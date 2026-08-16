Apesar do pânico inicial em torno do desabamento, a tensão dentro do estádio foi um pouco amenizada quando um integrante da equipe médica fez um sinal de positivo em direção ao banco do Bayern. Musiala acabou conseguindo se levantar e deixar o gramado com as próprias pernas, embora amparado por membros da comissão, antes de ser substituído por Bara Sapoko Ndiaye.

A partida também serviu como uma introdução dramática para Saibari, que fazia sua primeira aparição pelo clube desde sua transferência no verão, vindo do PSV Eindhoven. O meio-campista marroquino, recém-saído de sua participação na Copa do Mundo na América do Norte, havia dado anteriormente a assistência para o gol de Musiala antes de sua intervenção heroica para segurar a estrela em queda.

Falando com os repórteres na zona mista após o apito final, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, tratou de aliviar os temores em relação ao estado do armador, dando uma atualização tranquilizadora: "O mais importante é que ele está bem!"



