O técnico do Bayern, Vincent Kompany, confirmou que Musiala está muito perto de voltar aos gramados em partidas oficiais após um período de repouso forçado e monitoramento médico. Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira, Kompany observou que a decisão final sobre a participação do jogador dependeria de como ele reagisse à última sessão de treino da equipe.

Na ocasião, o treinador belga explicou a postura cautelosa do clube, afirmando: "Ele teve uma semana boa e completa de treinos. As coisas estão melhorando para ele, ele está indo bem. Já explicamos como estamos lidando com isso. Jamal está em uma boa fase agora. Estamos lidando com essa situação há algum tempo."

"Vamos ver como ele estará no treino de hoje e depois tomar a decisão que for melhor para Jamal e para a equipe. Hoje vamos tomar uma decisão com Jamal em relação a como ele lida com a sessão de treino. Serge Gnabry não estará disponível nesta semana, esperamos que na próxima. A principal prioridade é que ele se sinta bem."