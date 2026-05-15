Jamal Musiala acredita que Michael Olise "se tornará ainda mais notável" e elogia o técnico do Bayern, Vincent Kompany, como uma "pessoa fantástica"

O meio-campista do Bayern destacou a confiança e a criatividade do ponta como características fundamentais que o tornaram um dos jogadores de destaque do elenco. Musiala não poupou elogios ao desempenho de Olise nesta temporada — que marcou 22 gols e deu 30 assistências em 50 partidas em todas as competições —, sugerindo que o ponta elevou seu nível de jogo em vários aspectos.

“Ele deu um passo à frente em todos os aspectos do seu jogo, e é ótimo ver isso”, explicou Musiala, conforme citado pela Sky Germany. “Dá para ver a confiança dele em campo, a certeza de que ele vai criar algo e fazer a diferença. Ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor, da temporada, na minha opinião, e se continuar a evoluir, vai se tornar um jogador ainda mais excepcional do que já é.”