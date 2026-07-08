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Já foi um, faltam três! Será que Mikel Arteta vai superar o recorde de títulos da Premier League de Arsène Wenger no Arsenal? Ex-jogador dos Gunners explica por que os atuais campeões podem seguir em frente
Arteta conquistou o primeiro título do Arsenal desde a época dos “Invencíveis”
Isso já teria sido alcançado se Arteta não tivesse visto os Gunners ficarem em segundo lugar por três temporadas consecutivas antes de finalmente conseguirem conquistar o título.
As façanhas dos lendários “Invincibles” foram repetidas, com a conquista do primeiro título nacional desde a temporada 2003-04. O lendário técnico francês Wenger comandava o time naquela época, e “Le Professeur” passou 22 anos memoráveis no comando. Ele conquistou três títulos ao lado de jogadores como Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira e companhia.
O elenco do Arsenal de 2026 conta com nomes como Declan Rice, Bukayo Saka e Gabriel Magalhães, e cada janela de transferências que passa traz consigo a promessa de novas contratações milionárias.
Se Arteta conseguir continuar a reforçar e reformular seu elenco, há todos os motivos para acreditar que mais títulos importantes — incluindo o primeiro triunfo na Liga dos Campeões — virão a seguir.
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Será que Arteta conseguirá superar Wenger e conquistar quatro títulos da Premier League?
Questionado sobre se Arteta conseguirá superar o número de títulos conquistados por Wenger, o ex-meio-campista do Arsenal Schwarz — em entrevista concedida em parceria com a Betinia — disse ao GOAL: “Acho que o mais difícil é sempre o primeiro. Eles estiveram muito perto nos outros três anos. Então, às vezes, isso dá aos jogadores uma certa confiança, uma certa convicção.
“Eles já conseguiram. Sabem que são capazes disso, então sua força mental será muito maior nesta temporada. Sabem que já conseguiram, então não estão em uma situação nova. Estão em uma situação que já vivenciaram.
“Portanto, será muito mais positivo, mais resiliente, capaz de lidar melhor com a pressão. Porque, para conquistar um título ou a Premier League, é preciso saber sofrer. É preciso ser muito forte. Não são os bons jogos que fazem de você um campeão, e sim os jogos menos bons, aqueles em que talvez você não tenha jogado bem, mas mesmo assim consegue os resultados. É isso que faz a diferença.
“Acredito que o elenco é muito bom. Eles têm o técnico certo. Parece que isso pode ser muito positivo para a próxima temporada.”
O que Arteta disse sobre seu futuro a longo prazo
Quando questionado sobre seu futuro a longo prazo, Arteta afirmou: “Acho que o técnico precisa conquistar o direito de estar aqui amanhã. Isso se reflete na maneira como você reage, como fala aqui, como se comporta no vestiário, na mensagem que transmite e no quanto os jogadores o seguem.”
Ele acrescentou, ao ser questionado sobre seguir os passos de Wenger em termos de longevidade: “Sempre disse que é preciso apoio, já disse isso antes. Por parte dos proprietários e da diretoria, o apoio é ótimo. No fim das contas, o mais importante são os jogadores. Você abre a porta, encara eles, conversa com eles e eles ficam assim [surpresos] ou assim [dormindo].
“Por seis anos, tenho visto apenas jogadores com um nível de atenção e vontade de aprender e dar o máximo pela equipe. É isso que me mantém neste trabalho. Nada mais. E, obviamente, vencer muitos jogos de futebol, o que, em termos de porcentagem, acho que é bastante alto. Esse é o único caminho. Caso contrário, você não consegue sobreviver neste ambiente.”
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O Arsenal deve discutir um novo contrato antes da temporada 2026-27
O contrato atual de Arteta está previsto para expirar no verão de 2027. A expectativa é que novos termos sejam discutidos e assinados em breve, já que o Arsenal reluta em alterar uma fórmula vencedora.
Em breve, a equipe retornará aos treinos de pré-temporada, com uma série de amistosos agendados que a levarão ao confronto de abertura da Community Shield contra o Manchester City, no dia 16 de agosto. Cinco dias depois, os Gunners darão início à temporada 2026-27 da Premier League ao receberem o recém-promovido Coventry.
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