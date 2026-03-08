Jack Grealish promete estar “mais forte do que nunca” enquanto o astro da Inglaterra e do Everton dá notícias positivas sobre sua recuperação após cirurgia no pé

A lesão foi um grande golpe tanto para o jogador quanto para o clube, dada a impressionante forma de Grealish na primeira metade da temporada, na qual ele marcou dois gols e deu seis assistências em 20 partidas da Premier League pelo Everton. Refletindo sobre o momento do revés logo após sua operação, Grealish admitiu sua frustração, mas permaneceu focado no futuro, afirmando: “Não queria que a temporada terminasse assim, mas isso é futebol, estou arrasado.”

Ele continuou: “A cirurgia foi feita e agora todo o foco está em voltar à forma. Tenho certeza de que voltarei mais em forma, mais forte e melhor do que antes. O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significa muito para mim. A equipe, meus companheiros e, especialmente, os torcedores têm sido incríveis e eu adoro representar este clube.”