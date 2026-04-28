Já no primeiro tempo: Harry Kane, do FC Bayern, bate dois recordes contra o PSG

Com esse gol, Kane chega, pela primeira vez em sua longa carreira, a 60 participações em gols em uma temporada. O atacante do Bayern soma atualmente 54 gols marcados e seis assistências — um recorde pessoal.

Além disso, com seu gol na capital francesa, Kane se tornou o primeiro inglês a marcar em seis confrontos consecutivos na Liga dos Campeões. Esse recorde era anteriormente detido pela lenda do Liverpool, Steven Gerrard, com cinco jogos seguidos.