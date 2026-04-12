Jack Wilshere leva o Luton Town à conquista do Troféu Vertu, com o ex-jogador do Arsenal conquistando seu primeiro título na primeira temporada como técnico

Muitos torcedores acompanharam com grande interesse a transição de Wilshere de jogador para técnico, depois que as lesões interromperam uma carreira que prometia tanto. Depois de impressionar nas categorias de base do Arsenal, a transição para o time principal foi vista por alguns como um risco calculado para ambas as partes, embora Wilshere tenha adquirido experiência vital como técnico interino do Norwich no final da última temporada. A primeira temporada de Wilshere no Luton foi, no geral, um desafio, mas conquistar o primeiro EFL Trophy do Luton desde 2009 é um grande mérito para ele, à medida que a campanha atual entra na reta final.