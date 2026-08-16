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Jamal Musiala desaba e astro do Bayern de Munique provoca susto com a saúde enquanto companheiro corre para segurá-lo durante amistoso de pré-temporada
Cenas assustadoras enquanto Musiala cai no gramado
A preparação de pré-temporada do Bayern de Munique tomou um rumo preocupante durante seu confronto pela Telekom Cup contra o RB Leipzig quando Musiala desabou em campo. O incidente aconteceu no fim do segundo tempo, poucos instantes depois de o jogador de 23 anos balançar as redes para ajudar a garantir a vitória por 3 a 1 dos gigantes bávaros na Allianz Arena.
O atacante, que havia entrado no intervalo, começou a parecer visivelmente desorientado e instável sobre as próprias pernas à medida que a partida se aproximava dos instantes finais. Reconhecendo o perigo imediato, o novo reforço Saibari agiu por instinto para evitar que o companheiro caísse no gramado com toda a força.
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Diretor esportivo dá atualização positiva
Apesar do pânico inicial em torno do desabamento, a tensão dentro do estádio foi um pouco amenizada quando um integrante da equipe médica fez um sinal de positivo em direção ao banco do Bayern. Musiala acabou conseguindo se levantar e deixar o gramado com as próprias pernas, embora amparado por membros da comissão, antes de ser substituído por Bara Sapoko Ndiaye.
A partida também serviu como uma introdução dramática para Saibari, que fazia sua primeira aparição pelo clube desde sua transferência no verão, vindo do PSV Eindhoven. O meio-campista marroquino, recém-saído de sua participação na Copa do Mundo na América do Norte, havia dado anteriormente a assistência para o gol de Musiala antes de sua intervenção heroica para segurar a estrela em queda.
Falando com os repórteres na zona mista após o apito final, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, tratou de aliviar os temores em relação ao estado do armador, dando uma atualização tranquilizadora: "O mais importante é que ele está bem!"
Mais problemas com lesões para Kompany
Embora a situação de Musiala tenha dominado as manchetes, o time de Vincent Kompany foi obrigado a lidar com várias outras preocupações físicas durante o confronto acirrado. O lateral Konrad Laimer foi a primeira baixa da noite, resistindo apenas dez minutos antes de ser substituído por causa de uma dolorosa lesão no pé.
Ao comentar a lesão de Laimer, Eberl fez uma avaliação mais cautelosa do que em sua atualização sobre Musiala. Eberl explicou: "Konny sofreu uma pancada relativamente cedo, e o pé dele também inchou bem rapidamente. Foi por isso que ele saiu por precaução. Já era o caso de que ele não conseguia mais correr; ele precisou ser amparado. Isso estava visível. Ele não estava correndo bem de forma alguma. Quanto tempo vai levar, realmente não posso dizer hoje."
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Desafio da Supercopa se aproxima մեծ
Kompany espera ter o elenco em plenas condições físicas enquanto o Bayern se prepara para sua primeira chance de conquistar um título oficial na temporada. O gigante da Baviera está programado para voltar a campo no próximo sábado, quando enfrentará o rival Borussia Dortmund na final da Supercopa da Alemanha.
A onda de calor que atinge a Alemanha neste momento tem imposto uma carga extra aos jogadores durante este período de pré-temporada, e as cenas envolvendo Musiala servirão como um forte lembrete dos riscos envolvidos no esporte de alta intensidade sob condições climáticas extremas. Por enquanto, o foco segue na recuperação, enquanto o elenco tenta deixar esses sustos para trás.
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