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"Já estava na hora!" – Cole Palmer se pronuncia após ser nomeado capitão do Chelsea, com uma confissão preocupante de que pode "finalmente chutar de novo"
Um momento de orgulho para Palmer
Numa temporada de grandes mudanças em Stamford Bridge, Palmer acrescentou mais um marco à sua carreira em ascensão ao liderar o Chelsea como capitão. Com Reece James indisponível e Enzo Fernández ausente por motivos disciplinares internos, o técnico Liam Rosenior optou por entregar a braçadeira ao jogador de 23 anos. A decisão rendeu frutos imediatos, já que os Blues garantiram uma vitória convincente por 7 a 0 e chegaram às semifinais da FA Cup.
Refletindo sobre a conquista após a partida, Palmer ficou claramente emocionado com o gesto do seu técnico. Em entrevista à mídia do clube após o apito final sobre sua capitania, Palmer foi questionado sobre como se sentiu ao assumir a braçadeira. “Ótimo, demorou muito para acontecer, mas finalmente (risos), foi um momento de orgulho ser capitão e eu aproveitei”, respondeu ele.
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Um grande avanço no tratamento de lesões
Embora a nomeação como capitão tenha sido o destaque, Palmer também deu notícias importantes sobre seu estado físico. O jogador de 23 anos vem sofrendo com uma lesão persistente na virilha, que limitou bastante seus treinos e tempo de jogo nos últimos meses. No entanto, o meia acredita que finalmente superou o pior da lesão. “Me sinto bem, sinto que virei a página, posso finalmente chutar de novo e fazer tudo agora, então é só seguir em frente e jogar”, acrescentou Palmer. Essa revelação é um grande alívio para a torcida do Chelsea, que viu seu craque lutar para manter seu padrão explosivo habitual enquanto jogava com dores.
Rosenior elogia a ousadia técnica
Rosenior elogiou muito seu novo capitão, explicando que Palmer representa exatamente o tipo de liderança que ele deseja incutir em seu time. “Acho que é um passo natural para o Cole, considerando o momento em que se encontra na carreira”, disse Rosenior. “Ele demonstra liderança. Existem diferentes tipos de liderança. Há jogadores que falam, que organizam. O que Cole faz e como ele lidera é que ele é muito corajoso e assume a responsabilidade em campo. E se ele comete um erro, ele assume a responsabilidade e volta a ser positivo. Isso reflete o que eu quero nesta equipe. Achei que o Cole liderou a equipe de forma magnífica no jogo de hoje.”
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Dando o exemplo nas duas pontas
Além dos gols e da criatividade, Rosenior não hesitou em destacar o empenho defensivo que Palmer demonstrou enquanto usava a braçadeira de capitão. Em uma partida em que o Chelsea dominou do início ao fim, o capitão não baixou o nível na defesa. O técnico acrescentou: “Cole está feliz com isso. Cole é um jogador que, nos momentos decisivos, consegue garantir a vitória. Mas se você assistir ao jogo de hoje com o Cole ou com o João [Pedro], eles estão recuando, estão voltando para a própria área. O Pedro estava fazendo desarmes na própria área. É preciso voltar ao básico. Achei que os jogadores, em termos dos fundamentos do jogo de hoje, foram muito, muito bons, e o Cole liderou pelo exemplo.”
Ainda não se sabe se Palmer manterá a braçadeira de capitão no próximo confronto contra o Manchester City, mas seu desempenho contra o Port Vale certamente lhe garantiu uma chance. Com o Chelsea entrando na reta final da temporada e uma semifinal da FA Cup no horizonte, um Palmer em plena forma usando a braçadeira de capitão pode ser o fator decisivo. O foco agora se volta para saber se o astro inglês conseguirá manter esse ritmo físico enquanto os Blues se preparam para uma sequência de jogos desafiadora em abril.