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TONI KROOSGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Já estão em andamento negociações concretas: o retorno espetacular de Toni Kroos ao Real Madrid parece estar se concretizando

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T. Kroos

Aparentemente, estão em andamento negociações concretas entre o Real Madrid e o ex-jogador Toni Kroos sobre o retorno do campeão mundial alemão ao clube merengue.

É o que relata o The Athletic. É claro que não se trata de um retorno como jogador: Kroos encerrou sua carreira após o Campeonato Europeu de 2024 e sempre deixou claro que essa foi uma decisão bem ponderada da sua parte. Depois que o jogador, agora com 36 anos, pendurou as chuteiras, o Real ficou sem títulos na temporada 2024/25 sob o comando do técnico Carlo Ancelotti — e o mesmo destino ameaça agora também na temporada atual, na qual os dois treinadores, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, não conseguiram reverter a tendência na capital espanhola. 

  • Para Kroos, os madrilenos teriam em mente um caminho semelhante ao de Zinedine Zidane: o ex-jogador eleito o melhor do mundo também foi integrado ao Real após encerrar a carreira e, passo a passo, tornou-se um técnico de renome, conquistando a Liga dos Campeões com a equipe em cada uma de suas duas passagens pelo Bernabéu. 

    “Kroos poderia começar, assim como o francês, em uma função consultiva semelhante e também representar o clube em eventos oficiais”, escreve o portal. Mas também seria possível um papel no entorno da equipe – e até mesmo uma trajetória semelhante à de Zidane rumo ao cargo de técnico. 

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  • Toni KroosGetty

    O Real quer aproveitar a experiência de Kroos

    Aparentemente, os madrilenos não querem abrir mão da experiência e do conhecimento de Kroos. Atualmente, Santiago Solari é o diretor de futebol profissional do Real, mas quem tem muito mais influência nas decisões são o chefe de olheiros, Juni Calafat, e o gerente José Ángel Sánchez, que assessoram o presidente do clube, Florentino Pérez, nas transferências importantes. Kroos também poderia exercer influência nessa área com sua opinião — caso haja um acordo entre o clube e o ex-jogador. 

    Atualmente, Kroos dedica-se principalmente ao seu podcast e à escola de futebol “Toni Kroos Academy”, que fundou em Madri. 

  • Os sucessos de Toni Kroos no Real Madrid:

    Vencedor da Liga dos Campeões2016, 2017, 2018, 2022, 2024
    Campeão da Espanha2017, 2020, 2022, 2024
    Campeão da Copa da Espanha2023
    Vencedor da Supercopa2018, 2020, 2022, 2024
    Campeão Mundial de Clubes2015, 2017, 2018, 2019, 2023
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