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Jack Grealish é defendido por ex-ídolo do Aston Villa após ser fotografado dormindo em um bar na cobertura
Agbonlahor critica a invasão de privacidade
Grealish foi defendido pelo ex-companheiro de equipe do Aston Villa, Agbonlahor, após o surgimento de imagens do astro do Everton dormindo em um bar na cobertura em Manchester. O jogador de 30 anos, que atualmente se recupera de uma grave lesão no pé, foi visto, em fotos divulgadas pelo The Sun, cochilando em uma cadeira, supostamente no bar “Stories”, após uma tarde com amigos.
Em entrevista à talkSPORT, Agbonlahor não hesitou em criticar aqueles que compartilharam as imagens do jogador emprestado pelo Manchester City. Ele disse: “Meu primeiro pensamento foi: já passei por essa situação, e isso só mostra o tipo de gente que está por aí, tirando fotos e o que fazem com elas. Isso já aconteceu comigo várias vezes e você fica pensando: ‘Qual é. Vocês não têm nada melhor para fazer na vida’ – tirando fotos e fazendo isso e aquilo.”
- Getty Images Sport
Compromisso com a reabilitação de lesões é questionado
Embora as imagens de Grealish tenham causado espanto, Agbonlahor insiste que o jogador continua sendo profissional nos bastidores. Grealish está fora de ação desde fevereiro, após ter sido submetido a uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse, lesão que o deixou de fora da próxima campanha da Inglaterra na Copa do Mundo.
“Olha, ele passou por muita coisa. Ele sofreu uma lesão que encerrou sua temporada. Ele está fazendo a reabilitação”, acrescentou Agbonlahor. “Eu vi o que ele tem feito na reabilitação. Ele está se esforçando muito para voltar. Acho que ele estará disponível para treinar em julho — ele me disse isso outro dia. Olha, ele não vai ficar feliz com a divulgação dessas fotos, mas tenho certeza de que, quando está no treino, quando está lá fazendo a reabilitação, ele está fazendo tudo certo. Mas isso apenas resume o mundo em que vivemos agora – as pessoas querem tirar fotos e espalhá-las por aí.”
A crítica de McCoist aos celulares com câmera modernos
Essa opinião foi compartilhada por Ally McCoist, que acredita que a tecnologia moderna tornou impossível para figuras públicas desfrutarem de qualquer tipo de vida privada. McCoist argumentou que, embora a imagem transmitida não seja ideal para um atleta profissional, a falta de respeito pela privacidade é o verdadeiro problema em questão. A lenda do Rangers afirmou: “Talvez seja a pior invenção do planeta — o celular com câmera. Estou dizendo agora mesmo, é escandaloso. Pelo bem dos rapazes, estou pensando nos rapazes agora. Isso não é nada bom. Claro, não é nada bom, não vamos nos enganar. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu com um pouco de privacidade?”
- Getty Images Sport
Grealish enfrenta um futuro incerto
A controvérsia surge em um momento frustrante para Grealish, que finalmente havia recuperado sua melhor forma após ser emprestado ao Hill Dickinson Stadium. Após um período difícil no Manchester City, após sua transferência de 100 milhões de libras do Villa em 2021, o ponta havia marcado dois gols e dado seis assistências pelos Toffees nesta temporada antes de sofrer uma lesão grave em janeiro.
A lesão tirou dele a chance de forçar seu retorno à seleção nacional depois que ele foi deixado de fora da convocação de Gareth Southgate para a Euro 2024. Com o fim do período de empréstimo e seu futuro no City ainda incerto, Grealish espera deixar seu futebol falar por si assim que recuperar a forma física total no verão. Por enquanto, o foco continua no retorno aos treinos em julho, enquanto ele passa pelas etapas finais de sua recuperação.