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Jamal Musiala está prestes a ter retorno dramático ao Bayern de Munique contra o Schalke após assustadores colapsos na pré-temporada
Reforço para o Bayern com retorno de Musiala ao elenco
O Bayern está prestes a receber Musiala de volta ao grupo para o próximo duelo da Bundesliga contra o Schalke 04, na Veltins-Arena. De acordo com informações da Sky Germany, o meia de 23 anos foi incluído na delegação que viajará para a partida de sábado à tarde, marcando um passo importante em seu processo de recuperação. Musiala ainda não atuou pelo gigante bávaro em jogos oficiais nesta temporada, tendo ficado fora das três primeiras partidas da campanha 2026-27 enquanto passava por avaliações médicas e programas de treinamento especializados.
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Kompany se prepara para receber de volta seu principal jogador
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, confirmou que Musiala está muito perto de voltar aos gramados em partidas oficiais após um período de repouso forçado e monitoramento médico. Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira, Kompany observou que a decisão final sobre a participação do jogador dependeria de como ele reagisse à última sessão de treino da equipe.
Na ocasião, o treinador belga explicou a postura cautelosa do clube, afirmando: "Ele teve uma semana boa e completa de treinos. As coisas estão melhorando para ele, ele está indo bem. Já explicamos como estamos lidando com isso. Jamal está em uma boa fase agora. Estamos lidando com essa situação há algum tempo."
"Vamos ver como ele estará no treino de hoje e depois tomar a decisão que for melhor para Jamal e para a equipe. Hoje vamos tomar uma decisão com Jamal em relação a como ele lida com a sessão de treino. Serge Gnabry não estará disponível nesta semana, esperamos que na próxima. A principal prioridade é que ele se sinta bem."
Abordando as preocupações com a saúde neurológica
O mundo do futebol ficou em choque durante o verão, quando Musiala sofreu um colapso durante uma vitória em amistoso sobre o 1. FC Heidenheim. Isso não foi um incidente isolado, já que o meia-atacante já havia sofrido um colapso anteriormente durante uma partida da Telekom Cup contra o RB Leipzig. Musiala depois veio a público esclarecer sua situação, revelando que havia sido diagnosticado com episódios breves, temporários, mas facilmente tratáveis, de ausência, causados por uma disfunção neurológica.
Kompany tem se manifestado abertamente sobre a forma como o clube administra a condição, enfatizando que o departamento médico está totalmente preparado para lidar com quaisquer ocorrências futuras. O ex-técnico do Burnley tentou normalizar a situação para reduzir a pressão pública sobre a jovem estrela. Em uma coletiva recente, Kompany disse que não seria "grande coisa" se Musiala sofresse um novo colapso enquanto lida com a questão neurológica. Ele acrescentou: "Se isso acontecer de novo daqui a 40, 50, 60 dias ou em 40, 50, 60 jogos, então isso deixa de ser um grande problema para nós. Sabemos como lidar com isso e, em algum momento, ele simplesmente vai voltar a ser um atleta totalmente normal."
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Navegando pela Bundesliga e pelo horizonte europeu
O retorno de Musiala acontece em um momento vital para os gigantes da Bundesliga, à medida que a lista de jogos começa a ficar congestionada com o início da competição europeia. Musiala foi oficialmente incluído no elenco do Bayern para a Champions League na quinta-feira contra o Bodo/Glimt. Ter Musiala em plena forma é essencial para a flexibilidade tática de Kompany, especialmente enquanto a equipe busca manter o embalo do início de temporada.
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