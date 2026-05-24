"Já vi muito veneno" - Antonio Conte confirma saída do Napoli em meio à falta de "unidade" e comenta rumores sobre a seleção italiana

Em declarações após a vitória do Napoli por 1 a 0 contra a Udinese na última rodada da temporada da Série A, Conte foi brutalmente honesto sobre o motivo pelo qual sentiu que não poderia mais continuar no cargo. Apesar do sucesso nacional alcançado, ao conquistar o Scudetto para o Napoli na temporada 2024-25, o ex-técnico do Chelsea e do Tottenham sugeriu que o ambiente em torno do clube havia se tornado cada vez mais difícil de administrar.

Ele disse: “No Napoli, falhei em uma coisa: não consegui trazer coesão ao time e, se você não consegue fazer isso, fica difícil lutar contra os outros times. Vi muito veneno e aqueles que o espalham são fracassados. O Napoli não precisa de fracassados, daqueles que só querem curtidas. Precisa de pessoas sérias que queiram amar o time, assim como o torcedor que paga pelo ingresso; em vez disso, essas pessoas deveriam ficar longe, pois são prejudiciais. Falhei nesse aspecto e compreendi que nunca seria capaz de tornar o ambiente mais coeso. Para mim, isso era fundamental, então desisti.”







