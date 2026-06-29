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“Já chega” - Kai Havertz rebate a afirmação de Gary Lineker de que a Alemanha tem “uma das seleções mais fracas” antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai
A avaliação de Lineker gera polêmica
As expectativas em relação à seleção alemã são sempre altíssimas, mas Lineker não mediu palavras ao falar sobre as perspectivas atuais da equipe. Em entrevista recente ao L’Equipe, o ex-atacante da Inglaterra afirmou acreditar que esta é “uma das seleções alemãs mais fracas” que já viu. Lineker foi ainda mais longe, sugerindo que, caso a Alemanha avance para enfrentar a França nas oitavas de final, os “Les Bleus” chegariam às quartas de final “sem nenhum problema”.
Os comentários surgem em um momento delicado para os tetracampeões mundiais. Apesar de terem terminado em primeiro lugar no Grupo E, a equipe enfrentou uma onda de críticas nacionais e internacionais após uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Equador na última partida da fase de grupos. Esse desempenho, marcado por falhas defensivas, fez com que os especialistas questionassem se os jogadores de Nagelsmann têm a disciplina tática necessária para a fase decisiva do torneio.
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Havertz defende o elenco de Nagelsmann
Em uma coletiva de imprensa antes do confronto das oitavas de final contra o Paraguai, Havertz não hesitou em descartar os rumores externos. “Todo mundo tem direito à sua opinião. Eu nem percebi isso”, afirmou o jogador de 27 anos. “É claro que, durante um torneio como este, muita gente começa a falar sobre você. Mas não acho que ninguém no elenco preste muita atenção nisso.”
O atacante do Arsenal observou que a equipe já está acostumada a lidar com as críticas dos próprios torcedores e da mídia do país. “Já temos muitos especialistas no nosso próprio país – se as pessoas de outros países também começarem, chega um ponto em que já é demais”, acrescentou, antes de enfatizar: “É sempre fácil nos criticar de fora. Mas eu realmente não dou a mínima para isso.”
Figuras lendárias aumentam a pressão
Não são apenas comentaristas internacionais como Lineker que estão criticando duramente. O lendário jogador alemão Toni Kroos também tem se manifestado abertamente sobre as deficiências da equipe, especialmente sua incapacidade de manter uma abordagem “agressiva” quando os jogos se tornam mais físicos. Após a derrota para o Equador, Kroos alertou que a equipe não é um “time físico” e carece da capacidade de arrancar resultados quando as coisas não estão dando certo no ataque.
A inconsistência demonstrada pelos craques criativos Jamal Musiala e Florian Wirtz também se tornou motivo de discussão. Embora tenham brilhado na goleada de 7 a 1 sobre Curaçao, eles foram neutralizados com sucesso pela abordagem agressiva do Equador. Essas oscilações de desempenho deram munição a críticos como Lineker, que acreditam que a espinha dorsal da seleção atual carece da resistência mental e da resiliência vistas nas gerações anteriores.
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A atenção se volta para o confronto contra o Paraguai
O objetivo imediato da Alemanha é garantir uma vitória contra o Paraguai para calar os céticos e abrir caminho para um possível confronto de pesos pesados contra os campeões de 2018 e finalistas de 2022 nas oitavas de final. Enquanto os especialistas continuam a debater se a Alemanha é ou não uma das favoritas, os jogadores parecem determinados a deixar que seu futebol fale por si. Com as expectativas ainda altas, apesar do recente revés, Havertz e seus companheiros sabem que somente uma boa campanha no torneio poderá realmente pôr fim à narrativa de que a Alemanha é a “seleção mais fraca”, que circula atualmente na mídia.