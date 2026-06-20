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Ivan Toney marca três gols pela Inglaterra na vitória por 5 a 1 em amistoso disputado a portas fechadas; Morgan Rogers também balança as redes
Jogadores reservas ganham minutos em campo
O técnico Thomas Tuchel organizou o amistoso fechado no centro de treinamento Swope Soccer Village menos de 24 horas após a vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo. O confronto, que consistiu em dois tempos de 25 minutos, permitiu que 13 jogadores do elenco, que não tinham tido tempo de jogo, se acostumassem ao intenso calor norte-americano. Morgan Rogers e Ollie Watkins também marcaram gols contra o time da MLS, enquanto os titulares titulares permaneceram no hotel da equipe para realizar sessões de recuperação.
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Capitão elogia exercício de treinamento
O treino se mostrou extremamente benéfico para a integração tática, especialmente com jogadores experientes como Harry Kane, que precisaram de bandagem preventiva na perna após sofrerem cãibras no final da partida de estreia oficial na quarta-feira.
Kane explicou: “Foi ótimo. Ótimo para os rapazes que não tiveram minutos suficientes ontem para recarregar as energias. Foi um bom teste. Agradeço ao Sporting por ter disputado a partida. Eles mantiveram um excelente nível. Conseguiram até um belo gol de falta. Obviamente, do ponto de vista futebolístico, sabíamos que seria uma partida para marcar alguns gols, o que fizemos. Mas eles nos deram um bom teste e tiramos disso exatamente o que precisávamos.”
O atacante se destaca nessas condições
A impressionante tríplice marcação de Toney representa seu segundo hat-trick em um treino a portas fechadas, após uma marcação semelhante de três gols contra o Miami FC na semana passada. A convocação do atacante de 30 anos para a seleção do torneio foi inicialmente vista como uma escolha surpreendente, mas a comissão técnica valoriza sua vasta experiência em lidar com climas de alta temperatura, adquirida após sua transferência para o Al-Ahli, da Liga Profissional da Arábia Saudita. Sua preparação física proporciona uma profundidade ofensiva vital atrás de Kane, à medida que a intensidade do torneio aumenta.
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A equipe enfrenta o desafio africano
Os Três Leões devem retomar os treinos coletivos completos antes de seguirem para o Boston Stadium para sua segunda partida do Grupo L contra Gana, na terça-feira. Tuchel enfrenta um dilema interessante na escolha da linha de ataque, considerando o excelente desempenho de Toney nos treinos e a impressionante recuperação física de seus titulares habituais. Conquistar mais três pontos em Massachusetts garantiria com folga a classificação da Inglaterra para as oitavas de final com uma partida de antecedência.