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Jadon Sancho ficará de fora de uma série crucial de jogos do Aston Villa após sofrer uma lesão inesperada em um amistoso
Sancho fica de fora após acidente em amistoso
O Aston Villa sofreu um revés, já que Jadon Sancho deve ficar afastado por pelo menos duas a três semanas devido a uma lesão no ombro, segundo o The Athletic. O jogador da seleção inglesa, que atualmente está emprestado pelo Manchester United ao Villa, sofreu a lesão durante um amistoso contra o Elche na última sexta-feira, ao cair de forma desajeitada após disputar a bola com Gonzalo Villar.
Sancho deixou o campo antes do intervalo com o ombro preso na camisa, servindo como uma tipoia improvisada, o que gerou preocupações imediatas quanto à sua disponibilidade para a reta final da temporada. Essa lesão o tira das duas partidas das quartas de final da Liga Europa do Villa contra o Bologna, bem como da viagem para enfrentar o Nottingham Forest em 12 de abril, que fica entre esses jogos europeus.
- AFP
Boas notícias após os exames iniciais de lesão
Os exames realizados desde então revelaram que o jogador de 26 anos não sofreu luxação no ombro direito, mas apresentou um problema articular na articulação do ombro. Inicialmente, temia-se que ele pudesse ficar afastado por cerca de seis a oito semanas, mas não se espera que ele fique fora por mais de três semanas. Ainda não há um prazo preciso para seu retorno, e ele continuará sendo acompanhado diariamente. Sancho só voltará aos treinos quando não sentir mais dor no ombro.
Impacto na campanha do Villa nas competições europeias e nacionais
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente frustrante, considerando as recentes contribuições do ponta para a equipe. Ele partiu para a Espanha após dar duas assistências consecutivas contra o Lille e o West Ham United.
O Villa terá que encontrar uma maneira de avançar para as semifinais da Liga Europa sem Sancho, e Emery espera que ele retorne rapidamente. O time também está na briga pela classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, ocupando a quarta posição na tabela da Premier League após 31 jogos.
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Incerteza quanto ao futuro a longo prazo
Desde que chegou por empréstimo de uma temporada no verão passado — com o Villa supostamente arcando com 160 mil libras de seu salário semanal —, Sancho disputou 31 partidas em todas as competições, marcando um gol e dando três assistências. No entanto, ele se tornará jogador sem contrato no final da temporada, e não se espera que o Villa o contrate devido às suas exigências salariais elevadas.
No entanto, ele não terá falta de pretendentes quando seu contrato com o Man Utd expirar no verão, com o Borussia Dortmund supostamente ansioso para contratar o ponta pela terceira vez. Por enquanto, o foco continua sendo sua recuperação e garantir que ele possa contribuir na tentativa do Villa de garantir uma classificação entre os quatro primeiros e conquistar um título europeu.