É o que relata o The Athletic. É claro que não se trata de um retorno como jogador: Kroos encerrou sua carreira após o Campeonato Europeu de 2024 e sempre deixou claro que essa foi uma decisão bem ponderada da sua parte. Depois que o jogador, agora com 36 anos, pendurou as chuteiras, o Real ficou sem títulos na temporada 2024/25 sob o comando do técnico Carlo Ancelotti — e o mesmo destino ameaça agora também na temporada atual, na qual os dois treinadores, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, não conseguiram reverter a tendência na capital espanhola.
Traduzido por
Já estão em andamento negociações concretas: o retorno espetacular de Toni Kroos ao Real Madrid parece estar se concretizando
Para Kroos, os madrilenos teriam em mente um caminho semelhante ao de Zinedine Zidane: o ex-jogador eleito o melhor do mundo também foi integrado ao Real após encerrar a carreira e, passo a passo, tornou-se um técnico de renome, conquistando a Liga dos Campeões com a equipe em cada uma de suas duas passagens pelo Bernabéu.
“Kroos poderia começar, assim como o francês, em uma função consultiva semelhante e também representar o clube em eventos oficiais”, escreve o portal. Mas também seria possível um papel no entorno da equipe – e até mesmo uma trajetória semelhante à de Zidane rumo ao cargo de técnico.
- Getty
O Real quer aproveitar a experiência de Kroos
Aparentemente, os madrilenos não querem abrir mão da experiência e do conhecimento de Kroos. Atualmente, Santiago Solari é o diretor de futebol profissional do Real, mas quem tem muito mais influência nas decisões são o chefe de olheiros, Juni Calafat, e o gerente José Ángel Sánchez, que assessoram o presidente do clube, Florentino Pérez, nas transferências importantes. Kroos também poderia exercer influência nessa área com sua opinião — caso haja um acordo entre o clube e o ex-jogador.
Atualmente, Kroos dedica-se principalmente ao seu podcast e à escola de futebol “Toni Kroos Academy”, que fundou em Madri.
Os sucessos de Toni Kroos no Real Madrid:
Vencedor da Liga dos Campeões 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 Campeão da Espanha 2017, 2020, 2022, 2024 Campeão da Copa da Espanha 2023 Vencedor da Supercopa 2018, 2020, 2022, 2024 Campeão Mundial de Clubes 2015, 2017, 2018, 2019, 2023