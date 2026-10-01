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Ivan Toney nega agressão em boate enquanto atacante da Inglaterra comparece ao tribunal e opta por julgamento com júri
Acusações de agressão negadas no Tribunal de Magistrados de Westminster
Toney compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster na manhã de quinta-feira para responder formalmente a uma acusação de agressão que ocasionou lesão corporal real. O atacante de 30 anos, que atualmente joga na Saudi Pro League, ficou no banco dos réus para confirmar seus dados pessoais antes de se declarar inocente. Os procedimentos legais ocorrem após uma investigação da Polícia Metropolitana sobre um incidente que supostamente aconteceu no centro de Londres durante o inverno de 2025.
Segundo a ESPN, a acusação, liderada por Tom Heslop, apresentou um breve resumo das alegações durante a audiência de 10 minutos. Alega-se que Toney esteve envolvido em um confronto com um homem chamado Saber Da Silva no 100 Wardour Street, local em Soho, em 6 de dezembro do ano passado. Heslop disse ao tribunal que os dois indivíduos 'partiram para cima um do outro', e também é alegado que Toney 'avançou e deu uma cabeçada no denunciante, seguida de alguns socos.'
- AFP
Toney opta por julgamento com júri no Tribunal da Coroa
Embora a juíza distrital Briony Clarke tenha indicado que o caso era adequado para ser tratado no sistema de tribunais de magistrados, o internacional inglês escolheu um caminho jurídico diferente. Toney optou por um julgamento no Crown Court, o que significa que os fatos do caso acabarão sendo ouvidos diante de um juiz e de um júri. Após essa decisão, o ex-talismã do Brentford recebeu liberdade sob fiança incondicional pelo tribunal até sua próxima aparição agendada para o fim deste mês.
O atacante chegou ao prédio do tribunal pouco depois das 9h30, acompanhado por três membros de seu entourage e vestido com uma peça preta sobre camisa e gravata.
Porta-voz confirma choque com acusações criminais
Na esteira da audiência no tribunal, um porta-voz do atacante divulgou um comunicado abordando o processo criminal em andamento. O comunicado dizia: 'Ivan reconhece a acusação e, embora esteja naturalmente chocado, aguarda a oportunidade de limpar seu nome no tribunal.' Essa posição pública reafirma o compromisso do jogador de combater as acusações à medida que o caso avança para o tribunal superior para uma audiência completa de produção de provas.
A próxima etapa do processo legal acontecerá no Southwark Crown Court, com uma audiência atualmente marcada para 29 de outubro. Toney seguirá livre para continuar suas atividades profissionais nesse meio-tempo, já que nenhuma condição restritiva de fiança foi imposta durante a audiência inicial.
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Status internacional e histórico da carreira
Toney tem sido presença constante na seleção da Inglaterra nos últimos anos e fez parte do elenco inglês para a Copa do Mundo de 2026, marcando uma vez em 10 partidas pela seleção, embora tenha ficado fora da convocação mais recente para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações. Sua trajetória até o topo começou no Northampton, seguida por passagens por Newcastle e Peterborough, antes de garantir sua transferência de grande destaque para o Brentford em 2020.
Durante uma passagem de quatro anos altamente produtiva pelo Brentford, Toney marcou 72 gols e se consolidou como um dos finalizadores mais letais da Premier League, antes de se transferir em uma negociação de grande repercussão para o Al Ahli, da Saudi Pro League, em 2024.
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