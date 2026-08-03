As especulações sobre a saída de Grealish se intensificaram depois que ele ficou fora da turnê de pré-temporada do City pela Ásia, embora o jogador tenha rapidamente refutado nas redes sociais as alegações de que havia sido cortado.

Escrevendo em sua conta pessoal, Grealish esclareceu o motivo de sua ausência: "Só para avisar que ainda estou me recuperando de uma lesão, então ainda não estou treinando. Não fui 'deixado de fora', então parem de falar bobagem, obrigado."

Enquanto isso, o novo técnico do City, Enzo Maresca, reafirmou sua boa relação com o jogador: "No momento, ele está aqui. Ele é jogador do Manchester City. Eu sempre disse a mesma coisa. Em qualquer clube ao qual eu chego, gosto de saber se há jogadores que pertencem ao clube.

"É meu dever tentar treiná-los. Jack está aqui. Tenho uma boa relação com Jack desde que saí. Além disso, mantemos contato, e o motivo é porque ele tem um grande coração e é um cara muito bom. Então esse é o motivo, e depois veremos o que acontece."