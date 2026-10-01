Toney compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster na manhã de quinta-feira para responder formalmente a uma acusação de agressão que ocasionou lesão corporal real. O atacante de 30 anos, que atualmente joga na Saudi Pro League, ficou no banco dos réus para confirmar seus dados pessoais antes de se declarar inocente. Os procedimentos legais ocorrem após uma investigação da Polícia Metropolitana sobre um incidente que supostamente aconteceu no centro de Londres durante o inverno de 2025.

Segundo a ESPN, a acusação, liderada por Tom Heslop, apresentou um breve resumo das alegações durante a audiência de 10 minutos. Alega-se que Toney esteve envolvido em um confronto com um homem chamado Saber Da Silva no 100 Wardour Street, local em Soho, em 6 de dezembro do ano passado. Heslop disse ao tribunal que os dois indivíduos 'partiram para cima um do outro', e também é alegado que Toney 'avançou e deu uma cabeçada no denunciante, seguida de alguns socos.'