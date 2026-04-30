Já estão em andamento negociações concretas: o retorno espetacular de Toni Kroos ao Real Madrid parece estar se concretizando

Para Kroos, os madrilenos teriam em mente um caminho semelhante ao de Zinedine Zidane: o ex-jogador eleito o melhor do mundo também foi integrado ao Real após encerrar a carreira e, passo a passo, tornou-se um técnico de renome, conquistando a Liga dos Campeões com a equipe em cada uma de suas duas passagens pelo Bernabéu.

“Kroos poderia começar, assim como o francês, em uma função consultiva semelhante e também representar o clube em eventos oficiais”, escreve o portal. Mas também seria possível um papel no entorno da equipe – e até mesmo uma trajetória semelhante à de Zidane rumo ao cargo de técnico.