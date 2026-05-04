Jadon Sancho é considerado “a contratação mais decepcionante da história do Manchester United”, enquanto Louis Saha acusa o ponta de 73 milhões de libras de desperdiçar seu potencial

Em entrevista à BetVictor, Saha criticou o impacto abaixo do esperado do ponta após sua chegada, apesar de ter vindo com um currículo tão sólido da Bundesliga. O ex-atacante do United também admitiu que ainda acha difícil explicar por que a transferência não deu certo nem para o jogador nem para o clube.

“Acho que Jadon Sancho é a contratação mais decepcionante da história do Manchester United”, explicou Saha. “Isso se deve ao nível que ele demonstrou no Borussia Dortmund antes de se juntar ao time; ele parecia muito promissor, pois é um enorme talento. Parecia um mistério. Não sei ao certo o que aconteceu, mas ele não chegou nem perto de seu melhor e acho que precisa de um novo começo, assim como Marcus Rashford.”