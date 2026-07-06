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Jamal Musiala passa por mais uma cirurgia, e o Bayern de Munique revela quando o jogador da seleção alemã estará pronto para voltar aos gramados
Cirurgia agendada para Musiala
O Bayern confirmou que Musiala passou por uma cirurgia de rotina, de pequena magnitude, após encerrar sua participação na Copa do Mundo. O procedimento não foi resultado de uma nova lesão sofrida durante o torneio na América do Norte, mas sim uma medida previamente planejada no tratamento médico do jogador.
O gigante alemão revelou, em comunicado oficial, que a cirurgia faz parte do protocolo médico padrão após a grave lesão que o atacante sofreu no verão passado. Embora a notícia de mais uma cirurgia possa, a princípio, causar preocupação aos torcedores da Allianz Arena, o clube esclareceu que se tratava de um procedimento agendado há muito tempo, reservado para o período de folga após o torneio.
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O Bayern divulga um cronograma para o retorno
O momento da cirurgia foi planejado para garantir que o jogador de 23 anos não perca partes significativas da temporada 2026-27. Ao atender à necessidade clínica durante a pausa de verão, o Bayern acredita ter aberto caminho para que Musiala comece com tudo quando a ação de verdade começar.
Segundo o clube, o procedimento permitirá que o meia participe de um “plano claramente estruturado” para os treinos de pré-temporada. Esse plano tem como objetivo garantir que ele esteja de volta à sua melhor forma física a tempo para a primeira partida oficial do Bayern, dando um grande impulso aos preparativos do time.
Uma lesão grave que prejudicou toda a temporada
A saga das lesões de Musiala voltou aos holofotes depois que o jogador da seleção alemã sofreu uma fratura na fíbula, acompanhada de um deslocamento no tornozelo, após uma violenta colisão com o então goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, durante a partida das quartas de final do Mundial de Clubes, no verão de 2025. O incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, que o PSG acabou vencendo por 2 a 0, com o atacante do Bayern sendo retirado de maca e levado ao hospital em meio a um choque visível entre os jogadores de ambas as equipes – incluindo o próprio Donnarumma, que parecia profundamente abalado com o que havia acontecido.
O Bayern confirmou na época que Musiala ficaria afastado dos gramados por um longo período, com o tempo de recuperação estimado entre quatro e seis meses, o que o deixaria de fora de boa parte do início da temporada 2025-26 com o clube bávaro. O atacante passou por uma cirurgia bem-sucedida logo após retornar à Alemanha, antes de iniciar um longo processo de reabilitação que incluiu um novo revés em março devido à dor no tendão afetado, atrasando seu retorno total à forma que havia demonstrado antes da lesão.
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Tendo dificuldade para reencontrar seu ritmo
Apesar de seu retorno gradual aos gramados, Musiala ainda não recuperou sua habitual precisão, enfrentando forte concorrência por sua posição preferida no ataque por parte de jogadores como Michael Olise, Luis Díaz e Serge Gnabry, que aproveitaram sua longa ausência para se firmarem na escalação titular de Vincent Kompany. A comissão técnica do Bayern reconheceu em várias ocasiões que o jogador ainda está um pouco aquém de sua melhor forma, pedindo paciência tanto aos torcedores quanto à mídia.
O debate ressurgiu com o início da Copa do Mundo, quando o ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, sugeriu escalar Deniz Undav no lugar de Musiala na partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, citando a falta de tempo de jogo recente do jogador como justificativa. A sugestão gerou fortes críticas da lenda do futebol alemão Lothar Matthäus, que descreveu os comentários de Klopp como uma falta de sensibilidade em relação a um jogador que ainda está trabalhando para reconstruir sua confiança. Musiala foi titular em três das quatro partidas da Alemanha na Copa do Mundo, marcando seu único gol no torneio contra Curaçao antes de sua seleção ser eliminada nas oitavas de final pelo Paraguai, na disputa de pênaltis.
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