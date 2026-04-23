Jadon Sancho está “aberto” a uma terceira passagem pelo Borussia Dortmund, enquanto Niko Kovac dá luz verde à contratação a título gratuito do jogador descartado pelo Manchester United

A relação interminável entre Sancho e o Borussia Dortmund parece prestes a entrar em um novo capítulo. De acordo com a Sky Sports, o jogador de 26 anos manifestou sua disposição de vestir a famosa camisa preta e amarela mais uma vez neste verão. Sancho está atualmente cumprindo os últimos meses de seu contrato com o Manchester United enquanto está emprestado ao Aston Villa.

A diretoria do Dortmund, incluindo o diretor esportivo Ole Book e o CEO esportivo Lars Ricken, está agora avaliando se deve trazer o ex-ídolo de volta à região do Ruhr. Fundamentalmente, o técnico Niko Kovac já deu luz verde para a transferência, vendo o potencial na reintegração de um jogador que viveu os melhores anos de sua carreira na Alemanha.