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1958 Irlanda del Nord Getty Images
Paolo Camedda

Traduzido por

Itália x Irlanda do Norte e a derrota em Belfast: a primeira eliminação histórica da Seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Itália se prepara para a repescagem da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, um adversário que traz à tona uma lembrança muito amarga

“A Irlanda do Norte é uma equipe física, que nunca desiste. Está ao nosso alcance, temos que dar o nosso melhor. Agora, foco na semifinal; depois, esperamos poder falar da Bósnia e do País de Gales. Sabíamos que teríamos que passar pelas eliminatórias e olhamos para frente com confiança” – Gennaro Gattuo, técnico da Itália, após o sorteio das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026


De Irlanda do Norte x Itália a Itália x Irlanda do Norte. Sessenta e oito anos depois, entre a Azzurra e a fase final da Copa do Mundo estará novamente a Green & White Army, como a seleção britânica é apelidada desde sempre. Se é verdade, de fato, que para chegar ao torneio será necessário superar também o vencedor da outra semifinal do caminho A entre Bósnia-Herzegovina e País de Gales, em primeiro lugar a Itália terá que derrotar o Exército Verde e Branco. 

Hoje, assim como naquela época, a Itália é favorita e buscará a vitória, com duas diferenças substanciais em relação ao confronto anterior. Em 1958, a partida foi disputada em Belfast; desta vez, porém, será disputada na New Balance Arena de Bergamo, em casa, e com um ambiente favorável, uma vantagem nada desprezível para a equipe do técnico Gattuso.

Além disso, a partida que ficou na história como “a derrota de Belfast” ocorreu no final da fase de qualificação, enquanto a que a Itália enfrentará no próximo dia 26 de março será uma partida de desempate, portanto, uma partida única de eliminação direta. 

Certamente, na primavera, a Itália enfrentará uma adversária que nunca foi fácil em sua história, com quem já se deparou também durante a campanha malsucedida nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022. E a derrota dolorosa de 68 anos atrás, que levou a Azzurri, na época bicampeã mundial pela primeira vez, a ser eliminada em campo de uma fase final da Copa do Mundo (em 1930, no Uruguai, eles haviam desistido devido às dificuldades e aos perigos da longa viagem à América do Sul), embora tenha ocorrido em uma situação ambiental decididamente desfavorável, ainda hoje soa como um aviso para não subestimar esse importante compromisso.


  • A ERA FONI E O AMPLO RECURSO AOS JOGADORES LOCAIS

    Após a decepcionante Copa do Mundo de 1954, encerrada com a eliminação na fase de grupos após a derrota na disputa de desempate contra a Suíça, a Federação confiou a Seleção a uma Comissão Técnica liderada por Alfredo Foni, com o objetivo de relançar a Itália tanto no aspecto técnico quanto em termos de resultados. Foni, recém-saído de duas conquistas do Scudetto com o Inter em 1952/53 e 1953/54, construídas com base no chamado “catenaccio”, ou seja, um sistema tático que previa o uso de um líbero atrás dos três zagueiros centrais e de um ala, denominado “ala tática”, na lateral direita, buscou na seleção italiana uma síntese entre a tradicional solidez defensiva — confiada aos melhores zagueiros da Inter, Juventus e Fiorentina, as equipes mais fortes da época — e um ataque mais criativo.

    A escassez de atacantes de alto nívelno futebol italiano da segunda metade da década de 1950 levou o técnico a apostar nos jogadores oriundos, muito comuns na época na Série A. Uma escolha ditada pela necessidade, mas não isenta de riscos: muitos desses jogadores eram, de fato, tecnicamente válidos, mas já estavam em idade avançada e, portanto, fisicamente menos confiáveis do que os oriundos do passado.

    Entraram assim na seleção italiana nomes de grande experiência como Schiaffino, Ghiggia e Pesaola, acompanhados por exceções mais jovens e talentosas como Firmani, Montuori, a verdadeira estrela da equipe, e, no último minuto, o atacante da Roma Dino Da Costa.


