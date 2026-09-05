Jacob Ramsey salva um ponto dramático para o Newcastle contra o Bournemouth, enquanto Matthias Jaissle admite sentimentos mistos sobre a reação

O Newcastle foi completamente dominado nos minutos iniciais. O Bournemouth controlou a batalha no meio-campo, em grande parte graças a uma atuação extraordinária de Alex Scott.

Os visitantes abriram dois gols de vantagem aos 35 minutos. Marcus Tavernier empurrou para o gol de perto após um desvio e, pouco depois, Scott viu seu cruzamento entrar na rede ao bater na perna de Malick Thiaw, em um infeliz gol contra.

No entanto, Harvey Barnes diminuiu imediatamente para os donos da casa com uma brilhante finalização colocada, apenas 25 segundos após o reinício depois do segundo gol, mantendo o Newcastle no jogo antes do intervalo.