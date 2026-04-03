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Jack Grealish é apontado como a “contratação perfeita” para o Wrexham neste verão, caso Ryan Reynolds e Rob Mac concretizem o sonho da Premier League
Grealish é especulado para uma transferência para o Norte de Gales
A ascensão do Wrexham sob o comando de Reynolds e Rob Mac transformou o clube do norte do País de Gales em um fenômeno global. Impulsionado pelo sucesso do documentário “Welcome to Wrexham”, o clube passou das dificuldades da National League para se tornar um destino de verdade para talentos ambiciosos. Embora os Red Dragons estejam atualmente enfrentando os desafios da Championship, a visão de longo prazo envolve chegar à Premier League. Para manter esse ímpeto, os especialistas acreditam que o clube acabará precisando de uma figura de proa que corresponda ao brilho e ao glamour de seus proprietários de primeira linha.
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Barry aposta em estrela do City para papel em Hollywood
Barry sugere que a atenção especial da mídia em torno do Racecourse Ground torna o clube uma opção atraente para jogadores que se destacam sob os holofotes. Ele considera Grealish a joia da coroa de qualquer futura campanha de contratações.
Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Barry disse: “A ligação com Hollywood traz um atrativo extra para o clube; os jogadores terão um interesse adicional em ir jogar lá. Eu certamente acho que seria uma história incrível se eles conseguissem o acesso, e isso mudaria o perfil dos jogadores que estão de olho, mas talvez seja muito cedo para eles. Jack Grealish é definitivamente a contratação de Hollywood para o Wrexham. Se conseguirem isso, seria a contratação perfeita para eles.”
Avaliação da viabilidade de uma megatransferência
Espera-se que Grealish deixe o City de forma definitiva neste verão, após o término de seu período de empréstimo ao Everton. O jogador de 30 anos disputou 22 partidas na primeira divisão pelos Toffees nesta temporada antes de ficar fora de ação devido a uma lesão, e Barry observa que o ambiente no norte de Gales pode ser atraente para um jogador com o perfil de Grealish, caso o clube continue sua trajetória ascendente rumo à elite.
“Quem sabe o que vai acontecer com o Jack”, acrescentou Barry. “A transferência dele para o Everton foi apenas um empréstimo. Não tenho muita certeza de quanto tempo ainda resta no contrato dele. Mas sim, quem sabe onde o Jack quer jogar. Se ele quer aquele nível de atenção que o Wrexham oferece, talvez seja uma conversa a se ter.”
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O sonho do Wrexham de chegar à Premier League
Para que uma jogada dessa magnitude sequer seja discutida, o Wrexham precisaria primeiro garantir o acesso à primeira divisão. Os proprietários nunca esconderam seu desejo de levar o clube à Premier League, e a contratação de estrelas internacionais consagradas seria um passo necessário assim que chegassem à elite. A equipe de Phil Parkinson ocupa atualmente a sétima posição na tabela da Championship, com 63 pontos em 39 partidas, seis pontos atrás dos três primeiros colocados. O objetivo é a promoção para a Premier League, seja diretamente, terminando entre os dois primeiros, ou através dos play-offs.