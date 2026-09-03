Jair Ventura deixa futuro no Vitória em aberto após eliminação e sequência negativa

Apesar do momento de pressão, Jair Ventura afirmou acreditar na possibilidade de reagir no Vitória e destacou que trabalhos de recuperação fazem parte de sua trajetória como treinador. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas, sequência que colocou em dúvida a continuidade do comandante.

"Me sinto confortável de reverter. Quatro derrotas é muito ruim, não tinha acontecido. A dor da torcida é nossa dor. Enquanto o presidente achar que devo continuar, vou continuar. Meus trabalhos são pautados em recuperações. Se a gente permanecer, a gente dá uma resposta. Óbvio que depende da diretoria. Eu jamais entreguei o chapéu, não é meu perfil. Sigo aqui como treinador desde que o presidente entenda que devo continuar no Vitória", declarou.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória terá o Brasileirão como única competição até o fim da temporada. O próximo compromisso será contra o Grêmio, na segunda-feira (7), no Barradão.