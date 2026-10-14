O mundo do futebol segue atento ao próximo destino de Sancho após o encerramento oficial de sua passagem por Old Trafford. Segundo a DAZN, conforme noticiado pelo Mundo Deportivo, o Getafe surgiu como um dos principais interessados no atacante de 26 anos. O clube de Madri quer reforçar suas opções ofensivas e vê o ex-jogador do Borussia Dortmund como uma possível contratação de peso, capaz de transformar seu ataque na segunda metade da temporada.

Segundo as informações, o técnico do Getafe, Jose Bordalas, é um grande admirador das qualidades técnicas do ponta e acredita que ele pode recuperar a forma que um dia o tornou um dos jogadores mais caros do futebol mundial. O clube busca ativamente uma maneira de estruturar um acordo que permita contar com o jogador sem comprometer sua estabilidade financeira a longo prazo.