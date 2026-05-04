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Jadon Sancho é considerado “a contratação mais decepcionante da história do Manchester United”, enquanto Louis Saha acusa o ponta de 73 milhões de libras de desperdiçar seu potencial
O péssimo histórico de Sancho no United
As expectativas eram altas quando o United contratou Sancho do Borussia Dortmund por 73 milhões de libras em 2021. O jogador da seleção inglesa havia se estabelecido como um dos atacantes mais produtivos da Europa na Alemanha, mas tem enfrentado dificuldades para reproduzir esse nível na Premier League. Sancho marcou apenas 12 gols em 83 partidas pelo United e passou por um período difícil no clube, que incluiu uma disputa pública com o ex-técnico Erik ten Hag e uma série de saídas temporárias — primeiro um retorno ao Dortmund, seguido de empréstimos ao Chelsea e ao Aston Villa.
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Saha reflete sobre o potencial ainda não explorado de Sancho
Em entrevista à BetVictor, Saha criticou o impacto abaixo do esperado do ponta após sua chegada, apesar de ter vindo com um currículo tão sólido da Bundesliga. O ex-atacante do United também admitiu que ainda acha difícil explicar por que a transferência não deu certo nem para o jogador nem para o clube.
“Acho que Jadon Sancho é a contratação mais decepcionante da história do Manchester United”, explicou Saha. “Isso se deve ao nível que ele demonstrou no Borussia Dortmund antes de se juntar ao time; ele parecia muito promissor, pois é um enorme talento. Parecia um mistério. Não sei ao certo o que aconteceu, mas ele não chegou nem perto de seu melhor e acho que precisa de um novo começo, assim como Marcus Rashford.”
Sancho entre os erros de contratação mais caros do United
As dificuldades de Sancho surgiram em um período em que o United fez grandes investimentos na tentativa de voltar ao topo do futebol inglês. No entanto, Saha afirma que Sancho está desperdiçando completamente seu talento.
Ele acrescentou: “Tive o grande privilégio de ser jogador de futebol e sofri muitas lesões; gostaria muito de ter disputado o número de partidas que Sancho jogou na sua idade e com o seu talento. Eu adoraria vê-lo brilhar em Old Trafford, porque ele é capaz de tudo. Ele consegue fazer coisas incríveis e, por isso, é uma pena ver todas essas partidas desperdiçadas.”
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O que vem a seguir para Sancho?
O jogador de 26 anos está atualmente emprestado ao Villa, onde também não conseguiu impressionar, marcando apenas um gol em 36 partidas em todas as competições. Com seu contrato no United prestes a expirar neste verão, espera-se que os Red Devils se separem de Sancho, que ficará como jogador sem contrato. Com o Villa ainda na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada e buscando chegar à final da Liga Europa, Sancho espera conseguir algum tempo de jogo nas partidas restantes da temporada para atrair o interesse de clubes interessados no mercado de transferências.