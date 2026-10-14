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Jadon Sancho no Getafe? Clube da La Liga prepara investida ambiciosa pelo jogador sem contrato
Time espanhol mira contratação ambiciosa de jogador livre no mercado
O mundo do futebol segue atento ao próximo destino de Sancho após o encerramento oficial de sua passagem por Old Trafford. Segundo a DAZN, conforme noticiado pelo Mundo Deportivo, o Getafe surgiu como um dos principais interessados no atacante de 26 anos. O clube de Madri quer reforçar suas opções ofensivas e vê o ex-jogador do Borussia Dortmund como uma possível contratação de peso, capaz de transformar seu ataque na segunda metade da temporada.
Segundo as informações, o técnico do Getafe, Jose Bordalas, é um grande admirador das qualidades técnicas do ponta e acredita que ele pode recuperar a forma que um dia o tornou um dos jogadores mais caros do futebol mundial. O clube busca ativamente uma maneira de estruturar um acordo que permita contar com o jogador sem comprometer sua estabilidade financeira a longo prazo.
- AFP
Obstáculos financeiros impedem um possível acordo
Apesar do interesse mútuo, há uma diferença financeira significativa entre as duas partes que pode inviabilizar as negociações. Segundo relatos, Sancho pede um salário na casa dos quatro milhões de euros, valor que o Getafe considera impossível de pagar diante das atuais restrições orçamentárias. O clube espanhol opera com recursos muito mais limitados do que os gigantes da Premier League, e um salário desse tamanho romperia sua estrutura salarial.
As negociações devem continuar enquanto o clube busca uma solução criativa para reduzir a distância entre sua oferta e as exigências do jogador. Isso pode envolver bônus por desempenho ou um acordo de prazo mais curto que atenda às duas partes. Por enquanto, porém, o obstáculo financeiro continua sendo a maior ameaça ao negócio. O Getafe espera que o desejo de Sancho de voltar a jogar acabe levando a um acordo sobre suas condições salariais para viabilizar a transferência.
Rejeições recentes e declínio na carreira
A busca por um novo clube levou os representantes de Sancho a explorar vários mercados, incluindo destinos europeus menos tradicionais. Segundo relatos, o ponta foi oferecido recentemente ao Krasnodar, campeão russo, mas o clube acabou decidindo não contratar o jogador, que está livre no mercado. É uma queda acentuada para quem custou impressionantes 85 milhões de euros em sua transferência do Dortmund para o Manchester United há apenas alguns anos.
Sua passagem por Manchester foi marcada por problemas disciplinares e pela falta de oportunidades regulares, o que levou a um desentendimento público com a direção. A ausência de propostas concretas de clubes de elite da Champions League mostra o quanto ele perdeu prestígio desde seus melhores anos na Bundesliga.
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Limites de inscrição e próximos jogos
Se um acordo for fechado, os torcedores do Getafe terão de esperar para ver o possível novo reforço em uma competição continental. O clube tem jogo marcado contra o gigante holandês Ajax pela Conference League da UEFA em 17 de dezembro, mas Sancho não poderia atuar. O prazo de inscrição para a fase atual da competição já terminou, o que significa que os novos contratados teriam de esperar até o mata-mata para entrar na lista de jogadores inscritos. Com 23 partidas pela seleção da Inglaterra, Sancho ficaria, portanto, limitado a jogos da liga nacional no futuro imediato, enquanto busca recuperar o ritmo de jogo. O Getafe está atualmente no meio da tabela de La Liga e vê Sancho como a peça que falta para terminar entre os dez primeiros.
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