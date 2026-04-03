Jack Grealish é apontado como a “contratação perfeita” para o Wrexham neste verão, caso Ryan Reynolds e Rob Mac concretizem o sonho da Premier League

Barry sugere que a atenção especial da mídia em torno do Racecourse Ground torna o clube uma opção atraente para jogadores que se destacam sob os holofotes. Ele considera Grealish a joia da coroa de qualquer futura campanha de contratações.

Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Barry disse: “A ligação com Hollywood traz um atrativo extra para o clube; os jogadores terão um interesse adicional em ir jogar lá. Eu certamente acho que seria uma história incrível se eles conseguissem o acesso, e isso mudaria o perfil dos jogadores que estão de olho, mas talvez seja muito cedo para eles. Jack Grealish é definitivamente a contratação de Hollywood para o Wrexham. Se conseguirem isso, seria a contratação perfeita para eles.”