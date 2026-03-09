“Já se foi” – Dietmar Hamann critica duramente o astro do Liverpool Mohamed Salah MAIS UMA VEZ e diz aos Reds para contratarem Michael Olise para substituí-lo

Hamman destacou o declínio no desempenho de Salah e do Liverpool, embora continue esperançoso de que as coisas possam mudar antes do final da temporada.

“Todos estão com dificuldades, e o problema com Mohamed Salah é que, na forma como ele tem jogado na última década, ele não apenas marcava e criava gols, mas também criava espaço para os outros. Acho que todos se beneficiaram disso, e isso acabou agora porque Salah não é mais a força que era antes. Ele marcou seu primeiro gol no campeonato desde novembro ou algo assim contra o Wolves”, disse Hamman à BOYLE Sports.

“Mohamed Salah vem enfrentando dificuldades desde o Natal do ano retrasado. Ele tem lutado para marcar gols em jogadas abertas, e isso não mudou, nem vai mudar. Ele pode marcar um gol ou outro, mas certamente não tem mais a influência que costumava ter no Liverpool. Espero que vejamos uma pequena participação nos últimos nove ou dez jogos para levar o Liverpool ao top 5. Mas acho que seus melhores dias já ficaram para trás.”