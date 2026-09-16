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"Já vi os filmes!" - Finlay Herrick revela empolgação no Millwall após estreia dos sonhos no West Ham
Herrick faz estreia completa em casa contra o Fulham
Finlay Herrick fez sua primeira partida como titular em casa pelo West Ham United na noite de terça-feira, na derrota por 3 a 2 para o Fulham pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, falando à West Ham TV após o jogo. O goleiro de 20 anos assumiu a vaga no London Stadium no aniversário de sua mãe, completando uma trajetória de 14 anos pelas categorias de base do clube.
Apesar da derrota apertada, Herrick teve uma atuação dedicada contra um adversário da Premier League.
O jovem goleiro assumiu total responsabilidade pelo gol da vitória de Oscar Bobb, ao mesmo tempo em que elogiou o esforço de seus companheiros de equipe.
- IPS
Goleiro movido pelo legado de Miklosko
Em entrevista à West Ham TV após a partida, Herrick revelou que o ídolo do clube Ludek Miklosko o inspirava desde que entrou na academia aos seis anos de idade. Depois de passar um tempo com o ex-internacional tcheco em excursões das categorias de base, Herrick declarou seu sonho de igualar o recorde de partidas sem sofrer gols de Miklosko.
Ele expressou o desejo de conquistar o mesmo carinho duradouro dos torcedores do West Ham.
"Ele está lá em cima entre os jogadores com mais partidas sem sofrer gols na história do West Ham e, da melhor forma possível, eu quero superar isso", afirmou Herrick à West Ham TV. "Você ouve os torcedores cantando sobre ele em todos os jogos. É isso que você busca ser como jogador do West Ham, você quer ouvir os torcedores cantarem seu nome."
Cria da base ansioso para o dérbi contra o Millwall
Herrick imediatamente voltou seu foco para o tão aguardado duelo de sábado contra o Millwall, no The Den. A partida marca o primeiro encontro entre os rivais londrinos desde 2012, quando o West Ham garantiu uma vitória por 2 a 1.
Tendo crescido assistindo a histórias e filmes sobre a famosa rivalidade, incluindo clássicos do cinema hooligan como Green Street e The Football Factory, o jovem goleiro está desesperado para vivenciar a atmosfera em primeira mão.
O Millwall chega para o confronto em busca de uma resposta depois de somar quatro derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições.
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Jovem goleiro abraça o desenvolvimento sob a comissão técnica
Herrick ressaltou sua determinação em aprender com sua experiência de estreia e seguir evoluindo sob a orientação dos treinadores da equipe principal Rui Barbosa, Bill Lepine e do técnico Nuno Espirito Santo.
O West Ham chega ao clássico de sábado com quatro pontos de vantagem na liderança da tabela da Championship.
"É um resultado decepcionante esta noite, mas, com um grande jogo no sábado contra o Millwall, mal posso esperar", acrescentou Herrick à West Ham TV sobre o confronto. "Tenho visto filmes, me contaram histórias e finalmente vou poder ver isso de verdade e também fazer parte disso, o que me deixa ansioso."
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