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  • A FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA ITÁLIA PARA A SUÉCIA 1958

    Inserida no Grupo 8 das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo da Suécia, ao lado de Portugal e da Irlanda do Norte, a seleção de Alfredo Foni parte como favorita, apesar de uma situação nada brilhante. Isso porque os Azzurri ainda desfrutam do prestígio dos dois títulos mundiais conquistados em 1934 e 1938. Para compensar as dificuldades no ataque, o técnico reforça a equipe do meio-campo para frente com a incorporação de jogadores oriundos.

    A estreia ocorre em 25 de abril de 1957 no Estádio Olímpico contra a Irlanda do Norte e termina com uma vitória sofrida por 1 a 0, marcada por Cervato em cobrança de falta. Uma partida complicada, resolvida também graças às intervenções decisivas do goleiro Lovati, mas que deixa sinais encorajadores, sobretudo no aspecto defensivo.

    As certezas da Azzurra, porém, desmoronam rapidamente. Poucas semanas depois, na partida da Copa Internacional em Zagreb, a Itália sofre uma derrota pesadíssima por 6 a 1 contra a Iugoslávia, primeiro sinal de alarme para Foni e sua gestão.

    O colapso se confirma em 26 de maio, em Lisboa, no confronto direto com a Portugal. Entre lesões e receios, o técnico revoluciona a equipe lançando cinco estreantes, incluindo os oriundos Ghiggia e Pesaola, mas a jogada se revela um fracasso: a partida termina com um claro 3 a 0 para os portugueses, com a Itália obrigada a terminar o jogo com nove jogadores devido às lesões de Ghiggia e Chiappella, numa época em que ainda não existiam substituições.

    “Após poucos minutos, os portugueses neutralizaram nossa ala direita — recordaria Chiappella em 1990 — e, no final do primeiro tempo, eu também me machuquei. Não havia substituições; na prática, jogamos com nove e terminou 3 a 0 para eles”.

    Numa época em que se atribuíam 2 pontos por vitória, a classificação do grupo era a seguinte: Portugal e Irlanda do Norte na liderança com 3 pontos, Itália em segundo com 2, mas com 2 jogos ainda por disputar — o jogo de volta em casa contra os portugueses e o jogo de volta fora de casa contra os britânicos — e 4 pontos em jogo. A tensão e a preocupação disparam diante do compromisso decisivo: a partida fora de casa contra a Irlanda do Norte, revigorada pela vitória por 3 a 0 sobre Portugal, torna-se o divisor de águas na trajetória da Azzurra rumo à Suécia.


  • DA PARTIDA AMISTOSA À DERROTA EM BELFAST

    O confronto decisivo em Belfast, marcado para 4 de dezembro no Windsor Park, sofreu, porém, uma reviravolta inesperada: o árbitro designado, o húngaro István Zsolt, ficou retido em Londres devido à neblina e não conseguiu chegar ao estádio. Para não adiar a partida, as equipes entraram em campo mesmo assim, com um árbitro local. O encontro é assim formalmente transformado em um amistoso. Na verdade, aquele jogo terá muito pouco de amistoso e entrará para a história como a “Batalha de Belfast” devido à dureza das disputas e à hostilidade de parte da torcida da Irlanda do Norte.

    Foni, desta vez, acerta na escalação inicial, reforçando a defesa com Corradi e, sobretudo, com Rino Ferrario, o zagueiro da Juventus conhecido como “Mobilia” e que ficou na história como “o Leão de Belfast” pela resistência física demonstrada naquela partida e por ter enfrentado até mesmo uma invasão de campo. 

    A Itália abre o placar com Ghiggia, mas Cush empata imediatamente. No segundo tempo, Montuori marca o 2 a 1 com assistência de Schiaffino, e então, novamente, Cush fixa o resultado em 2 a 2. Os Azzurri chegam perto da vitória no final com uma bola na trave de Bean, enquanto a narração de Nicolò Carosio transmite a imagem de uma partida duríssima, quase fora de controle

    “Estão batendo nos nossos jogadores”, afirma ao vivo a famosa voz do futebol italiano.

    Apenas Ferrario e Chiappella respondem na mesma moeda aos adversários da Irlanda do Norte.

    “O clima estava incandescente”,lembrará Chiappella. “Eu mesmo fui expulso enquanto os irlandeses atacavam o goleiro Bugatti. Bean acertou a trave, poderíamos ter vencido. Mas a partida não valia para a classificação e foi um empate inútil”.

