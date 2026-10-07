Questionado se vê Grealish permanecendo por um tempo, o ex-zagueiro do Everton Stubbs, que falou por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: "Acho que é uma situação interessante, para ser sincero.

"Achei que, quando ele chegou no ano passado, foi excelente. Ele foi muito bem. No início da temporada, estava muito acima de qualquer um em termos de qualidade. E então, obviamente, ele teve a lesão no pé, e isso afetou o Everton.

"Acho que este verão sempre foi um daqueles em que o Everton estava muito confortável com a situação. Acho que o clube estava muito confortável, feliz em deixar isso para uma adição bem tardia, porque acho que estava falando com o City, acho que estava falando com Jack, e isso servia ao Everton para não pagar dois meses de salário por ele quando poderia tê-lo no fim da janela.

"Então Jack voltou e acho que, se houve alguma coisa, ele provavelmente estava um pouco atrás do ponto em que David gostaria que ele estivesse, por causa da falta de minutos pelo Man City na pré-temporada. E então ele começou a jogar nos últimos um ou dois jogos.

"Para ser sincero, porque eu adoro o Jack, ele pareceu um pouco sem ritmo. Acho que ele ainda está buscando melhor condição de jogo. Mas acho que essa pausa vai ter feito um bem enorme para ele. E eu espero, depois da pausa internacional, que comecemos a ver cada vez mais de Jack Grealish."