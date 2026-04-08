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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ivan Toney critica árbitro por comentário fora do microfone em meio ao drama do VAR contra o Al-Ahli, enquanto o atacante inglês iguala um recorde de longa data com um gol decisivo na Liga Profissional da Arábia Saudita

I. Toney
Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Fayha x Al-Ahli
Campeonato Saudita

O atacante do Al-Ahli, Ivan Toney, gerou uma enorme polêmica após o empate de 1 a 1 de sua equipe contra o Al-Fayha, revelando uma discussão acalorada com a equipe de arbitragem. O atacante internacional acusou o quarto árbitro de ignorar os pedidos de pênalti do Al-Ahli com um comentário provocativo que provocou uma onda de indignação no clube.

  • Toney critica duramente o quarto árbitro

    Toney lançou um ataque contundente ao quarto árbitro Abdulrahman Al-Sultan. Toney alegou que, enquanto o árbitro analisava uma jogada polêmica nos acréscimos — em que os jogadores do Al-Ahli reclamavam um pênalti por mão na bola —, o quarto árbitro teria dito a ele para “se concentrar na Liga dos Campeões da Ásia” em vez da competição nacional.

    Em uma entrevista furiosa após a partida concedida ao Thmanyah, Toney declarou: “Não sei se o árbitro desligou o microfone antes de me dizer: ‘Concentre-se na Liga dos Campeões da Ásia’. É por isso que precisamos que as gravações de áudio sejam divulgadas, para que os torcedores possam ver a verdade.”

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  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Drama do VAR e pênaltis não marcados

    O confronto entre Al-Fayha e Al-Ahli foi marcado por várias intervenções polêmicas do VAR. As repetições pareceram mostrar uma mão de um jogador do Al-Fayha no primeiro tempo, embora a partida tenha continuado após a revisão. O drama se intensificou nos acréscimos do segundo tempo com outro pedido de pênalti por mão dentro da área. Apesar dos veementes protestos dos jogadores do Al-Ahli, o árbitro manteve sua decisão original.

    Toney levou sua frustração às redes sociais, postando vídeos dos incidentes com a legenda sarcástica: “Sem pênalti, segundo eles”. Com o resultado, o Al-Ahli perde dois pontos cruciais, ficando com 66 pontos — quatro pontos atrás do líder do campeonato, o Al-Nassr, que ainda tem um jogo a menos.


  • Toney critica a inconsistência do VAR

    A fúria de Toney nas redes sociais não parou por aí. O atacante do Al-Ahli reforçou suas críticas ao publicar duas histórias explosivas no Instagram, expondo detalhadamente sua frustração com a arbitragem e a sala do VAR.

    Em sua primeira postagem, Toney questionou a integridade das decisões, escrevendo: “Duas dessas jogadas foram para o VAR e uma não. É realmente uma loucura como é possível deixar passar coisas assim em momentos cruciais ou optar por fechar os olhos. E sem dizer muito que possa me meter em apuros, está claro o que está influenciando aqui!!!”

    Ele continuou abordando a conduta do árbitro: “Além disso, o árbitro nos dizer para nos concentrarmos em uma competição diferente enquanto o VAR está em ação está além da minha compreensão. E ainda por cima o árbitro concordar que a primeira foi um pênalti aos 90 minutos, como se isso fosse ajudar. Mas ouve, acho que provavelmente sou o vilão por falar algumas verdades e apontar decisões questionáveis ou arbitragem de merda.”

    Toney concluiu sua explosão nas redes sociais com uma segunda postagem mordaz, zombando da qualidade da arbitragem ao adicionar um emoji de palhaço: “Da próxima vez, se for preciso, posso trazer alguém da minha região que não entenda nada de futebol para fazer um trabalho MUITO melhor do que alguns desses [palhaços]!!!!!”

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Um marco histórico com um toque inglês

    Apesar da polêmica com a arbitragem, Toney conseguiu gravar seu nome nos livros de história. A Liga Profissional Saudita confirmou que o atacante inglês igualou o recorde de maior número de gols marcados por um único jogador em uma única temporada pelo Al-Ahli — recorde que antes pertencia exclusivamente à lenda do clube, Omar Al-Somah.

    Toney já soma 27 gols nesta temporada, liderando isoladamente a artilharia, à frente de nomes de destaque como Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que está quatro gols atrás. Desde que chegou em 2024, o ex-jogador do Brentford alcançou 50 gols no campeonato pelo Al-Ahli, consolidando seu status de talismã da equipe, apesar do revés em Al-Majma'ah.


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