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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jacob Ramsey salva um ponto dramático para o Newcastle contra o Bournemouth, enquanto Matthias Jaissle admite sentimentos mistos sobre a reação

J. Ramsey
M. Jaissle
Newcastle
Newcastle x Bournemouth
Bournemouth
Premier League

O Newcastle United arrancou um ponto dramático no St James' Park, quando o reserva Jacob Ramsey marcou o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo para completar a reação contra o Bournemouth. Matthias Jaissle viu sua equipe sofrer em um primeiro tempo horrível, ficando dois gols atrás, mas uma resposta cheia de raça na segunda etapa garantiu que mantivesse o início invicto na nova temporada da Premier League.

  • Newcastle busca virada no fim contra o Bournemouth

    O Newcastle foi completamente dominado nos minutos iniciais. O Bournemouth controlou a batalha no meio-campo, em grande parte graças a uma atuação extraordinária de Alex Scott.

    Os visitantes abriram dois gols de vantagem aos 35 minutos. Marcus Tavernier empurrou para o gol de perto após um desvio e, pouco depois, Scott viu seu cruzamento entrar na rede ao bater na perna de Malick Thiaw, em um infeliz gol contra.

    No entanto, Harvey Barnes diminuiu imediatamente para os donos da casa com uma brilhante finalização colocada, apenas 25 segundos após o reinício depois do segundo gol, mantendo o Newcastle no jogo antes do intervalo.

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    Jacob Ramsey salva um ponto para Jaissle

    Apesar do alívio, o Newcastle continuou a ter dificuldades para criar chances claras. Jaissle recorreu ao banco e colocou em campo o estreante de £ 51 milhões Matias Fernandez-Pardo para dar uma energia muito necessária ao ataque.

    A substituição se mostrou vital, mas foi Ramsey quem acabou garantindo o importante gol de empate. Aos 88 minutos, a bola ficou viva na área, e Ramsey a tirou da ponta do pé de Fernandez-Pardo para mandar para o fundo da rede. O gol tardio marcou a quarta vez nesta temporada em que um substituto balançou as redes para Jaissle, destacando a profundidade e o impacto de suas opções no banco enquanto o Newcastle buscava um resultado.

  • Jaissle reflete sobre sentimentos mistos após empate

    Após o empate por 2 a 2, Jaissle compartilhou suas impressões sobre a partida cheia de reviravoltas com a TNT Sports, dizendo: "Sentimentos mistos. Feliz por esse espírito, por essa crença que os rapazes mostraram até o fim junto com a torcida. Senti a energia e senti que, se tivéssemos mais cinco ou 10 minutos, poderíamos vencer este jogo. Mas o primeiro tempo não era o esperado. Isso é algo que precisamos melhorar. Isso faz parte da caminhada. Sabíamos que o Bournemouth viria com tudo, eles sempre mostram grande intensidade e, se você não competir com isso, tem problemas. Tivemos dificuldades com isso no primeiro tempo, mas os rapazes mostraram a reação certa."

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    O que vem a seguir para o Newcastle?

    O resultado deixa o Newcastle na oitava posição da tabela da Premier League, com cinco pontos, enquanto o Bournemouth se encontra em 14º lugar, com dois pontos. O Newcastle manteve o início invicto na temporada e tentará se apoiar nesta atuação aguerrida do segundo tempo quando enfrentar o Millwall na Copa da Liga Inglesa, antes de voltar suas atenções para um confronto da liga contra o Leeds United.

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