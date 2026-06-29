“Já chega” - Kai Havertz rebate a afirmação de Gary Lineker de que a Alemanha tem “uma das seleções mais fracas” antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai

As expectativas em relação à seleção alemã são sempre altíssimas, mas Lineker não mediu palavras ao falar sobre as perspectivas atuais da equipe. Em entrevista recente ao L’Equipe, o ex-atacante da Inglaterra afirmou acreditar que esta é “uma das seleções alemãs mais fracas” que já viu. Lineker foi ainda mais longe, sugerindo que, caso a Alemanha avance para enfrentar a França nas oitavas de final, os “Les Bleus” chegariam às quartas de final “sem nenhum problema”.

Os comentários surgem em um momento delicado para os tetracampeões mundiais. Apesar de terem terminado em primeiro lugar no Grupo E, a equipe enfrentou uma onda de críticas nacionais e internacionais após uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Equador na última partida da fase de grupos. Esse desempenho, marcado por falhas defensivas, fez com que os especialistas questionassem se os jogadores de Nagelsmann têm a disciplina tática necessária para a fase decisiva do torneio.