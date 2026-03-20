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Jack Grealish para o Wrexham?! O ponta disse que uma transferência para a Championship seria uma “ótima história” após deixar o Man City, já que permanecer na Premier League “provavelmente não está nos planos”
O fim da linha no Manchester City
A passagem repleta de conquistas de Grealish pelo Etihad Stadium parece estar chegando ao fim. Apesar de ter sido um dos principais jogadores na histórica temporada em que o City conquistou a tríplice coroa, o jogador de 30 anos é cada vez mais visto como um jogador de tradição em um elenco que Pep Guardiola pretende renovar com talentos ofensivos mais jovens e explosivos. O jogador da seleção inglesa foi emprestado ao Everton no verão passado na tentativa de ganhar tempo de jogo, mas sua temporada foi encerrada após ele precisar passar por uma cirurgia devido a uma fratura por estresse no pé em fevereiro. Essa situação obviamente tornará difícil para o City vendê-lo no verão, mas Waddle acredita que ele poderia se transferir para um time da segunda divisão se quiser continuar sua carreira na Inglaterra.
- AFP
Uma dose de realidade para a permanência na Premier League
O mercado para Grealish na primeira divisão inglesa está se estreitando, principalmente devido à combinação de sua idade e suas expectativas salariais. Embora sua segurança técnica continue sendo de elite, poucos clubes da Premier League fora dos Seis Grandes conseguem justificar o pacote total necessário para contratá-lo, e os que estão no topo estão procurando outras opções.
Em declarações à BetVictor, Waddle avaliou a situação precária do ponta: “Ele tem 30 anos agora, então Jack Grealish vai procurar um novo contrato em outro lugar, tenho certeza, porque o Man City está seguindo em frente. Sejamos honestos, seus dias no Man City acabaram. Eles só estão esperando que alguém o contrate. Para se livrar dele, provavelmente terão que liberá-lo de graça, ou será por um preço muito baixo para tirá-lo da folha de pagamento.
"Ele ganha muito dinheiro. Será que ele é realmente um jogador tão bom a ponto de merecer esse salário ou uma taxa de transferência para outro clube da Premier League? Provavelmente não. É uma situação engraçada para Jack Grealish. Ele provavelmente está pensando: ‘Acho que tenho mais um ano no City’. Eles vão tentar lucrar com isso neste verão. Podem aceitar uma oferta só para receber algum dinheiro, mas o objetivo é tirá-lo daquele salário, que será alto se for no Man City.”
O sonho de Wrexham e o encanto de Hollywood
Uma transferência para o Wrexham representaria uma jogada ousada, especialmente porque o fator “Hollywood” torna essa possibilidade repleta de potencial narrativo. Sob o comando de Ryan Reynolds e Rob Mac, os Red Dragons têm o perfil global capaz de se equiparar à marca de Grealish fora de campo, desde que o clube consiga lidar com as complexidades do Fair Play Financeiro.
“E se um time como o Wrexham fosse promovido? Ele é o tipo de nome que o Wrexham consideraria, não é?”, sugeriu Waddle. “Mas se eles teriam condições de contratá-lo, não tenho certeza. O Wrexham seria bastante afetado com a entrada do Fair Play Financeiro, o tamanho do público e o que você ganha. Mas, sim, isso seria uma boa história. Jack precisa perceber que sua passagem pelo Man City basicamente acabou e precisa encontrar um clube onde possa aproveitar o futebol pelos próximos dois ou três anos.”
- AFP
E agora?
O Wrexham está atualmente lutando pelo acesso à Premier League, com o objetivo de garantir a quarta promoção consecutiva na pirâmide do futebol. O time ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Inglês, com 60 pontos em 38 partidas, oito pontos atrás dos três primeiros colocados. O próximo jogo será contra o Sheffield United. Enquanto isso, Grealish continuará sua recuperação da lesão, com retorno previsto para junho.
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