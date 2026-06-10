Jadon Sancho deixa oficialmente o Manchester United após cinco anos difíceis, enquanto o clube divulga um breve comunicado sobre o ponta-direita autor de 12 gols

Os Red Devils confirmaram que a lista dejogadores mantidos foi enviada à Premier League, sinalizando o fim de várias carreiras de destaque em Manchester. A saída de Sancho marca o desfecho de uma saga que custou ao United mais de 73 milhões de libras. Acabou por ser um erro notavelmente caro, com o ponta enfrentando dificuldades constantes para encontrar a forma ideal e entrando em conflito com a diretoria anterior. As saídas de Casemiro e Tyrell Malacia também foram confirmadas.

O clube declarou em comunicado: “Jadon Sancho chegou a Old Trafford em 2021 e também fez parte da equipe vencedora da Carabao Cup de 2023. O ponta disputou 83 partidas pelo clube antes de retornar ao Borussia Dortmund por empréstimo e também passar temporariamente pelo Chelsea e pelo Aston Villa.

"Todos no clube gostariam de agradecer a Casemiro, Tyrell e Jadon por suas contribuições ao Manchester United e desejar-lhes muita sorte no futuro."

O atacante de 26 anos, que marcou apenas 12 gols e deu seis assistências em todas as competições durante seus cinco anos no clube, buscará agora um novo começo em outro lugar.