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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Jadon Sancho está “aberto” a uma terceira passagem pelo Borussia Dortmund, enquanto Niko Kovac dá luz verde à contratação a título gratuito do jogador descartado pelo Manchester United

Mercado da bola
J. Sancho
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Jadon Sancho estaria pronto para reacender sua paixão pelo Borussia Dortmund, enquanto se prepara para deixar o Manchester United. O ponta inglês deve se tornar jogador sem contrato neste verão e deu a entender que está “aberto” a retornar ao Signal Iduna Park para uma terceira passagem pelo clube.

  • Um possível retorno ao BVB

    A relação interminável entre Sancho e o Borussia Dortmund parece prestes a entrar em um novo capítulo. De acordo com a Sky Sports, o jogador de 26 anos manifestou sua disposição de vestir a famosa camisa preta e amarela mais uma vez neste verão. Sancho está atualmente cumprindo os últimos meses de seu contrato com o Manchester United enquanto está emprestado ao Aston Villa.

    A diretoria do Dortmund, incluindo o diretor esportivo Ole Book e o CEO esportivo Lars Ricken, está agora avaliando se deve trazer o ex-ídolo de volta à região do Ruhr. Fundamentalmente, o técnico Niko Kovac já deu luz verde para a transferência, vendo o potencial na reintegração de um jogador que viveu os melhores anos de sua carreira na Alemanha.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Conversas concretas e interesse global

    Embora Sancho tenha recebido inúmeras propostas de clubes de todo o mundo, parece que seu coração está decidido a voltar a um ambiente familiar. O gigante da Bundesliga já dispõe de todas as informações necessárias para tomar uma decisão final sobre a transferência.

    Sancho ganhou destaque no Dortmund entre 2017 e 2021, antes de se transferir para o Manchester United em uma negociação de grande repercussão no valor de 73 milhões de libras. Após enfrentar dificuldades para se adaptar à Premier League, ele retornou ao BVB por empréstimo durante a segunda metade da temporada 2023-24, ajudando o clube a chegar à final da Liga dos Campeões.

  • Dificuldades fora do BVB

    Apesar de seu talento inegável, as estatísticas recentes de Sancho sugerem que ele é um jogador que precisa recuperar a confiança. Durante seu atual período de empréstimo ao Aston Villa, o ponta marcou apenas um gol e deu três assistências em 33 partidas. Esses números contrastam fortemente com sua primeira passagem pelo Dortmund, onde registrou impressionantes 114 participações em gols em 137 partidas. Sancho também teve dificuldades para manter a regularidade quando esteve emprestado ao Chelsea na temporada 2024-25.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    A bola está no campo do Dortmund

    Para o Borussia Dortmund, a chance de contratar um jogador do calibre de Sancho em uma transferência gratuita representa uma oportunidade significativa no mercado. Aos 26 anos, o ponta está, teoricamente, entrando no auge da carreira, e a diretoria do clube deve decidir se o baixo risco financeiro de uma transferência gratuita supera sua recente falta de rendimento na Premier League.

    Se o negócio for concretizado, marcará a terceira passagem de Sancho pelo clube, consolidando ainda mais o vínculo único entre o jogador e a torcida do Dortmund. Com a aprovação de Kovac garantida, os últimos obstáculos administrativos recaem sobre a diretoria do clube, que busca reforçar seu elenco para a temporada 2026-27.

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