Conforme informa o BasketNews, jogar por um time da melhor liga de basquete do mundo é a prioridade absoluta para o herói alemão da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu. No entanto, Bonga pretende esperar até o início do período de agência livre, na madrugada de terça para quarta-feira, para decidir para onde irá, a fim de comparar as propostas da Europa com possíveis ofertas da NBA.
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Já foi alcançado um acordo com o Detroit Pistons? O herói alemão do Eurobasquete quer, a todo custo, jogar na NBA
Por enquanto, não há um acordo sobre um contrato de vários anos com o Detroit Pistons. Foi o que informou o Meridian Sport, da Sérvia, no final de abril. Após o que foi provavelmente a melhor temporada de sua carreira no Partizan Belgrado, Bonga é considerado uma das “maiores promessas” (BasketNews) do mercado europeu. Assim, todos os candidatos ao título da EuroLiga estariam de olho na situação do jogador de 26 anos — entre eles, Barcelona, Panathinaikos e Olympiakos.
Bonga registrou na EuroLiga uma média de 10 pontos, 5,6 rebotes, 1,5 assistências e 0,9 roubos de bola em 28 minutos por jogo. Já durante a temporada, algumas equipes da NBA teriam colocado Bonga na mira; no entanto, o contrato de Bonga, válido até 2027, não contém nenhuma cláusula de rescisão para a NBA que possa ser acionada durante a temporada. Isso, porém, muda agora na entressafra, pois, nesse caso, existe de fato a possibilidade de um buyout para a NBA. O valor de Bonga seria, supostamente, de 875.000 dólares.
O presidente do Partizan, Ostoja Mijailovic, já havia anunciado em fevereiro, em uma entrevista, que não colocaria obstáculos no caminho de seu jogador caso surgisse uma oferta adequada: “O Partizan respeita as ambições de seus próprios jogadores.”
- AFP
Franz Wagner elogia Isaac Bonga: “Ele é um defensor de elite”
Desde suas atuações impressionantes no Campeonato Europeu do ano passado, Bonga voltou a chamar a atenção dos olheiros da NBA. O jogador de 26 anos teve uma participação excepcional no torneio, que coroou com uma atuação brilhante na final contra a Turquia. Nessa partida, Bonga garantiu o título para a seleção alemã (DBB) com 20 pontos e uma precisão perfeita nas bolas de três pontos (4/4).
Já antes da final, Franz Wagner se mostrou entusiasmado: “Acho que ele demonstrou nos últimos anos que é um defensor de elite, que acerta muito bem os arremessos de três pontos e também consegue criar jogadas com a bola nas mãos. Por isso, estou convencido de que muitos times da NBA estarão interessados nele.”
O técnico da seleção alemã, Alex Mumbru, também havia incentivado a estrela da DBB a dar esse passo em fevereiro: “Ele traz muitas qualidades necessárias para a NBA.” O técnico da DBB deixou ainda mais claro: “Ele tem lugar na NBA.”
Em 2018, Bonga já havia se transferido para a NBA pela primeira vez. No draft, o Los Angeles Lakers selecionou o ala na 39ª posição. Um ano depois, ele foi enviado para o Washington Wizards como parte de uma troca envolvendo Anthony Davis.
Após dois anos e mais de 100 partidas pela equipe da capital dos EUA, ele se juntou ao Toronto Raptors na temporada 2021/2022. No entanto, não conseguiu se firmar lá e, no verão de 2022, voltou para a Alemanha, para a Bundesliga. Após dois anos e vários títulos com o FC Bayern de Munique, ele seguiu para o Partizan de Belgrado.
Isaac Bonga: Estatísticas na NBA
Temporada Time Jogos Minutos Pontos Rebotes Assistências 2021/2022 Toronto Raptors 15 4,6 0,8 0,5 0,3 2020/2021 Washington Wizards 40 10,8 2,0 1,6 0,6 2019/2020 Washington Wizards 66 18,9 5,0 3,4 1,2 2018/2019 Los Angeles Lakers 22 5,5 0,9 1,1 0,7