Jadon Sancho ficará de fora de uma série crucial de jogos do Aston Villa após sofrer uma lesão inesperada em um amistoso

O Aston Villa sofreu um revés, já que Jadon Sancho deve ficar afastado por pelo menos duas a três semanas devido a uma lesão no ombro, segundo o The Athletic. O jogador da seleção inglesa, que atualmente está emprestado pelo Manchester United ao Villa, sofreu a lesão durante um amistoso contra o Elche na última sexta-feira, ao cair de forma desajeitada após disputar a bola com Gonzalo Villar.

Sancho deixou o campo antes do intervalo com o ombro preso na camisa, servindo como uma tipoia improvisada, o que gerou preocupações imediatas quanto à sua disponibilidade para a reta final da temporada. Essa lesão o tira das duas partidas das quartas de final da Liga Europa do Villa contra o Bologna, bem como da viagem para enfrentar o Nottingham Forest em 12 de abril, que fica entre esses jogos europeus.