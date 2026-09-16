Finlay Herrick fez sua primeira partida como titular em casa pelo West Ham United na noite de terça-feira, na derrota por 3 a 2 para o Fulham pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, falando à West Ham TV após o jogo. O goleiro de 20 anos assumiu a vaga no London Stadium no aniversário de sua mãe, completando uma trajetória de 14 anos pelas categorias de base do clube.

Apesar da derrota apertada, Herrick teve uma atuação dedicada contra um adversário da Premier League.

O jovem goleiro assumiu total responsabilidade pelo gol da vitória de Oscar Bobb, ao mesmo tempo em que elogiou o esforço de seus companheiros de equipe.