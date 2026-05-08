Para uma análise desse tipo, o enorme leque de jovens talentos em ascensão tornou-se simplesmente muito transparente. Todos os grandes clubes de renome já conhecem Gadou há muito tempo, inclusive o BVB. Já no verão de 2023, o clube estava de olho nele, quando seu contrato nas categorias de base do Paris Saint-Germain ainda tinha mais dois anos. Um ano depois, o Bayer Leverkusen quase conseguiu contratá-lo. Ainda em março, o antecessor de Book, Sebastian Kehl, foi observá-lo no Allianz Stadion, em Viena.

Com Gadou, de 1,95 metro de altura, os westfalianos ganham um zagueiro que “nesta idade já está mais avançado do que Dayot Upamecano estava naquela época”. Essa é a opinião de Michael Unverdorben, vice-chefe da seção de esportes do Salzburger Nachrichten. Em entrevista ao SPOX, ele diz: “Ele é certamente o melhor zagueiro central de Salzburgo. Sempre se soube que ele seria uma grande contratação, porque ele simplesmente tem dotes incríveis e um enorme potencial. Ele é forte nos duelos e nas cabeçadas e tem tudo o que um zagueiro de nível internacional precisa.”

Os austríacos já haviam percebido isso em Gadou, em 2024. Um valor atípico de dez milhões de euros foi desembolsado para trazer o então jogador de 17 anos de Paris para Salzburgo. Apenas seu futuro companheiro de equipe, Karim Adeyemi, custou mais nessa idade — ele custou ao Salzburgo apenas 100.000 euros a mais em 2018.