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"Já estava na hora de ganharmos!" - A Escócia comemora seu primeiro título da Copa do Mundo em 36 anos, enquanto John McGinn revela que não se arrepende do desafio que se propôs a cumprir a caminho do estádio
McGinn põe fim à longa espera da Tartan Army
Levou uma geração para acontecer, mas a Escócia finalmente está de volta ao círculo dos vencedores no cenário mundial. Levando a torcida visitante ao delírio em Boston, o gol de McGinn aos 28 minutos garantiu três pontos vitais contra uma resistente seleção do Haiti. É a primeira vez que a Escócia saboreia a vitória em uma Copa do Mundo desde que derrotou a Suécia em 1990.
Embora o desempenho tenha sido talvez mais funcional do que espetacular, serviu como uma forte demonstração de intenções para os jogadores de Clarke, já que os escoceses mostraram a garra necessária para superar um adversário potencialmente traiçoeiro. Eles agora lideram o Grupo C após o empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos, dando à Escócia uma chance real de chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história.
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A promessa pessoal que motivou o jogador que marcou o gol da vitória
Ao refletir sobre seu gol histórico, McGinn revelou que havia se proposto um desafio psicológico específico durante o trajeto até o estádio. “Essas oportunidades não aparecem com frequência”, admitiu o jogador de 31 anos. “Já discutimos isso antes em grandes torneios: será que demos o nosso melhor? Será que saímos do torneio pensando que poderíamos ter feito mais ou mostrado mais?”
O craque do Aston Villa continuou: “Foi isso que tentei trazer para o jogo desta noite. Às vezes as coisas não davam certo, mas prometi a mim mesmo, enquanto dirigia para o estádio, que seria positivo e tentaria coisas novas. Se não desse certo, pegaria a bola e tentaria de novo. Era isso que eu achava que os rapazes podiam fazer mais; fizemos em alguns momentos, mas o bom para nós é que temos mais marchas para acelerar. O ponto crucial hoje à noite foi que o Haiti marca muitos gols e é perigoso no ataque, então mantivemos o gol invicto, o que é muito importante.”
Clarke não se preocupa com a forma, mas a resiliência brilha
O técnico da seleção nacional estava animado após o resultado, sem se importar com a falta de eficiência na finalização no segundo tempo. “Acabei de dizer ao capitão, Andy Robertson, que já estava na hora de ganharmos um jogo na fase de grupos!”, disse Clarke aos repórteres com um sorriso radiante.
Apesar do final tenso, o técnico dos escoceses elogiou a garra de sua defesa. Clarke acrescentou: “Provavelmente fizemos os torcedores passarem por um calvário. Todos diziam que era um ‘jogo imperdível’. Nós vencemos o jogo. [Resiliência] é a essência desta equipe. Se os adversários deixam eles jogarem, mas se precisam se defender e mostrar esse caráter e essa resiliência, é isso que eles fazem também. Defensivamente, foram excelentes. Poderia ter sido um pouco melhor com a bola, mas quem se importa? Nós vencemos.”
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Desafios mais difíceis aguardam, com o Brasil e Marrocos se aproximando
Embora as comemorações continuem, o goleiro Angus Gunn já alertou que o nível de desempenho precisa melhorar. O goleiro reconheceu que os dois últimos jogos da fase de grupos, contra Marrocos e Brasil, serão significativamente mais exigentes. “Foi difícil. Sabíamos que seria complicado, mas esperávamos que nossa qualidade acabasse se destacando no final”, disse Gunn.
“Definitivamente não ficaremos satisfeitos quando olharmos para trás e teremos que melhorar para os próximos dois jogos, mas são três pontos na Copa do Mundo”, acrescentou. “Quando soou o apito final, eu estava absolutamente eufórico. Achei que recuamos um pouco, mesmo no primeiro tempo. Eles tinham dois jogadores poderosos no ataque que nos empurraram para trás. Eu só gritava para os rapazes tentarem se manter em pé e ficar o mais avançados possível. Estávamos apenas aguentando firme e esperando aquele apito final.”