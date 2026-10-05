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Ao VivoIngressos
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Emanuele Tramacere
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Itália x Turquia AO VIVO, as escalações oficiais: Di Lorenzo, Doumbia e Romano desde o início

Itália
Turquia
Liga das Nações A
Itália x Turquia

Acompanhe Itália x Turquia: 4º jogo do Grupo 1 da Liga A da Nations League

A Itália enfrenta a Turquia pela segunda vez nesta longa pausa para as seleções. A Itália de Roberto Mancini vem da vitória sobre a Turquia por 4 a 1 e do convincente empate por 1 a 1 com a França e precisa se confirmar para brigar pelas duas primeiras posições do grupo 1 da Liga A da Nations League, o que significaria, depois da pausa de novembro, classificação para as quartas de final do torneio e vantagens nos sorteios das Eliminatórias para a Eurocopa. A bola rola no estádio Dall'Ara, em Bolonha, a partir das 20h45


ITÁLIA X TURQUIA

GOLS: -


  • ITÁLIA X TURQUIA: AS ESCALAÇÕES OFICIAIS E A FICHA TÉCNICA

    Itália-Turquia


    Gols:


    ITÁLIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

    À disposição: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, Pio Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

    Técnico: Mancini.


    TURQUIA (4-4-2) - Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz.

    À disposição: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Demir Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Técnico: Montella.


    Árbitro: Marciniak (POL)

    Amarelados: -

    Expulsos: -

  • Gols e principais lances

    0' A bola rola às 20h45 no estádio Dall'Ara, em Bolonha.


    AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

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