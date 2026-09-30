A Inglaterra garantiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre a República Tcheca em sua campanha na Liga das Nações. A equipe de Tuchel assumiu o controle da partida logo no início, dando a volta por cima após a recente derrota para a Espanha. A tarefa ficou significativamente mais fácil quando Pavel Sulc recebeu cartão vermelho direto aos 25 minutos, após uma entrada imprudente em Elliot Anderson.

Apesar de ter uma clara vantagem numérica, a Inglaterra inicialmente teve dificuldades para furar uma defesa tcheca resiliente e muito bem organizada. O gol decisivo finalmente saiu aos dois minutos do segundo tempo. A jogada nasceu de um momento de visão de jogo de classe mundial de um jogador que tem encontrado oportunidades internacionais incrivelmente difíceis de conseguir sob o comando atual.