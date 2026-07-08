Já foi um, faltam três! Será que Mikel Arteta vai superar o recorde de títulos da Premier League de Arsène Wenger no Arsenal? Ex-jogador dos Gunners explica por que os atuais campeões podem seguir em frente

Isso já teria sido alcançado se Arteta não tivesse visto os Gunners ficarem em segundo lugar por três temporadas consecutivas antes de finalmente conseguirem conquistar o título.

As façanhas dos lendários “Invincibles” foram repetidas, com a conquista do primeiro título nacional desde a temporada 2003-04. O lendário técnico francês Wenger comandava o time naquela época, e “Le Professeur” passou 22 anos memoráveis no comando. Ele conquistou três títulos ao lado de jogadores como Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira e companhia.

O elenco do Arsenal de 2026 conta com nomes como Declan Rice, Bukayo Saka e Gabriel Magalhães, e cada janela de transferências que passa traz consigo a promessa de novas contratações milionárias.

Se Arteta conseguir continuar a reforçar e reformular seu elenco, há todos os motivos para acreditar que mais títulos importantes — incluindo o primeiro triunfo na Liga dos Campeões — virão a seguir.