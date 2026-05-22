Já para a Copa do Mundo de 2030? A FIFA parece estar considerando um novo aumento significativo no número de participantes

Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo contou com 32 seleções em cada edição. No próximo torneio, que será disputado nos EUA, no Canadá e no México, participarão, pela primeira vez, 48 seleções. Entre elas, estão as estreantes Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão; além de, pela primeira vez em muito tempo, o Haiti, o Iraque e a República Democrática do Congo.

Devido à alteração no número de participantes, não apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, mas também alguns terceiros colocados. O relatório não indica qual formato seria adequado para um torneio com 66 nações. Atualmente, a FIFA conta com um total de 211 membros.