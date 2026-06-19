Já foi alcançado um acordo verbal: o Manchester City parece ter garantido a permanência de um jogador estrela por um longo prazo

Segundo essas informações, seu novo contrato deve ter vigência até 2031 e vir acompanhado de um aumento salarial significativo. O ponta chegou à Inglaterra em 2023, vindo do Stade Rennes por cerca de 60 milhões de euros, e não demorou muito para se adaptar à Premier League.

No Skyblues, ele rapidamente se tornou titular e, na última temporada, também foi um dos principais jogadores do vice-campeão inglês. Em 47 partidas oficiais, Doku marcou 22 pontos.

Atualmente, Doku está com a seleção belga na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Na estreia, os “Diabos Vermelhos” empataram em 1 a 1 com o Egito.