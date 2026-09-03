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imago-sport-1082147283.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Jair Ventura deixa futuro no Vitória em aberto após eliminação e sequência negativa

Vitória
Vitória x Vasco
Copa do Brasil
J. Ventura

Treinador evita projetar permanência no clube e coloca decisão nas mãos da diretoria após quatro derrotas consecutivas

A eliminação do Vitória na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre Jair Ventura, que ainda não sabe se seguirá no comando da equipe para a sequência da temporada. Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira, o treinador afirmou que sua permanência depende da avaliação da diretoria rubro-negra.

Questionado sobre a continuidade do trabalho, Jair deixou claro que pretende seguir à frente do Vitória, mas reconheceu que a decisão não está exclusivamente em suas mãos. "Se eu vou continuar, depende do Fábio", afirmou, em referência ao presidente Fábio Mota. O técnico também reforçou que não pretende abrir mão do cargo por iniciativa própria.

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  • Jair reforça confiança na recuperação

    Apesar do momento de pressão, Jair Ventura afirmou acreditar na possibilidade de reagir no Vitória e destacou que trabalhos de recuperação fazem parte de sua trajetória como treinador. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas, sequência que colocou em dúvida a continuidade do comandante.

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    "Me sinto confortável de reverter. Quatro derrotas é muito ruim, não tinha acontecido. A dor da torcida é nossa dor. Enquanto o presidente achar que devo continuar, vou continuar. Meus trabalhos são pautados em recuperações. Se a gente permanecer, a gente dá uma resposta. Óbvio que depende da diretoria. Eu jamais entreguei o chapéu, não é meu perfil. Sigo aqui como treinador desde que o presidente entenda que devo continuar no Vitória", declarou.

    Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória terá o Brasileirão como única competição até o fim da temporada. O próximo compromisso será contra o Grêmio, na segunda-feira (7), no Barradão.

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