"Já não está mais nas minhas mãos" – Dominik Szoboszlai faz uma declaração preocupante sobre a situação do seu contrato com o Liverpool

Szoboszlai admitiu que não houve avanços em relação a um novo contrato em Anfield. O jogador da seleção húngara tem atualmente pouco mais de dois anos restantes em seu contrato atual, que está previsto para expirar em 2028. Apesar de sua importância para a equipe, o jogador de 25 anos revelou que as negociações não avançaram como esperado durante a reta final da temporada 2025-26.

“Não houve nenhum avanço concreto, então não posso dizer nada de novo sobre a situação do meu contrato”, disse Szoboszlai aos repórteres após a dramática vitória por 2 a 1 no clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo. “Ainda temos muitos jogos pela frente e estou focado nisso. Como vocês sabem, meu contrato termina em 2028, então estou pronto para jogar todos os dias, todas as semanas, e depois vamos ver.”