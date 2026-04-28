O inglês colocou os visitantes na frente aos 17 minutos, com um pênalti convertido, levando o placar a 1 a 0. Antes disso, Luis Díaz, do Bayern de Munique, havia sido derrubado pelo zagueiro do PSG, Willian Pacho. Até o intervalo, porém, o PSG conseguiu virar o jogo para 3 a 2, naquela que foi a semifinal da Liga dos Campeões com mais gols marcados.
Traduzido por
Já no primeiro tempo: Harry Kane, do FC Bayern, bate dois recordes contra o PSG
Com esse gol, Kane chega, pela primeira vez em sua longa carreira, a 60 participações em gols em uma temporada. O atacante do Bayern soma atualmente 54 gols marcados e seis assistências — um recorde pessoal.
Além disso, com seu gol na capital francesa, Kane se tornou o primeiro inglês a marcar em seis confrontos consecutivos na Liga dos Campeões. Esse recorde era anteriormente detido pela lenda do Liverpool, Steven Gerrard, com cinco jogos seguidos.
- getty
Harry Kane tem como alvo o recorde de Lewandowski
Na atual temporada da Bundesliga, por muito tempo parecia que Kane poderia bater o recorde de gols de Robert Lewandowski: o polonês havia marcado 41 gols pelo Bayern de Munique na temporada 2020/21, superando a marca anterior de Gerd Müller.
Atualmente, Kane soma 33 gols em 28 partidas — e mesmo para ele deve ser muito difícil marcar os oito gols que faltam nas três partidas restantes.
Os próximos jogos do FC Bayern:
Data
Jogo
02/05, 15h30
FC Bayern x Heidenheim
06/05, 21h
FC Bayern x PSG
09/05, 18h30
Wolfsburg x PSG
16/05, 15h30
Bayern - Colônia