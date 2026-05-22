É o que relata o jornal espanhol *As*. A origem dessas reflexões teria sido um pedido nesse sentido feito pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) há alguns meses. Com o aumento do número de vagas, o objetivo seria dar a mais nações de menor porte a oportunidade de participar do maior evento de futebol do mundo. Inicialmente, a ideia não teria recebido muita atenção. Entretanto, ela estaria encontrando cada vez mais apoio entre as federações, e a FIFA estaria discutindo o assunto.
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Já para a Copa do Mundo de 2030? A FIFA parece estar considerando um novo aumento significativo no número de participantes
Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo contou com 32 seleções em cada edição. No próximo torneio, que será disputado nos EUA, no Canadá e no México, participarão, pela primeira vez, 48 seleções. Entre elas, estão as estreantes Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão; além de, pela primeira vez em muito tempo, o Haiti, o Iraque e a República Democrática do Congo.
Devido à alteração no número de participantes, não apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, mas também alguns terceiros colocados. O relatório não indica qual formato seria adequado para um torneio com 66 nações. Atualmente, a FIFA conta com um total de 211 membros.
Copa do Mundo de 2030: os jogos também serão disputados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai
Até o momento, o torneio de 2030 também está previsto para contar com 48 seleções. Além dos três países anfitriões — Espanha, Portugal e Marrocos —, está previsto que uma partida seja disputada em Buenos Aires (Argentina), outra em Montevidéu (Uruguai) e outra em Assunção (Paraguai) — ou seja, três nações da CONMEBOL sul-americana, que supostamente teriam apresentado a proposta de 66 nações. Pelo menos, há fortes indícios de que elas esperam um aumento no número de jogos.
A Copa do Mundo que se aproxima na América do Norte começa no dia 11 de junho com a partida de abertura entre México e África do Sul na Cidade do México. A final será disputada no dia 19 de julho em Nova Jersey — ou seja, cerca de cinco semanas e meia depois.