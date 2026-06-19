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Marko Brkic

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Já foi alcançado um acordo verbal: o Manchester City parece ter garantido a permanência de um jogador estrela por um longo prazo

Premier League
Manchester City
J. Doku

O Manchester City estaria garantindo a permanência de um jogador-chave por um longo prazo.

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Citizens teria chegado a um acordo verbal com seu craque Jeremy Doku para prorrogar seu contrato, que inicialmente vigorava até 2028.

  • Segundo essas informações, seu novo contrato deve ter vigência até 2031 e vir acompanhado de um aumento salarial significativo. O ponta chegou à Inglaterra em 2023, vindo do Stade Rennes por cerca de 60 milhões de euros, e não demorou muito para se adaptar à Premier League.

    No Skyblues, ele rapidamente se tornou titular e, na última temporada, também foi um dos principais jogadores do vice-campeão inglês. Em 47 partidas oficiais, Doku marcou 22 pontos.

    Atualmente, Doku está com a seleção belga na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Na estreia, os “Diabos Vermelhos” empataram em 1 a 1 com o Egito.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol, alvo do Bayern, também está prestes a renovar com o Manchester City

    Além de Doku, segundo Romano, a contratação de seu companheiro de defesa Josko Gvardiol pelo Manchester City também deve ser anunciada em breve. Seu contrato também deve ser prorrogado até 2031. O ex-jogador do Leipzig também foi cogitado recentemente como candidato ao FC Bayern de Munique, que aparentemente continua buscando reforços para a zaga — especialmente caso Min-jae Kim ou Hiroki Ito venham a deixar o clube.

  • Jeremy Doku: Estatísticas na temporada 2025/26

    Jogos

    47

    Gols

    8

    Assistências

    14