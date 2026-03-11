Ivan Rakitic insiste que Lionel Messi “merece” uma homenagem adequada do Barcelona e incentiva seu ex-companheiro de equipe a continuar jogando por pelo menos “mais alguns anos”

Tendo compartilhado o vestiário durante uma das épocas mais brilhantes do Camp Nou, o respeito mútuo entre Rakitic e Messi continua incrivelmente forte. Rakitic, que agora está aposentado do futebol, é categórico ao afirmar que o legado do oito vezes vencedor da Bola de Ouro exige um reconhecimento universal que vai muito além da Catalunha.

“Messi merece uma homenagem em Barcelona, na Croácia, na Argentina, em Miami... Ele é o melhor da história”, afirmou Rakitic durante uma entrevista abrangente à Radio Marca. “Você não precisa ser torcedor do Barça ou do Inter Miami. Se você ama futebol, você ama Leo. Ele é um cara que mudou a maneira como vemos e entendemos o jogo. Espero que ele não pare de jogar e continue por mais alguns anos.”