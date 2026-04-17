Segundo a Sky Sport, teria já chegado uma primeira proposta concreta. Aparentemente, a AS Roma, da Série A, teria se informado sobre a possibilidade de uma transferência no próximo verão.
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Já chegou uma proposta concreta! O FC Bayern de Munique precisa se preocupar com a saída de um grande talento?
No entanto, os italianos estão longe de ser os únicos a demonstrar interesse pelo meio-campista de 20 anos. Os dois clubes da Premier League, Aston Villa e Brighton & Hove Albion, bem como o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, também teriam Aseko na mira.
Resta saber se o Bayern estaria disposto a deixar seu grande talento sair. Após um empréstimo de um ano e meio, Aseko foi transferido no verão de 2026 para o Hannover 96, da 2. Bundesliga, por um valor de transferência de um milhão de euros, e, após um período de adaptação, teve um excelente desempenho nesta temporada.
Devido ao seu excelente desempenho com a camisa do time da Baixa Saxônia, o campeão alemão exerceu a cláusula de recompra incluída na venda – assim, o jogador de 20 anos retornará a Munique ao final da temporada.
- (C)Getty Images
Será que Noel Aseko será o sucessor de Leon Goretzka no meio-campo do Bayern?
De acordo com relatos coincidentes da imprensa, ele teria um papel importante nos planos do técnico Vincent Kompany. Após a saída de Leon Goretzka, sem custo de transferência, o Bayern aparentemente planeja preencher a vaga no meio-campo central não com um reforço externo, mas sim com Aseko.
De acordo com o Transfermarkt, Kompany teria ligado recentemente para o meio-campista e mantido uma conversa telefônica intensa com ele. O assunto teria sido as perspectivas de Aseko de ter tempo de jogo regular na próxima temporada.
Já é de conhecimento geral que Kompany é um grande fã de Aseko, a quem ele deixou treinar regularmente com o time principal durante seu primeiro semestre como técnico do Bayern. De acordo com o Transfermarkt, o belga elogiou muito o jogador de 20 anos durante a última conversa telefônica por seu desenvolvimento no 96.
Aseko foi transferido do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022. Seu contrato na Säbener Straße é válido até 30 de junho de 2028.
Noel Aseko: Seus números pelo Hannover 96 nesta temporada
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