Ivan Rakitic insiste que Lionel Messi “merece” uma homenagem adequada do Barcelona e incentiva seu ex-companheiro de equipe a continuar jogando por pelo menos “mais alguns anos”
Uma homenagem lendária ao GOAT
Tendo compartilhado o vestiário durante uma das épocas mais brilhantes do Camp Nou, o respeito mútuo entre Rakitic e Messi continua incrivelmente forte. Rakitic, que agora está aposentado do futebol, é categórico ao afirmar que o legado do oito vezes vencedor da Bola de Ouro exige um reconhecimento universal que vai muito além da Catalunha.
“Messi merece uma homenagem em Barcelona, na Croácia, na Argentina, em Miami... Ele é o melhor da história”, afirmou Rakitic durante uma entrevista abrangente à Radio Marca. “Você não precisa ser torcedor do Barça ou do Inter Miami. Se você ama futebol, você ama Leo. Ele é um cara que mudou a maneira como vemos e entendemos o jogo. Espero que ele não pare de jogar e continue por mais alguns anos.”
O fracassado regresso ao Camp Nou
Os comentários de Rakitic surgem em meio à frustração persistente em relação à tentativa fracassada de trazer Messi de volta à Catalunha em 2023, antes de sua transferência para o Inter Miami, da MLS. Enquanto os torcedores sonhavam com um retorno romântico, o ex-técnico Xavi alegou recentemente que Joan Laporta bloqueou o acordo após receber sinal verde da La Liga. Esse colapso administrativo impediu o que Rakitic e muitos outros consideravam o capítulo final perfeito para o maior jogador da história do clube, que foi inicialmente forçado a sair em 2021 devido à situação financeira precária do clube.
Elogios a Luis Enrique
Rakitic, que agora é diretor de futebol do Hajduk Split, também reservou elogios especiais para Luis Enrique, o homem que levou o Barça à tríplice coroa em 2014-15. Ele descreveu o atual técnico do Paris Saint-Germain como o melhor treinador do futebol atual, admitindo sua decepção por sua passagem pelo Barcelona não ter durado mais tempo. “O treinador mais importante que tive foi Luis Enrique. Não me surpreende o que ele conquistou em Paris, porque se ele consegue que os jogadores o escutem, ele alcança resultados”, disse. “É uma pena que ele não tenha ficado mais tempo conosco em Barcelona. Ele é o melhor treinador do mundo, é uma alegria incrível ver o PSG jogar.”
A seca do Barcelona na Liga dos Campeões
Rakitic, que marcou um gol famoso na final da Liga dos Campeões de 2015 contra a Juventus, refletiu sobre por que o gigante catalão não conseguiu repetir esse sucesso europeu na década seguinte. “Fico triste que o Barça esteja esperando desde 2015 para ganhar a Liga dos Campeões. Continuo convencido de que poderíamos ter conquistado mais alguns títulos europeus, mas não o fizemos porque não soubemos manter a ambição da primeira temporada”, afirmou.
Suas palavras têm um peso especial, já que o atual elenco do Barça continua enfrentando seus próprios obstáculos europeus. Recentemente, a equipe precisou contar com um pênalti de Lamine Yamal no final da partida para garantir o empate em 1 a 1 contra o Newcastle na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
