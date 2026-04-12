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Jack Wilshere leva o Luton Town à conquista do Troféu Vertu, com o ex-jogador do Arsenal conquistando seu primeiro título na primeira temporada como técnico
Sucesso concreto para Wilshere
Wilshere conquistou seu primeiro título como técnico ao conduzir sua equipe a uma emocionante vitória por 3 a 1 na final contra o Stockport, no domingo. Apesar de ter ficado atrás no placar após um gol logo no início de Adama Sidibeh, o Luton demonstrou imensa resiliência. Emiliano Lawrence marcou o gol de empate, antes de Nahki Wells marcar dois gols decisivos para garantir o título para os Hatters. A vitória faz de Wilshere um dos técnicos mais jovens a levantar um troféu no futebol inglês. O Stockport, por sua vez, já disputou três finais sem nunca ter conquistado a vitória.
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Homenagem emocionante e aula magistral de tática
A partida contou com um momento de grande emoção aos 13 minutos, quando todo o estádio se uniu para homenagear Noah Campbell, um torcedor de 13 anos que faleceu tragicamente há nove dias. Essa comovente homenagem pareceu dar um novo ânimo ao Luton. Conhecido por sua habilidade técnica, Wilshere incutiu coragem na posse de bola do Luton, combinada com uma intensa pressão alta. Quando o adversário perdeu Joseph Olowu por lesão no início do segundo tempo, forçando o artilheiro Kyle Wootton a jogar na defesa, o Hatters controlou o ritmo e demonstrou a precisão necessária para lidar com as partidas eliminatórias de alto risco sob imensa pressão.
A transição do campo para o banco de reservas
Muitos torcedores acompanharam com grande interesse a transição de Wilshere de jogador para técnico, depois que as lesões interromperam uma carreira que prometia tanto. Depois de impressionar nas categorias de base do Arsenal, a transição para o time principal foi vista por alguns como um risco calculado para ambas as partes, embora Wilshere tenha adquirido experiência vital como técnico interino do Norwich no final da última temporada. A primeira temporada de Wilshere no Luton foi, no geral, um desafio, mas conquistar o primeiro EFL Trophy do Luton desde 2009 é um grande mérito para ele, à medida que a campanha atual entra na reta final.
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O que vem a seguir para o clube e o técnico?
Embora o troféu represente um incentivo bem-vindo, a regularidade na League One continua sendo a prioridade do Luton. O clube ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, tendo somado 61 pontos em 41 partidas. Os Hatters estão a seis pontos das vagas para os play-offs, e Wilshere buscará desesperadamente mais uma vitória quando enfrentarem o Northampton Town na próxima partida, na quarta-feira.