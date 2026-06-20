Ivan Toney marca três gols pela Inglaterra na vitória por 5 a 1 em amistoso disputado a portas fechadas; Morgan Rogers também balança as redes

O treino se mostrou extremamente benéfico para a integração tática, especialmente com jogadores experientes como Harry Kane, que precisaram de bandagem preventiva na perna após sofrerem cãibras no final da partida de estreia oficial na quarta-feira.

Kane explicou: “Foi ótimo. Ótimo para os rapazes que não tiveram minutos suficientes ontem para recarregar as energias. Foi um bom teste. Agradeço ao Sporting por ter disputado a partida. Eles mantiveram um excelente nível. Conseguiram até um belo gol de falta. Obviamente, do ponto de vista futebolístico, sabíamos que seria uma partida para marcar alguns gols, o que fizemos. Mas eles nos deram um bom teste e tiramos disso exatamente o que precisávamos.”