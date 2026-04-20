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"Já não está mais nas minhas mãos" – Dominik Szoboszlai faz uma declaração preocupante sobre a situação do seu contrato com o Liverpool
Negociações contratuais do Red Star ficam paralisadas
Szoboszlai admitiu que não houve avanços em relação a um novo contrato em Anfield. O jogador da seleção húngara tem atualmente pouco mais de dois anos restantes em seu contrato atual, que está previsto para expirar em 2028. Apesar de sua importância para a equipe, o jogador de 25 anos revelou que as negociações não avançaram como esperado durante a reta final da temporada 2025-26.
“Não houve nenhum avanço concreto, então não posso dizer nada de novo sobre a situação do meu contrato”, disse Szoboszlai aos repórteres após a dramática vitória por 2 a 1 no clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo. “Ainda temos muitos jogos pela frente e estou focado nisso. Como vocês sabem, meu contrato termina em 2028, então estou pronto para jogar todos os dias, todas as semanas, e depois vamos ver.”
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Confissão preocupante sobre o futuro em Anfield
Embora o meio-campista tenha sido rápido em reiterar seu carinho pelo clube e pela comunidade local, ele deu a entender que o poder de garantir seu futuro está agora nas mãos da diretoria do Liverpool. Seus comentários sugerem uma discrepância entre as expectativas do jogador e a oferta atual do clube, ou talvez um atraso no processo de negociação, já que os Reds atravessam um período de transição.
“É claro que me vejo aqui a longo prazo, mas isso já não está realmente nas minhas mãos”, acrescentou, colocando a bola firmemente no campo do clube. “Adoro estar aqui. Adoro os torcedores. Minha família está feliz. Estou completamente relaxado. Temos mais cinco jogos pela frente. Depois vou descansar — um descanso bem merecido, após a pausa para os jogos da seleção. Então veremos.”
Reconciliação com a torcida do Kop
A incerteza em relação ao contrato surge poucas semanas depois de Szoboszlai ter enfrentado uma relação difícil com a torcida, na sequência de um desentendimento que ganhou grande repercussão. O meio-campista foi obrigado a pedir desculpas diretamente aos torcedores após uma discussão acalorada durante uma goleada sofrida contra o Manchester City. Esse incidente, no qual ele deu de ombros para a torcida, parece ter ficado para trás, agora que ele se concentra na meta do clube de terminar entre os cinco primeiros.
Seu desempenho em campo continua inegável, apesar das distrações fora dele. Em meio a uma campanha desafiadora para o clube, o húngaro tem sido o principal jogador, acumulando 12 gols e nove assistências em 48 partidas em todas as competições. Sua última contribuição foi dar o escanteio crucial para o gol da vitória de Virgil van Dijk aos 100 minutos contra o Everton, o que ampliou a vantagem do Liverpool sobre o Chelsea, sexto colocado, para sete pontos.
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O objetivo agora é terminar entre os cinco primeiros
Com a dramática vitória no clássico de Merseyside proporcionando um impulso moral muito necessário, Szoboszlai e o Liverpool estão agora voltando toda a sua atenção para garantir seu futuro nas competições europeias. Com os Reds já eliminados de todas as competições, sua única missão é garantir uma classificação entre os cinco primeiros da Premier League para assegurar a vaga na Liga dos Campeões do ano que vem.
“Foi incrível”, disse Szoboszlai sobre a vitória no clássico. “Treinaram jogadas ensaiadas ontem. Eu apenas coloquei a bola na área e torci para que o Virgil e o Ibou (Konate) marcassem. Ganhar um clássico assim no último segundo, não poderíamos pedir mais. Estamos felizes uns pelos outros, mas também pelos torcedores, porque sabemos o que isso significa para eles. Uma vitória sempre muda o clima, mas temos que manter os pés no chão e continuar trabalhando duro.”