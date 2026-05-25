"Já fiz mais do que o suficiente!" - Morgan Gibbs-White sugere que "caiu na desgraça" de Thomas Tuchel, ao quebrar o silêncio sobre a exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo

Gibbs-White, desafiador, disse: “Eu sei que fiz mais do que o suficiente para estar no elenco. Acabei ficando do lado errado da opinião de alguém. Já passei por isso ao longo da minha carreira, então vou me recuperar. Tivemos uma boa conversa. Respeito o Tuchel por ter me ligado e me dado a notícia. Concordo com o que ele disse. Estou feliz que a temporada já tenha ficado para trás, vou me concentrar no verão.”

A frustração do jogador de 26 anos foi compartilhada pelos torcedores do City Ground, que passaram a tarde expressando seu descontentamento por meio de gritos depreciativos dirigidos ao técnico da Inglaterra. O próprio Gibbs-White enviou uma mensagem após seu gol, apontando para o nome nas costas enquanto fazia gestos com os dedos para a torcida. Foi uma clara declaração de intenções de um jogador que acredita que sua contribuição merecia um desfecho diferente.



