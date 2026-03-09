Getty
“Já se foi” – Dietmar Hamann critica duramente o astro do Liverpool Mohamed Salah MAIS UMA VEZ e diz aos Reds para contratarem Michael Olise para substituí-lo
O sistema de jogo também tem impacto
Na última década, a capacidade de Salah para marcar e criar gols foi apenas uma parte de sua contribuição, permitindo que seus companheiros de equipe explorassem o espaço extra, levando a oportunidades de gol para o Liverpool. No entanto, esses momentos de brilhantismo parecem ter desaparecido.
O sistema de jogo desenvolvido por Arne Slot também contribui para o estilo de jogo atual da equipe, dificultando o brilho dos atacantes ou alas, pois eles não têm controle do jogo. Esse controle foi o que os tornou tão bons na temporada passada; facilitou para os atacantes criarem chances e potencialmente assumirem riscos. O estilo de jogo atual os deixa muito vulneráveis na defesa.
Salah já não está a causar impacto
Hamman destacou o declínio no desempenho de Salah e do Liverpool, embora continue esperançoso de que as coisas possam mudar antes do final da temporada.
“Todos estão com dificuldades, e o problema com Mohamed Salah é que, na forma como ele tem jogado na última década, ele não apenas marcava e criava gols, mas também criava espaço para os outros. Acho que todos se beneficiaram disso, e isso acabou agora porque Salah não é mais a força que era antes. Ele marcou seu primeiro gol no campeonato desde novembro ou algo assim contra o Wolves”, disse Hamman à BOYLE Sports.
“Mohamed Salah vem enfrentando dificuldades desde o Natal do ano retrasado. Ele tem lutado para marcar gols em jogadas abertas, e isso não mudou, nem vai mudar. Ele pode marcar um gol ou outro, mas certamente não tem mais a influência que costumava ter no Liverpool. Espero que vejamos uma pequena participação nos últimos nove ou dez jogos para levar o Liverpool ao top 5. Mas acho que seus melhores dias já ficaram para trás.”
O jogador que merece substituir Salah
A lenda alemã vê Michael Olise como o substituto perfeito para Mohamed Salah. O atacante do Bayern de Munique tem mostrado sua melhor forma pelo clube bávaro nesta temporada.
“Para o Liverpool, Michael Olise seria a escolha perfeita, porque joga na ala direita e entra para dentro. Ele tem sido brilhante desde que chegou ao Bayern de Munique”, explicou Hamman. “Ele tem estado um pouco discreto nas últimas semanas, mas há outros jogadores que decidem os jogos. Mas agora, com o reinício da Liga dos Campeões, acho que provavelmente veremos o melhor dele novamente.
“Ele é um jogador maravilhoso. Provavelmente não conseguiria pensar em um substituto mais perfeito para Salah do que ele. O Bayern de Munique vai relutar em deixá-lo sair, porque não acho que ele tenha uma cláusula em seu contrato.”
As chances de qualificação para a UCL estão diminuindo
A julgar pelo desempenho do Liverpool nesta temporada, Hamman está pessimista quanto às chances do time terminar a temporada em uma posição melhor. O Liverpool ocupa atualmente a sexta posição na tabela, três pontos atrás do quarto colocado, o Aston Villa. Essa situação coloca o time em risco de ser excluído da principal competição europeia.
“Achei que eles poderiam terminar em quarto lugar e disputar a Liga dos Campeões nesta temporada. O resultado contra o Wolves foi muito decepcionante. Eles só precisam garantir pontos suficientes agora para terminar entre os cinco primeiros, já que o quinto lugar será suficiente. No entanto, acho que há um grande ponto de interrogação”, disse Hamman.
