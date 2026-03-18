Jadon Sancho prestes a fazer um retorno sensacional à Bundesliga?! Borussia Dortmund é associado a uma jogada surpreendente para recontratar o ex-ala

A trajetória de Sancho desde sua saída em 2021 tem sido repleta de dificuldades, passando de um momento que ele mesmo descreveu como “um sonho que se tornou realidade” no United para um desentendimento público com o técnico Erik ten Hag. O holandês deixou Sancho de fora do time em 2023, alegando desempenho insatisfatório nos treinos, o que levou o ponta a afirmar que estava sendo usado como “bode expiatório” em uma postagem excluída nas redes sociais. As transferências subsequentes não conseguiram proporcionar um lar permanente; o Chelsea chegou a acionar uma cláusula de rescisão de 5 milhões de libras para evitar a obrigação de compra definitiva após o período de empréstimo. Com 53 gols em 158 jogos em suas passagens anteriores pela Alemanha, um retorno à região da Renânia do Norte-Vestfália representa sua melhor chance de estabilidade.