Jamal Musiala passa por mais uma cirurgia, e o Bayern de Munique revela quando o jogador da seleção alemã estará pronto para voltar aos gramados

A saga das lesões de Musiala voltou aos holofotes depois que o jogador da seleção alemã sofreu uma fratura na fíbula, acompanhada de um deslocamento no tornozelo, após uma violenta colisão com o então goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, durante a partida das quartas de final do Mundial de Clubes, no verão de 2025. O incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, que o PSG acabou vencendo por 2 a 0, com o atacante do Bayern sendo retirado de maca e levado ao hospital em meio a um choque visível entre os jogadores de ambas as equipes – incluindo o próprio Donnarumma, que parecia profundamente abalado com o que havia acontecido.

O Bayern confirmou na época que Musiala ficaria afastado dos gramados por um longo período, com o tempo de recuperação estimado entre quatro e seis meses, o que o deixaria de fora de boa parte do início da temporada 2025-26 com o clube bávaro. O atacante passou por uma cirurgia bem-sucedida logo após retornar à Alemanha, antes de iniciar um longo processo de reabilitação que incluiu um novo revés em março devido à dor no tendão afetado, atrasando seu retorno total à forma que havia demonstrado antes da lesão.