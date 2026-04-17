Já chegou uma proposta concreta! O FC Bayern de Munique precisa se preocupar com a saída de um grande talento?

No entanto, os italianos estão longe de ser os únicos a demonstrar interesse pelo meio-campista de 20 anos. Os dois clubes da Premier League, Aston Villa e Brighton & Hove Albion, bem como o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, também teriam Aseko na mira.

Resta saber se o Bayern estaria disposto a deixar seu grande talento sair. Após um empréstimo de um ano e meio, Aseko foi transferido no verão de 2026 para o Hannover 96, da 2. Bundesliga, por um valor de transferência de um milhão de euros, e, após um período de adaptação, teve um excelente desempenho nesta temporada.

Devido ao seu excelente desempenho com a camisa do time da Baixa Saxônia, o campeão alemão exerceu a cláusula de recompra incluída na venda – assim, o jogador de 20 anos retornará a Munique ao final da temporada.