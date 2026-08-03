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Jack Grealish recebe rota de fuga surpreendente do Manchester City, enquanto gigante europeia planeja movimento audacioso no mercado de transferências
Atlético de Madrid mira ponta do Manchester City
De acordo com o The Sun, o gigante de La Liga Atlético considera uma investida surpreendente para contratar o ponta do City Grealish nesta janela de transferências de verão. O jogador de 30 anos passou a temporada 2025–26 emprestado ao Everton, com dois gols e seis assistências, antes de sofrer uma fratura no pé em janeiro.
A cúpula do Atleti admira a intensidade de Grealish tanto com a bola quanto sem ela, vendo o jogador como uma forte opção para o sistema tático do técnico Diego Simeone.
- NurPhoto
Grealish e Maresca abordam especulações
As especulações sobre a saída de Grealish se intensificaram depois que ele ficou fora da turnê de pré-temporada do City pela Ásia, embora o jogador tenha rapidamente refutado nas redes sociais as alegações de que havia sido cortado.
Escrevendo em sua conta pessoal, Grealish esclareceu o motivo de sua ausência: "Só para avisar que ainda estou me recuperando de uma lesão, então ainda não estou treinando. Não fui 'deixado de fora', então parem de falar bobagem, obrigado."
Enquanto isso, o novo técnico do City, Enzo Maresca, reafirmou sua boa relação com o jogador: "No momento, ele está aqui. Ele é jogador do Manchester City. Eu sempre disse a mesma coisa. Em qualquer clube ao qual eu chego, gosto de saber se há jogadores que pertencem ao clube.
"É meu dever tentar treiná-los. Jack está aqui. Tenho uma boa relação com Jack desde que saí. Além disso, mantemos contato, e o motivo é porque ele tem um grande coração e é um cara muito bom. Então esse é o motivo, e depois veremos o que acontece."
Surge opção de retorno à Liga dos Campeões
Uma transferência para Madri recolocaria Grealish no palco da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, que terminou em quarto lugar na La Liga na temporada passada e alcançou as semifinais da competição europeia. Caso chegue ao Metropolitano, Grealish enfrentaria forte concorrência pelos lados com jogadores como Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada e Ademola Lookman. Se uma mudança para a Espanha não se concretizar, novas reportagens indicam que Everton e Aston Villa seguem atentos à situação do jogador.
- Getty Images Sport
Decisão sobre transferência de verão se aproxima
Grealish tem 12 meses restantes em seu contrato com o City e terá de aceitar uma redução salarial significativa se optar por abrir mão de seu pacote de £ 300 mil por semana. A recuperação da lesão no pé continua sendo sua principal prioridade antes de decidir por um novo clube antes do prazo da janela de transferências de verão. Resolver seu futuro a longo prazo deve ser uma grande prioridade para a diretoria do City antes do início da próxima temporada doméstica.
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