Jack Grealish é defendido por ex-ídolo do Aston Villa após ser fotografado dormindo em um bar na cobertura

Grealish foi defendido pelo ex-companheiro de equipe do Aston Villa, Agbonlahor, após o surgimento de imagens do astro do Everton dormindo em um bar na cobertura em Manchester. O jogador de 30 anos, que atualmente se recupera de uma grave lesão no pé, foi visto, em fotos divulgadas pelo The Sun, cochilando em uma cadeira, supostamente no bar “Stories”, após uma tarde com amigos.

Em entrevista à talkSPORT, Agbonlahor não hesitou em criticar aqueles que compartilharam as imagens do jogador emprestado pelo Manchester City. Ele disse: “Meu primeiro pensamento foi: já passei por essa situação, e isso só mostra o tipo de gente que está por aí, tirando fotos e o que fazem com elas. Isso já aconteceu comigo várias vezes e você fica pensando: ‘Qual é. Vocês não têm nada melhor para fazer na vida’ – tirando fotos e fazendo isso e aquilo.”