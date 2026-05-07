Segundo Fabrizio Romano, o agente de Alaba, Pini Zahavi, esteve em Milão nos últimos dias para manter conversas com clubes interessados. O especialista em transferências publicou fotos relacionadas a isso em seu perfil no X.
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Já há perspectivas de um novo clube em uma das principais ligas? O agente de David Alaba aparentemente já está em negociações
Não está claro exatamente quais clubes estavam envolvidos. No entanto, a estadia de três dias de Zahavi não se deve apenas a Alaba, mas também a Robert Lewandowski, que também o contrata como agente.
O futuro deste último no FC Barcelona continua incerto. Recentemente, soube-se que clubes italianos — nomeadamente o AC Milan e a Juventus de Turim — teriam demonstrado interesse em uma transferência e gostariam de contratar o polonês para a próxima temporada.
- AFP
É muito provável que Alaba deixe o Real Madrid
No caso de Alaba, já está praticamente certo que seu contrato com o Real Madrid, que está chegando ao fim, não será renovado. O ex-zagueiro do Bayern de Munique atuou poucas vezes na temporada atual devido a lesões persistentes na panturrilha; mesmo quando estava em forma, raramente era a primeira escolha do Real Madrid.
No total, ele disputou apenas 14 partidas oficiais pela equipe madrilenha na temporada 2025/26, somando 415 minutos em campo. Desde sua chegada em 2021, Alaba vestiu a camisa do Real 130 vezes, marcando cinco gols e dando nove assistências.
Ainda não está definido para onde o jogador de 33 anos seguirá. “Alaba tem muitas opções: Arábia Saudita, MLS – vale a pena ficar de olho no austríaco. Há vários interessados”, explicou Romano recentemente em seu canal no YouTube. Agora, a Itália também parece ser uma opção.