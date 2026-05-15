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Jamal Musiala acredita que Michael Olise "se tornará ainda mais notável" e elogia o técnico do Bayern, Vincent Kompany, como uma "pessoa fantástica"
Musiala destaca a evolução de Olise no Bayern
Musiala elogiou a evolução de Olise após a transferência do ponta para o Bayern de Munique. Os dois já haviam se cruzado na base do Chelsea e agora se reencontraram na Baviera. Musiala acredita que Olise deu passos importantes em seu desempenho geral desde que chegou do Crystal Palace. Ele também destacou o ambiente no Bayern sob o comando do técnico Kompany, que rapidamente estabeleceu uma forte conexão com os jogadores.
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Musiala explica por que Olise se destaca
O meio-campista do Bayern destacou a confiança e a criatividade do ponta como características fundamentais que o tornaram um dos jogadores de destaque do elenco. Musiala não poupou elogios ao desempenho de Olise nesta temporada — que marcou 22 gols e deu 30 assistências em 50 partidas em todas as competições —, sugerindo que o ponta elevou seu nível de jogo em vários aspectos.
“Ele deu um passo à frente em todos os aspectos do seu jogo, e é ótimo ver isso”, explicou Musiala, conforme citado pela Sky Germany. “Dá para ver a confiança dele em campo, a certeza de que ele vai criar algo e fazer a diferença. Ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor, da temporada, na minha opinião, e se continuar a evoluir, vai se tornar um jogador ainda mais excepcional do que já é.”
"Um treinador fantástico"
Musiala também elogiou a liderança de Kompany e a compreensão que o técnico demonstra, especialmente por ter lidado com lesões durante sua própria carreira como jogador.
“Ele é um técnico fantástico, além de ser uma pessoa fantástica, e posso conversar bastante com ele”, acrescentou Musiala. “Ele também já sofreu lesões, passou por muitas coisas, o que faz com que ele se identifique e saiba como você se sente nessas situações. E também é muito bom poder conversar com ele tão abertamente. Essa compreensão é realmente muito útil.”
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Foco nos títulos e nas ambições internacionais
Musiala está agora focado em encerrar a temporada nacional com força total, com o Bayern buscando a vitória na final da DFB-Pokal, em Berlim. Além do futebol de clubes, o jogador da seleção alemã também está de olho na Copa do Mundo de 2026 e acredita que a seleção nacional, sob o comando de Julian Nagelsmann, tem potencial para alcançar algo significativo no cenário mundial.