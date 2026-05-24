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Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Já vi muito veneno" - Antonio Conte confirma saída do Napoli em meio à falta de "unidade" e comenta rumores sobre a seleção italiana

A. Conte
Napoli
Udinese
Campeonato Italiano
Itália

Antonio Conte confirmou oficialmente sua saída do Napoli, encerrando uma passagem de dois anos marcada por grande intensidade no Estádio Diego Armando Maradona. O técnico italiano revelou que sua decisão de deixar o cargo foi tomada há um mês, citando um clima tenso e a falta de harmonia interna como os principais motivos de sua saída.

  • Conte critica o clima “tóxico”

    Em declarações após a vitória do Napoli por 1 a 0 contra a Udinese na última rodada da temporada da Série A, Conte foi brutalmente honesto sobre o motivo pelo qual sentiu que não poderia mais continuar no cargo. Apesar do sucesso nacional alcançado, ao conquistar o Scudetto para o Napoli na temporada 2024-25, o ex-técnico do Chelsea e do Tottenham sugeriu que o ambiente em torno do clube havia se tornado cada vez mais difícil de administrar.

    Ele disse: “No Napoli, falhei em uma coisa: não consegui trazer coesão ao time e, se você não consegue fazer isso, fica difícil lutar contra os outros times. Vi muito veneno e aqueles que o espalham são fracassados. O Napoli não precisa de fracassados, daqueles que só querem curtidas. Precisa de pessoas sérias que queiram amar o time, assim como o torcedor que paga pelo ingresso; em vez disso, essas pessoas deveriam ficar longe, pois são prejudiciais. Falhei nesse aspecto e compreendi que nunca seria capaz de tornar o ambiente mais coeso. Para mim, isso era fundamental, então desisti.”



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  • Antonio Conte Pisa Napoli 17052026Getty Images

    Decisão tomada há um mês

    A saída do técnico não foi uma decisão precipitada após o término da temporada da Série A, na qual o Napoli terminou em segundo lugar, atrás do Inter, que conquistou o título com ampla vantagem. Conte explicou que já havia tomado essa decisão semanas antes, ao perceber que o projeto não estava mais alinhado com seus padrões pessoais de sucesso e profissionalismo.

    Ele acrescentou: “Depois de Bolonha, o que senti foram situações que não me agradaram e, mesmo assim, é preciso coragem para dizer as coisas. Nunca passei por temporadas anônimas e nunca passarei. Eu também estava pronto para me afastar; certamente algumas contratações não se entrosaram com o grupo antigo e dinâmicas muito difíceis foram criadas, que era certo relatar. Liguei para o presidente há um mês, não queria saber de nada e disse a ele: ‘em virtude da amizade que temos, percebo que minha jornada aqui está prestes a terminar’. A decisão foi tomada por mim.”

  • Links sobre a Itália e comentários de Guardiola

    Inevitavelmente, a disponibilidade de Conte gerou especulações imediatas sobre a vaga na seleção italiana. No entanto, o técnico foi rápido em minimizar a possibilidade de um segundo mandato com a Azzurra, ao mesmo tempo em que questionou se a FIGC tem a ambição e os recursos necessários para garantir um substituto de nível mundial como Pep Guardiola, que agora está sem clube após confirmar sua saída do Manchester City.

    “Não há nada entre mim e a Federação Italiana para eu me tornar técnico da Itália. Nada até agora. Vamos ver no futuro”, afirmou Conte. “Ainda nem há um presidente da Federação… mas deixe-me dizer uma coisa. A Itália está pronta para contratar um técnico de ponta? Li sobre Pep Guardiola. Se eu tivesse que sugerir um nome, diria Pep. Mas… eles têm recursos para fazer isso acontecer? É muito cedo para dizer. Não tenho nenhum acordo até agora.”

  • SSC Napoli Unveils New Manager Antonio ConteGetty Images Sport

    De Laurentiis respeita a decisão

    O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, juntou-se ao seu técnico, que está de saída, na sala de imprensa, confirmando que, embora esperasse que Conte pudesse reconsiderar, agora precisa olhar para o futuro. O dirigente dos Partenopei expressou confiança na base do elenco, apesar da iminente vacância no cargo técnico.

    “Ele sempre pode repensar, então deixei a porta aberta para ele. Amanhã à tarde ele vai me confirmar que a decisão está tomada; então, vamos agir e ver qual é a melhor solução para o Napoli. Tenham em mente que temos cerca de trinta jogadores competentes, então, com pouquíssimas contratações, o time será extremamente competitivo, mesmo em comparação com nossos adversários”, disse De Laurentiis.