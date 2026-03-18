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Jadon Sancho prestes a fazer um retorno sensacional à Bundesliga?! Borussia Dortmund é associado a uma jogada surpreendente para recontratar o ex-ala
O Dortmund planeja o terceiro reencontro
O Dortmund planeja recontratar Sancho neste verão, quando ele se tornar jogador de livre. Atualmente emprestado ao Aston Villa, o ponta de 26 anos está encerrando sua carreira no United. Sancho, que assinou um contrato de grande repercussão no valor de 73 milhões de libras (85 milhões de euros/97 milhões de dólares) com o Old Trafford em 2021, tem enfrentado dificuldades para recuperar sua forma como um dos atacantes mais temidos da Europa. Sua terceira passagem pelo Signal Iduna Park viria após sua ascensão entre 2017 e 2021 e um breve e produtivo retorno por empréstimo na segunda metade da temporada 2023-24. A diretoria do Dortmund acredita que pode ajudar o jogador da seleção inglesa a recuperar a forma.
Kehl lidera a defesa interna
De acordo com uma reportagem do The Times, o diretor esportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, surgiu como o principal defensor do retorno de Sancho. Embora o técnico Niko Kovac inicialmente tenha se afastado do uso de alas tradicionais, ele teria aprovado a contratação após uma mudança na filosofia tática. Internamente, o clube vê a transferência como uma aposta de alto retorno; no entanto, os termos financeiros representam um obstáculo significativo. Sancho ganha atualmente cerca de 15 milhões de libras por ano em Manchester, um valor que o Dortmund não pode igualar. Para facilitar a transferência, o clube decidiu deixar expirarem os contratos de vários jogadores experientes, liberando quase 21 milhões de libras no orçamento salarial anual.
De “sonho” a “bode expiatório”
A trajetória de Sancho desde sua saída em 2021 tem sido repleta de dificuldades, passando de um momento que ele mesmo descreveu como “um sonho que se tornou realidade” no United para um desentendimento público com o técnico Erik ten Hag. O holandês deixou Sancho de fora do time em 2023, alegando desempenho insatisfatório nos treinos, o que levou o ponta a afirmar que estava sendo usado como “bode expiatório” em uma postagem excluída nas redes sociais. As transferências subsequentes não conseguiram proporcionar um lar permanente; o Chelsea chegou a acionar uma cláusula de rescisão de 5 milhões de libras para evitar a obrigação de compra definitiva após o período de empréstimo. Com 53 gols em 158 jogos em suas passagens anteriores pela Alemanha, um retorno à região da Renânia do Norte-Vestfália representa sua melhor chance de estabilidade.
A reconstrução depende dos salários
O sucesso dessa transferência depende inteiramente da disposição de Sancho em aceitar uma redução salarial significativa para se juntar aos esforços de reconstrução do Dortmund. Embora o interesse da Premier League tenha diminuído após uma sequência de apenas 14 gols em 121 partidas do campeonato ao longo de cinco temporadas, o BVB oferece o atrativo de disputar a Liga dos Campeões e uma vaga garantida no time titular. Sancho precisa passar pelas últimas semanas de seu empréstimo no Villa Park antes de tomar uma decisão decisiva para sua carreira em junho. Conseguir Sancho em uma transferência gratuita seria um grande golpe para o Dortmund, potencialmente reunindo-o a um elenco que busca disputar o domínio nacional na temporada seguinte.
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