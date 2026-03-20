Jack Grealish para o Wrexham?! O ponta disse que uma transferência para a Championship seria uma “ótima história” após deixar o Man City, já que permanecer na Premier League “provavelmente não está nos planos”

O mercado para Grealish na primeira divisão inglesa está se estreitando, principalmente devido à combinação de sua idade e suas expectativas salariais. Embora sua segurança técnica continue sendo de elite, poucos clubes da Premier League fora dos Seis Grandes conseguem justificar o pacote total necessário para contratá-lo, e os que estão no topo estão procurando outras opções.

Em declarações à BetVictor, Waddle avaliou a situação precária do ponta: “Ele tem 30 anos agora, então Jack Grealish vai procurar um novo contrato em outro lugar, tenho certeza, porque o Man City está seguindo em frente. Sejamos honestos, seus dias no Man City acabaram. Eles só estão esperando que alguém o contrate. Para se livrar dele, provavelmente terão que liberá-lo de graça, ou será por um preço muito baixo para tirá-lo da folha de pagamento.

"Ele ganha muito dinheiro. Será que ele é realmente um jogador tão bom a ponto de merecer esse salário ou uma taxa de transferência para outro clube da Premier League? Provavelmente não. É uma situação engraçada para Jack Grealish. Ele provavelmente está pensando: ‘Acho que tenho mais um ano no City’. Eles vão tentar lucrar com isso neste verão. Podem aceitar uma oferta só para receber algum dinheiro, mas o objetivo é tirá-lo daquele salário, que será alto se for no Man City.”