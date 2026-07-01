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“Já é de nível mundial” - a qualidade especial de Declan Rice é destacada por ex-meio-campista do Arsenal, à medida que o campeão da Premier League se torna um candidato ao Ballon d’Or
Campeão da Premier League e futuro capitão da seleção da Inglaterra
Depois de atravessar Londres ao trocar o West Ham pelo Arsenal em 2023, em uma transferência recorde de 105 milhões de libras (139 milhões de dólares), Rice não escondeu que deseja disputar os troféus mais prestigiados.
A glória da Conference League foi saboreada como capitão dos Hammers, antes de se tornar campeão da Premier League no Emirates Stadium na temporada 2025-26. A final da Liga dos Campeões também contou com a presença de um meio-campista considerado por muitos como o futuro capitão dos Three Lions.
Essa posição não está em aberto no momento — já que continua ocupada por Harry Kane —, mas a imortalidade na Copa do Mundo está sendo buscada na América do Norte. Se essa coroa for conquistada, Rice se tornaria um sério candidato ao prêmio de Bola de Ouro e ao título de “melhor jogador do planeta”.
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Rice é um candidato à Bola de Ouro e um dos melhores do mundo?
Questionado sobre se ele alcançará esses patamares, o ex-jogador do Arsenal Schwarz — comentando sobre as cotações de Declan Rice para a Bola de Ouro, que já foram divulgadas — disse ao GOAL: “Ele já é de nível mundial. Dá para ver a influência que ele exerce quando o Arsenal joga e até mesmo pela seleção da Inglaterra.
“Ele não joga apenas por si mesmo. É claro que ele quer ter atuações muito boas e é muito consistente em alto nível, mas o que o torna excelente é o quanto ele faz seus companheiros de equipe ao seu redor melhorarem com suas próprias atuações, com suas habilidades de liderança e comunicação. Ele é um líder excelente, daqueles que você sempre quer ter em seu time para ter sucesso.”
Rice, uma figura inspiradora, tem sido comparado a Robson, Gerrard e Keane
Rice já foi comparado a alguns grandes nomes do passado recente, e sua capacidade de inspirar os outros é vista como algo que o coloca no mesmo patamar de alguns dos melhores meio-campistas que a Inglaterra já produziu.
O ex-jogador da seleção inglesa Peter Reid disse ao GOAL sobre Rice: “Acho que ele exerce uma influência enorme em campo. Jogador de primeira, jogador de primeira. Bryan Robson era um jogador de primeira, então, se estou mencionando os dois no mesmo fôlego, isso só mostra o quanto eu valorizo Declan Rice. Um jogador de futebol fantástico. Tenho visto muita gente comparando-o a Bryan Robson. Acho que ele está nesse nível.
“Quero dizer, o Stevie G era um jogador excepcional, brilhante. Ele está lá no topo do ranking dos meio-campistas. Em todos os aspectos do jogo — receber a bola, controlar a bola, ler as situações, tanto na defesa quanto no ataque. Não dá para ser melhor do que isso.”
O ex-jogador do Arsenal, Henri Lansbury, disse ao GOAL, com Rice sendo comparado a outro capitão icônico vencedor de títulos da era da Premier League: “É uma afirmação ousada dizer que ele é o melhor do mundo, mas ele definitivamente está entre os melhores. Ele assumiu esse papel e realmente se firmou nele, e parece fenomenal naquele time.
“Eu realmente quero que eles lhe deem a braçadeira de capitão, façam dele o ponto central daquela equipe e construam o time em torno dele, porque ele é um pouco como um Roy Keane do Manchester United, não é? Ele poderia realmente assumir isso, colocar a braçadeira e levar aquela equipe a um novo patamar.”
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Copa do Mundo de 2026: Rice em busca do título mundial com a Inglaterra
Atualmente, Rice está colocando essas habilidades em prática nos palcos mais importantes, tendo superado uma pequena lesão para se tornar candidato a uma vaga no time titular na partida da Inglaterra pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira.
Se ele tiver um desempenho de destaque nessa partida, com suas jogadas ensaiadas acrescentando mais um trunfo ao seu já impressionante repertório, a cotação do jogador de 27 anos continuará a subir à medida que ele consolida sua posição entre a elite mundial.