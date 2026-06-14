"Já estava na hora de ganharmos!" - A Escócia comemora seu primeiro título da Copa do Mundo em 36 anos, enquanto John McGinn revela que não se arrepende do desafio que se propôs a cumprir a caminho do estádio

Levou uma geração para acontecer, mas a Escócia finalmente está de volta ao círculo dos vencedores no cenário mundial. Levando a torcida visitante ao delírio em Boston, o gol de McGinn aos 28 minutos garantiu três pontos vitais contra uma resistente seleção do Haiti. É a primeira vez que a Escócia saboreia a vitória em uma Copa do Mundo desde que derrotou a Suécia em 1990.

Embora o desempenho tenha sido talvez mais funcional do que espetacular, serviu como uma forte demonstração de intenções para os jogadores de Clarke, já que os escoceses mostraram a garra necessária para superar um adversário potencialmente traiçoeiro. Eles agora lideram o Grupo C após o empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos, dando à Escócia uma chance real de chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história.