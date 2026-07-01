“Já é de nível mundial” - a qualidade especial de Declan Rice é destacada por ex-meio-campista do Arsenal, à medida que o campeão da Premier League se torna um candidato ao Ballon d’Or

Rice já foi comparado a alguns grandes nomes do passado recente, e sua capacidade de inspirar os outros é vista como algo que o coloca no mesmo patamar de alguns dos melhores meio-campistas que a Inglaterra já produziu.

O ex-jogador da seleção inglesa Peter Reid disse ao GOAL sobre Rice: “Acho que ele exerce uma influência enorme em campo. Jogador de primeira, jogador de primeira. Bryan Robson era um jogador de primeira, então, se estou mencionando os dois no mesmo fôlego, isso só mostra o quanto eu valorizo Declan Rice. Um jogador de futebol fantástico. Tenho visto muita gente comparando-o a Bryan Robson. Acho que ele está nesse nível.

“Quero dizer, o Stevie G era um jogador excepcional, brilhante. Ele está lá no topo do ranking dos meio-campistas. Em todos os aspectos do jogo — receber a bola, controlar a bola, ler as situações, tanto na defesa quanto no ataque. Não dá para ser melhor do que isso.”

O ex-jogador do Arsenal, Henri Lansbury, disse ao GOAL, com Rice sendo comparado a outro capitão icônico vencedor de títulos da era da Premier League: “É uma afirmação ousada dizer que ele é o melhor do mundo, mas ele definitivamente está entre os melhores. Ele assumiu esse papel e realmente se firmou nele, e parece fenomenal naquele time.

“Eu realmente quero que eles lhe deem a braçadeira de capitão, façam dele o ponto central daquela equipe e construam o time em torno dele, porque ele é um pouco como um Roy Keane do Manchester United, não é? Ele poderia realmente assumir isso, colocar a braçadeira e levar aquela equipe a um novo patamar.”