No caso de Alaba, já está praticamente certo que seu contrato com o Real Madrid, que está chegando ao fim, não será renovado. O ex-zagueiro do Bayern de Munique atuou poucas vezes na temporada atual devido a lesões persistentes na panturrilha; mesmo quando estava em forma, raramente era a primeira escolha do Real Madrid.

No total, ele disputou apenas 14 partidas oficiais pela equipe madrilenha na temporada 2025/26, somando 415 minutos em campo. Desde sua chegada em 2021, Alaba vestiu a camisa do Real 130 vezes, marcando cinco gols e dando nove assistências.

Ainda não está definido para onde o jogador de 33 anos seguirá. “Alaba tem muitas opções: Arábia Saudita, MLS – vale a pena ficar de olho no austríaco. Há vários interessados”, explicou Romano recentemente em seu canal no YouTube. Agora, a Itália também parece ser uma opção.