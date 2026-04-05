"Já estava na hora!" – Cole Palmer se pronuncia após ser nomeado capitão do Chelsea, com uma confissão preocupante de que pode "finalmente chutar de novo"

Além dos gols e da criatividade, Rosenior não hesitou em destacar o empenho defensivo que Palmer demonstrou enquanto usava a braçadeira de capitão. Em uma partida em que o Chelsea dominou do início ao fim, o capitão não baixou o nível na defesa. O técnico acrescentou: “Cole está feliz com isso. Cole é um jogador que, nos momentos decisivos, consegue garantir a vitória. Mas se você assistir ao jogo de hoje com o Cole ou com o João [Pedro], eles estão recuando, estão voltando para a própria área. O Pedro estava fazendo desarmes na própria área. É preciso voltar ao básico. Achei que os jogadores, em termos dos fundamentos do jogo de hoje, foram muito, muito bons, e o Cole liderou pelo exemplo.”

Ainda não se sabe se Palmer manterá a braçadeira de capitão no próximo confronto contra o Manchester City, mas seu desempenho contra o Port Vale certamente lhe garantiu uma chance. Com o Chelsea entrando na reta final da temporada e uma semifinal da FA Cup no horizonte, um Palmer em plena forma usando a braçadeira de capitão pode ser o fator decisivo. O foco agora se volta para saber se o astro inglês conseguirá manter esse ritmo físico enquanto os Blues se preparam para uma sequência de jogos desafiadora em abril.