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"Já fiz mais do que o suficiente!" - Morgan Gibbs-White sugere que "caiu na desgraça" de Thomas Tuchel, ao quebrar o silêncio sobre a exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo
A excelente fase não foi suficiente para Tuchel
Apesar de ter somado 25 gols e assistências em uma temporada brilhante, Gibbs-White ficou de fora quando Tuchel anunciou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O meia do Forest reagiu à notícia da melhor maneira possível, marcando um golaço de falta no empate em 1 a 1 contra o Bournemouth, chegando a 18 gols na temporada.
Após a partida, o meio-campista revelou que o técnico alemão lhe deu a notícia pessoalmente por telefone na noite de quinta-feira. A exclusão de Gibbs-White foi uma das várias decisões polêmicas, já que Tuchel tem sido duramente criticado por deixar de fora superestrelas consagradas em favor de seu próprio perfil tático específico.
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Gibbs-White quebra o silêncio sobre as "opiniões"
Gibbs-White, desafiador, disse: “Eu sei que fiz mais do que o suficiente para estar no elenco. Acabei ficando do lado errado da opinião de alguém. Já passei por isso ao longo da minha carreira, então vou me recuperar. Tivemos uma boa conversa. Respeito o Tuchel por ter me ligado e me dado a notícia. Concordo com o que ele disse. Estou feliz que a temporada já tenha ficado para trás, vou me concentrar no verão.”
A frustração do jogador de 26 anos foi compartilhada pelos torcedores do City Ground, que passaram a tarde expressando seu descontentamento por meio de gritos depreciativos dirigidos ao técnico da Inglaterra. O próprio Gibbs-White enviou uma mensagem após seu gol, apontando para o nome nas costas enquanto fazia gestos com os dedos para a torcida. Foi uma clara declaração de intenções de um jogador que acredita que sua contribuição merecia um desfecho diferente.
Equilíbrio tático em vez de estrelato
Tuchel defendeu repetidamente seu controverso processo de seleção, insistindo que o equilíbrio posicional foi o principal motivo para a ausência de várias estrelas. O técnico da Inglaterra destacou que suas decisões se basearam na vontade e no entusiasmo, e não na reputação anterior ou nas estatísticas individuais. Essa filosofia fez com que nomes consagrados como Phil Foden e Cole Palmer se juntassem a Gibbs-White na praia neste verão.
O técnico alemão explicou seu raciocínio afirmando: “Isso significa que os outros jogadores que você mencionou fizeram algo de errado? Não. Para alguns deles, é apenas uma questão de posicionamento: também tentamos ter um elenco equilibrado e não trazer cinco meias para fazê-los jogar fora de posição, pois a quem estaríamos fazendo um favor? Ao jogador ou a nós mesmos? Acho que não.”
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Rumores sobre transferências lançam uma sombra sobre o futuro do Forest
Enquanto Gibbs-White lida com sua decepção, seu companheiro de equipe no Forest, Elliot Anderson, é alvo de amplos rumores de transferência. Anderson se tornou uma figura-chave nos planos de Tuchel e parece certo de ser titular na estreia da Inglaterra no torneio contra a Croácia. No entanto, seu futuro no Forest permanece incerto, com um preço de 100 milhões de libras que pouco faz para dissuadir o suposto interesse do Manchester City e do Manchester United.
O técnico do Forest, Vítor Pereira, abordou as especulações sobre transferências em torno de seus jogadores mais valiosos após o final da temporada, dizendo: “Se você me perguntar se ele merece os melhores clubes do mundo, ele merece. Ele tem muita qualidade, é um talento, mas é nosso jogador e estou muito feliz com ele. O mercado é o mercado, não posso prever o mercado. Sei que queremos manter os mesmos jogadores e trazer dois ou três para nos ajudar a equilibrar o elenco. No final, vamos ver.”