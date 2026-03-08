Getty Images Sport
Jack Grealish promete estar “mais forte do que nunca” enquanto o astro da Inglaterra e do Everton dá notícias positivas sobre sua recuperação após cirurgia no pé
Começa a recuperação de Grealish
No Instagram, para atualizar seus seguidores sobre seu progresso, o jogador de 30 anos postou uma série de imagens detalhando seu estilo de vida atual, que inclui o uso de uma scooter para joelho e uma bota protetora. Procurando manter uma atitude positiva diante das adversidades, ele escreveu no Instagram: “Quatro semanas após a cirurgia, estou trabalhando duro para voltar melhor e mais forte do que nunca.”
Apoio em massa para a estrela dos Toffees
As fotos compartilhadas pelo meio-campista deram aos fãs um vislumbre de sua rotina diária, mostrando tudo, desde sessões de reabilitação na academia e visitas à sauna até uma foto descontraída de Grealish tentando ser DJ. A postagem rapidamente chamou a atenção do mundo do futebol, com o colega da seleção inglesa James Maddison e os ex-companheiros do Manchester City Nathan Ake e Oleksandr Zinchenko entre aqueles que deixaram mensagens de apoio enquanto Grealish começa sua longa jornada de volta à plena forma física.
Arrasado pelo golpe que encerrou a temporada
A lesão foi um grande golpe tanto para o jogador quanto para o clube, dada a impressionante forma de Grealish na primeira metade da temporada, na qual ele marcou dois gols e deu seis assistências em 20 partidas da Premier League pelo Everton. Refletindo sobre o momento do revés logo após sua operação, Grealish admitiu sua frustração, mas permaneceu focado no futuro, afirmando: “Não queria que a temporada terminasse assim, mas isso é futebol, estou arrasado.”
Ele continuou: “A cirurgia foi feita e agora todo o foco está em voltar à forma. Tenho certeza de que voltarei mais em forma, mais forte e melhor do que antes. O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significa muito para mim. A equipe, meus companheiros e, especialmente, os torcedores têm sido incríveis e eu adoro representar este clube.”
O que vem a seguir para Grealish?
Embora sua prioridade imediata seja retornar aos gramados, o futuro de Grealish a longo prazo continua sendo um tema de grande interesse à medida que se aproxima a janela de transferências do verão. Ele deve retornar ao Manchester City, onde ainda tem um ano de contrato, mas o Everton teria a opção de tornar sua transferência temporária permanente por uma quantia em torno de £ 50 milhões.
É quase certo que Grealish não terá a chance de aumentar suas opções de transferência com um bom desempenho na Copa do Mundo de 2026, já que o jogador emprestado pelo City provavelmente não estará em forma antes de Thomas Tuchel anunciar sua seleção final para o torneio no final de maio.
