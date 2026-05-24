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"Já vi muito veneno" - Antonio Conte confirma saída do Napoli em meio à falta de "unidade" e comenta rumores sobre a seleção italiana
Conte critica o clima “tóxico”
Em declarações após a vitória do Napoli por 1 a 0 contra a Udinese na última rodada da temporada da Série A, Conte foi brutalmente honesto sobre o motivo pelo qual sentiu que não poderia mais continuar no cargo. Apesar do sucesso nacional alcançado, ao conquistar o Scudetto para o Napoli na temporada 2024-25, o ex-técnico do Chelsea e do Tottenham sugeriu que o ambiente em torno do clube havia se tornado cada vez mais difícil de administrar.
Ele disse: “No Napoli, falhei em uma coisa: não consegui trazer coesão ao time e, se você não consegue fazer isso, fica difícil lutar contra os outros times. Vi muito veneno e aqueles que o espalham são fracassados. O Napoli não precisa de fracassados, daqueles que só querem curtidas. Precisa de pessoas sérias que queiram amar o time, assim como o torcedor que paga pelo ingresso; em vez disso, essas pessoas deveriam ficar longe, pois são prejudiciais. Falhei nesse aspecto e compreendi que nunca seria capaz de tornar o ambiente mais coeso. Para mim, isso era fundamental, então desisti.”
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Decisão tomada há um mês
A saída do técnico não foi uma decisão precipitada após o término da temporada da Série A, na qual o Napoli terminou em segundo lugar, atrás do Inter, que conquistou o título com ampla vantagem. Conte explicou que já havia tomado essa decisão semanas antes, ao perceber que o projeto não estava mais alinhado com seus padrões pessoais de sucesso e profissionalismo.
Ele acrescentou: “Depois de Bolonha, o que senti foram situações que não me agradaram e, mesmo assim, é preciso coragem para dizer as coisas. Nunca passei por temporadas anônimas e nunca passarei. Eu também estava pronto para me afastar; certamente algumas contratações não se entrosaram com o grupo antigo e dinâmicas muito difíceis foram criadas, que era certo relatar. Liguei para o presidente há um mês, não queria saber de nada e disse a ele: ‘em virtude da amizade que temos, percebo que minha jornada aqui está prestes a terminar’. A decisão foi tomada por mim.”
Links sobre a Itália e comentários de Guardiola
Inevitavelmente, a disponibilidade de Conte gerou especulações imediatas sobre a vaga na seleção italiana. No entanto, o técnico foi rápido em minimizar a possibilidade de um segundo mandato com a Azzurra, ao mesmo tempo em que questionou se a FIGC tem a ambição e os recursos necessários para garantir um substituto de nível mundial como Pep Guardiola, que agora está sem clube após confirmar sua saída do Manchester City.
“Não há nada entre mim e a Federação Italiana para eu me tornar técnico da Itália. Nada até agora. Vamos ver no futuro”, afirmou Conte. “Ainda nem há um presidente da Federação… mas deixe-me dizer uma coisa. A Itália está pronta para contratar um técnico de ponta? Li sobre Pep Guardiola. Se eu tivesse que sugerir um nome, diria Pep. Mas… eles têm recursos para fazer isso acontecer? É muito cedo para dizer. Não tenho nenhum acordo até agora.”
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De Laurentiis respeita a decisão
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, juntou-se ao seu técnico, que está de saída, na sala de imprensa, confirmando que, embora esperasse que Conte pudesse reconsiderar, agora precisa olhar para o futuro. O dirigente dos Partenopei expressou confiança na base do elenco, apesar da iminente vacância no cargo técnico.
“Ele sempre pode repensar, então deixei a porta aberta para ele. Amanhã à tarde ele vai me confirmar que a decisão está tomada; então, vamos agir e ver qual é a melhor solução para o Napoli. Tenham em mente que temos cerca de trinta jogadores competentes, então, com pouquíssimas contratações, o time será extremamente competitivo, mesmo em comparação com nossos adversários”, disse De Laurentiis.