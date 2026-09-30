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Yosua Arya
Traduzido por

'Já faz muito tempo' - Trent Alexander-Arnold envia recado claro a Thomas Tuchel após encerrar exílio de dois anos da Inglaterra

T. Alexander-Arnold
Inglaterra
Tchéquia x Inglaterra
Liga das Nações A

Trent Alexander-Arnold deu uma assistência impressionante para ajudar a Inglaterra a garantir uma vitória vital na Liga das Nações contra a República Tcheca. Depois de ter tido dificuldade para conseguir oportunidades sob o comando de Thomas Tuchel, o defensor do Real Madrid finalmente deixou sua marca quando a Inglaterra mais precisou.

  • Inglaterra se recupera em Praga

    A Inglaterra garantiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre a República Tcheca em sua campanha na Liga das Nações. A equipe de Tuchel assumiu o controle da partida logo no início, dando a volta por cima após a recente derrota para a Espanha. A tarefa ficou significativamente mais fácil quando Pavel Sulc recebeu cartão vermelho direto aos 25 minutos, após uma entrada imprudente em Elliot Anderson.

    Apesar de ter uma clara vantagem numérica, a Inglaterra inicialmente teve dificuldades para furar uma defesa tcheca resiliente e muito bem organizada. O gol decisivo finalmente saiu aos dois minutos do segundo tempo. A jogada nasceu de um momento de visão de jogo de classe mundial de um jogador que tem encontrado oportunidades internacionais incrivelmente difíceis de conseguir sob o comando atual.

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    Alexander-Arnold aproveita oportunidade rara

    Depois de ter sido amplamente deixado de lado, Alexander-Arnold finalmente ganhou sua primeira chance como titular sob o comando de Tuchel. O defensor do Real Madrid justificou plenamente a surpreendente escolha de seu treinador com uma contribuição ofensiva espetacular. Após uma arrancada de 64 metros, ele recuperou a posse de bola e fez um magnífico cruzamento de direita que permitiu a Anthony Gordon marcar.

    Após o apito final, o jogador de 27 anos expressou sua enorme satisfação por causar um impacto tão decisivo em seu retorno ao cenário internacional.

    "Foi incrível", declarou Alexander-Arnold, como citado pela BBC. "É sempre uma honra representar meu país; faz muito tempo, mas eu sempre acreditei que posso jogar pela Inglaterra."

  • Ganhando a confiança do técnico

    A dinâmica entre Tuchel e Alexander-Arnold tem sido uma narrativa constante em torno da seleção nacional. Essa situação chamou atenção significativa quando o defensor ficou completamente fora do elenco da Copa do Mundo no verão passado. O treinador alemão havia testado anteriormente oito opções diferentes na lateral direita, o que tornou seu repentino retorno do lateral uma reviravolta inesperada.

    O defensor acrescentou: "Essa confiança sempre esteve lá e era uma questão de provar isso em nível de clube. O treinador me deu uma chance, agora espero que ele esteja feliz com a forma como joguei."

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Mudança de foco para o confronto contra a Croácia

    O foco agora se volta imediatamente para um confronto decisivo e de alto risco contra a Croácia neste sábado. As duas seleções somam atualmente três pontos em seu grupo equilibrado da Liga das Nações. A Inglaterra simplesmente precisa conquistar outra vitória se quiser manter bem vivas as esperanças de chegar às fases eliminatórias.

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