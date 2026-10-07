Getty
Traduzido por
Jack Grealish vai ficar no Everton ao se tornar um agente livre? Decisão "interessante" para o atacante do Manchester City enquanto ele busca se livrar da "ferrugem" em Merseyside
Homem de £ 100 milhões, Grealish vê contrato com o City se aproximar do fim
Isso porque sua campanha de 2025-26 foi interrompida abruptamente quando sofreu uma lesão no pé contra o ex-clube Aston Villa, que acabou exigindo cirurgia. Houve um breve retorno ao Etihad Stadium, mas não encontrou um recomeço totalmente limpo sob o comando do novo técnico do City, Enzo Maresca.
Com isso em mente, um jogador que quebrou o recorde britânico de transferências em 2021 ao se mudar para Manchester por £100 milhões (US$ 132 mi) se vê entrando nos 12 meses finais de um contrato lucrativo.
- Getty Images
Everton dá mais liberdade à estrela da Inglaterra
Esse acordo será cumprido enquanto ele atuar pelo Everton, com David Moyes feliz por ter o talentoso jogador de 31 anos novamente à sua disposição. Uma chama foi reacendida em Grealish antes de sua infeliz lesão na última temporada, com um sorriso voltando ao seu rosto.
Ele se tornou vencedor da Tríplice Coroa pelo City, conquistando os títulos da Premier League e da Champions League, mas foi amplamente considerado como tendo sido contido por Pep Guardiola, já que seus instintos criativos foram abafados por instruções de retenção de posse de bola.
Uma liberdade maior está sendo dada a ele no Hill Dickinson Stadium, com o Everton disposto a soltar o ponta com 39 jogos pela seleção. Se a temporada 2026-27 se desenrolar como planejado, então um acordo em definitivo poderá ser acertado em algum momento.
Grealish vai permanecer no Everton depois do verão de 2027?
Questionado se vê Grealish permanecendo por um tempo, o ex-zagueiro do Everton Stubbs, que falou por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: "Acho que é uma situação interessante, para ser sincero.
"Achei que, quando ele chegou no ano passado, foi excelente. Ele foi muito bem. No início da temporada, estava muito acima de qualquer um em termos de qualidade. E então, obviamente, ele teve a lesão no pé, e isso afetou o Everton.
"Acho que este verão sempre foi um daqueles em que o Everton estava muito confortável com a situação. Acho que o clube estava muito confortável, feliz em deixar isso para uma adição bem tardia, porque acho que estava falando com o City, acho que estava falando com Jack, e isso servia ao Everton para não pagar dois meses de salário por ele quando poderia tê-lo no fim da janela.
"Então Jack voltou e acho que, se houve alguma coisa, ele provavelmente estava um pouco atrás do ponto em que David gostaria que ele estivesse, por causa da falta de minutos pelo Man City na pré-temporada. E então ele começou a jogar nos últimos um ou dois jogos.
"Para ser sincero, porque eu adoro o Jack, ele pareceu um pouco sem ritmo. Acho que ele ainda está buscando melhor condição de jogo. Mas acho que essa pausa vai ter feito um bem enorme para ele. E eu espero, depois da pausa internacional, que comecemos a ver cada vez mais de Jack Grealish."
- Getty
Grealish ainda tem muito a oferecer após conversa sobre a MLS e a Arábia Saudita
Grealish fez quatro partidas pelo Everton desde seu retorno ao clube. Ele ainda espera pelo seu primeiro gol da temporada 2026-27, depois de ter marcado duas vezes em 22 jogos na última temporada.
Em determinado momento, houve conversas sobre o jogador nascido em West Midlands deixar o futebol inglês de vez, em meio a ligações com times da MLS e da Saudi Pro League, mas ele claramente ainda tem muito a oferecer, e o Everton espera ser quem vai se beneficiar disso nas próximas semanas, meses e potencialmente anos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.