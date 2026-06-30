Desde suas atuações impressionantes no Campeonato Europeu do ano passado, Bonga voltou a chamar a atenção dos olheiros da NBA. O jogador de 26 anos teve uma participação excepcional no torneio, que coroou com uma atuação brilhante na final contra a Turquia. Nessa partida, Bonga garantiu o título para a seleção alemã (DBB) com 20 pontos e uma precisão perfeita nas bolas de três pontos (4/4).

Já antes da final, Franz Wagner se mostrou entusiasmado: “Acho que ele demonstrou nos últimos anos que é um defensor de elite, que acerta muito bem os arremessos de três pontos e também consegue criar jogadas com a bola nas mãos. Por isso, estou convencido de que muitos times da NBA estarão interessados nele.”

O técnico da seleção alemã, Alex Mumbru, também havia incentivado a estrela da DBB a dar esse passo em fevereiro: “Ele traz muitas qualidades necessárias para a NBA.” O técnico da DBB deixou ainda mais claro: “Ele tem lugar na NBA.”

Em 2018, Bonga já havia se transferido para a NBA pela primeira vez. No draft, o Los Angeles Lakers selecionou o ala na 39ª posição. Um ano depois, ele foi enviado para o Washington Wizards como parte de uma troca envolvendo Anthony Davis.

Após dois anos e mais de 100 partidas pela equipe da capital dos EUA, ele se juntou ao Toronto Raptors na temporada 2021/2022. No entanto, não conseguiu se firmar lá e, no verão de 2022, voltou para a Alemanha, para a Bundesliga. Após dois anos e vários títulos com o FC Bayern de Munique, ele seguiu para o Partizan de Belgrado.