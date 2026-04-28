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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Já no primeiro tempo: Harry Kane, do FC Bayern, bate dois recordes contra o PSG

Liga dos Campeões
Bayern de Munique
PSG x Bayern de Munique
H. Kane

Harry Kane, do Bayern de Munique, estabeleceu dois recordes com seu gol na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

O inglês colocou os visitantes na frente aos 17 minutos, com um pênalti convertido, levando o placar a 1 a 0. Antes disso, Luis Díaz, do Bayern de Munique, havia sido derrubado pelo zagueiro do PSG, Willian Pacho. Até o intervalo, porém, o PSG conseguiu virar o jogo para 3 a 2, naquela que foi a semifinal da Liga dos Campeões com mais gols marcados.

  • Com esse gol, Kane chega, pela primeira vez em sua longa carreira, a 60 participações em gols em uma temporada. O atacante do Bayern soma atualmente 54 gols marcados e seis assistências — um recorde pessoal.

    Além disso, com seu gol na capital francesa, Kane se tornou o primeiro inglês a marcar em seis confrontos consecutivos na Liga dos Campeões. Esse recorde era anteriormente detido pela lenda do Liverpool, Steven Gerrard, com cinco jogos seguidos.

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    Harry Kane tem como alvo o recorde de Lewandowski

    Na atual temporada da Bundesliga, por muito tempo parecia que Kane poderia bater o recorde de gols de Robert Lewandowski: o polonês havia marcado 41 gols pelo Bayern de Munique na temporada 2020/21, superando a marca anterior de Gerd Müller.

    Atualmente, Kane soma 33 gols em 28 partidas — e mesmo para ele deve ser muito difícil marcar os oito gols que faltam nas três partidas restantes.

  • Os próximos jogos do FC Bayern:

    Data

    Jogo

    02/05, 15h30

    FC Bayern x Heidenheim

    06/05, 21h

    FC Bayern x PSG

    09/05, 18h30

    Wolfsburg x PSG

    16/05, 15h30

    Bayern - Colônia


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