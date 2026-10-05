Itália x Turquia AO VIVO, as escalações oficiais: Di Lorenzo, Doumbia e Romano desde o início

A Itália enfrenta a Turquia pela segunda vez nesta longa pausa para as seleções. A Itália de Roberto Mancini vem da vitória sobre a Turquia por 4 a 1 e do convincente empate por 1 a 1 com a França e precisa se confirmar para brigar pelas duas primeiras posições do grupo 1 da Liga A da Nations League, o que significaria, depois da pausa de novembro, classificação para as quartas de final do torneio e vantagens nos sorteios das Eliminatórias para a Eurocopa. A bola rola no estádio Dall'Ara, em Bolonha, a partir das 20h45
ITÁLIA X TURQUIA
GOLS: -