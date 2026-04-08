A fúria de Toney nas redes sociais não parou por aí. O atacante do Al-Ahli reforçou suas críticas ao publicar duas histórias explosivas no Instagram, expondo detalhadamente sua frustração com a arbitragem e a sala do VAR.

Em sua primeira postagem, Toney questionou a integridade das decisões, escrevendo: “Duas dessas jogadas foram para o VAR e uma não. É realmente uma loucura como é possível deixar passar coisas assim em momentos cruciais ou optar por fechar os olhos. E sem dizer muito que possa me meter em apuros, está claro o que está influenciando aqui!!!”

Ele continuou abordando a conduta do árbitro: “Além disso, o árbitro nos dizer para nos concentrarmos em uma competição diferente enquanto o VAR está em ação está além da minha compreensão. E ainda por cima o árbitro concordar que a primeira foi um pênalti aos 90 minutos, como se isso fosse ajudar. Mas ouve, acho que provavelmente sou o vilão por falar algumas verdades e apontar decisões questionáveis ou arbitragem de merda.”

Toney concluiu sua explosão nas redes sociais com uma segunda postagem mordaz, zombando da qualidade da arbitragem ao adicionar um emoji de palhaço: “Da próxima vez, se for preciso, posso trazer alguém da minha região que não entenda nada de futebol para fazer um trabalho MUITO melhor do que alguns desses [palhaços]!!!!!”