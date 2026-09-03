Jair Ventura deixa futuro no Vitória em aberto após eliminação e sequência negativa

A eliminação do Vitória na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre Jair Ventura, que ainda não sabe se seguirá no comando da equipe para a sequência da temporada. Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira, o treinador afirmou que sua permanência depende da avaliação da diretoria rubro-negra.
Questionado sobre a continuidade do trabalho, Jair deixou claro que pretende seguir à frente do Vitória, mas reconheceu que a decisão não está exclusivamente em suas mãos. "Se eu vou continuar, depende do Fábio", afirmou, em referência ao presidente Fábio Mota. O técnico também reforçou que não pretende abrir mão do cargo por iniciativa própria.