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Jadon Sancho deixa oficialmente o Manchester United após cinco anos difíceis, enquanto o clube divulga um breve comunicado sobre o ponta-direita autor de 12 gols
Fim da linha para Sancho
Os Red Devils confirmaram que a lista dejogadores mantidos foi enviada à Premier League, sinalizando o fim de várias carreiras de destaque em Manchester. A saída de Sancho marca o desfecho de uma saga que custou ao United mais de 73 milhões de libras. Acabou por ser um erro notavelmente caro, com o ponta enfrentando dificuldades constantes para encontrar a forma ideal e entrando em conflito com a diretoria anterior. As saídas de Casemiro e Tyrell Malacia também foram confirmadas.
O clube declarou em comunicado: “Jadon Sancho chegou a Old Trafford em 2021 e também fez parte da equipe vencedora da Carabao Cup de 2023. O ponta disputou 83 partidas pelo clube antes de retornar ao Borussia Dortmund por empréstimo e também passar temporariamente pelo Chelsea e pelo Aston Villa.
"Todos no clube gostariam de agradecer a Casemiro, Tyrell e Jadon por suas contribuições ao Manchester United e desejar-lhes muita sorte no futuro."
O atacante de 26 anos, que marcou apenas 12 gols e deu seis assistências em todas as competições durante seus cinco anos no clube, buscará agora um novo começo em outro lugar.
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"A contratação mais decepcionante"
A passagem de Sancho por Old Trafford tem sido alvo de duras críticas por parte de ex-jogadores, com Louis Saha, em particular, a descrever o jogador de 26 anos como “a contratação mais decepcionante da história do Manchester United”. Saha expressou sua perplexidade diante da incapacidade de Sancho de ter um bom desempenho na Inglaterra, afirmando: “Pelo nível que ele havia demonstrado no Borussia Dortmund antes de se juntar ao clube, ele parecia muito promissor, pois é um talento enorme. Parecia um mistério.”
O francês lamentou ainda mais as oportunidades perdidas durante a passagem do ponta, acrescentando: “Tive o grande privilégio de ser jogador de futebol e sofri muitas lesões; gostaria de ter disputado o número de jogos que Sancho disputou na sua idade e com o seu talento. Eu teria adorado vê-lo prosperar em Old Trafford, porque ele é capaz de tudo. Ele consegue fazer coisas incríveis e, por isso, é uma pena ver todos aqueles jogos desperdiçados.”
Será que o Dortmund está de volta?
Apesar das dificuldades na Premier League, Sancho continua sendo uma figura muito respeitada na Alemanha. Notícias indicam que o ponta está aberto a uma terceira passagem pelo Borussia Dortmund, na tentativa de reanimar uma carreira que estagnou significativamente desde 2021. O técnico Niko Kovac teria dado sinal verde para a transferência.
O período de maior sucesso de Sancho ocorreu no Signal Iduna Park, onde ele registrou 114 participações em gols em apenas 137 partidas durante sua primeira passagem. Ele também retornou ao clube por empréstimo em 2024, ajudando-o a chegar à final da Liga dos Campeões em Wembley. Um retorno à Bundesliga poderia proporcionar o impulso de confiança necessário para voltar à seleção inglesa, já que ele não joga pelos Três Leões desde o final de 2021.
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Reorganização no Old Trafford
Sancho não é o único grande nome a deixar o clube, já que o Manchester United busca equilibrar as contas e reformular o elenco principal. O experiente meio-campista Casemiro e o lateral Malacia também estão de saída ao término de seus contratos. Casemiro, que chegou vindo do Real Madrid, deixa o clube após quatro temporadas, nas quais ajudou a conquistar tanto a Carabao Cup quanto a FA Cup.
A saída de Malacia ocorre após uma batalha frustrante contra lesões que o limitaram a apenas 50 partidas desde sua chegada do Feyenoord em 2022. À medida que o clube entra em uma nova era sob sua atual liderança esportiva, a saída de jogadores com altos salários, como Sancho e Casemiro, abre espaço significativo na folha salarial para novas contratações na próxima janela de transferências.