    O placar final de2 a 2, embora sem valor oficial, mostra, no entanto, uma Seleção viva e competitiva. Se tivesse sido disputada a partida oficial, o empate teria classificado a Itália, já que poucos dias depois os Azzurri venceram com autoridade a Portugal no San Siro (3 a 0 sob a neblina, com dois gols de Gratton e um de Pivatelli)

    A classificação do Grupo 8 agora é a seguinte: Itália em primeiro com 4 pontos, Irlanda do Norte e Portugal (já eliminado) em segundo com 3. Apesar da vantagem de ter dois resultados em três possíveis, Foni precisa lidar com ausências muito importantes — Gratton, Cervato e Chiappella — e com um ambiente abertamente hostil. Além disso, as brigas e o clima hostil que se instalaram na primeira partida em Belfast pesarão como uma pedra sobre o jogo decisivo de 15 de janeiro de 1958.

    Acusado de defensivismo, o técnico opta por escolhas corajosas e arriscadas: escala dois jogadores do Inter, como Vincenzi e o estreante Invernizzi, e, sem se importar com o rigoroso clima de inverno da Irlanda do Norte, coloca em campo desde o início o ítalo-brasileiro Dino Da Costa. O ataque da Azzurra parece repleto de talento, mas pouco adequado a um contexto físico e climático adverso. O frio, a chuva, um campo transformado em pântano e uma arbitragem de Zsolt fortemente favorável aos anfitriões completam o quadro decididamente adverso para a Seleção italiana.

    Os Azzurri começam mal e sofrem dois gols na primeira meia hora, marcados por McIlroy e Cush. No segundo tempo, Da Costa reabre o jogo aproveitando um erro do goleiro adversário, mas a expulsão de Ghiggia, o herói do “Maracanazo” de 1950, particularmente visado pelos adversários, por uma falta de reação, complica definitivamente a recuperação. Em desvantagem numérica, os Azzurri não conseguem, de fato, empatar e acabam perdendo por 2 a 1.

    Era o destino”, dirá Chiappella. “Eu e Cervato estávamos lesionados, e tive que ficar em Abano para me tratar. O técnico teve que abrir mão do time da Fiorentina e convocou dois jogadores do Inter para enfrentar fisicamente os norte-irlandeses. Ao mesmo tempo, escalou três atacantes, Ghiggia, Pivatelli e Da Costa, e dois meias-atacantes: Montuori e Schiaffino. Gente boa, mas pouco adaptada e frágil demais para aquele clima”.

    Assim se consuma a “derrota de Belfast”: a Itália, bicampeã mundial, é eliminada pela primeira vez da fase final de uma Copa do Mundo, assistirá pela TV ao Brasil do astro nascente Pelé conquistar seu primeiro título mundial e viverá uma das páginas mais amargas de sua história no futebol. Quem comemora, por outro lado, é a Irlanda do Norte, que se classifica para a Suécia excepcionalmente junto com todas as outras seleções britânicas.

    O RESULTADO

    Belfast (Windsor Park), 15 de janeiro de 1958, 14h15

    IRLANDA DO NORTE x ITÁLIA 2 x 1

    Gols: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

    IRLANDA DO NORTE: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Técnico: P.D. Doherty.

    ITÁLIA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Comissão Técnica da Federação, treinador: A. Foni.

    Árbitro: Zsolt (Hungria).

    Público: cerca de 43 mil

    Notas: Ghiggia expulso aos 68'


  • POLÊMICAS E CONSEQUÊNCIAS

    A “derrota de Belfast” será seguida por acirradas polêmicas na imprensa, tanto esportiva quanto não esportiva. Há consternação e incredulidade diante do resultado de Belfast: “Azzurri eliminados da Copa do Mundo”, titula a “Gazzetta dello Sport” em primeira página. “A seleção italiana perdeu merecidamente a partida contra a Irlanda do Norte em Belfast”, lê-se, por outro lado, na manchete interna do “Il Corriere della Sera”. “O futebol italiano reprovado em Belfast”, escreve “La Stampa”, que confia a análise da derrota a Vittorio Pozzo. Gianni Brera, cuja proposta de utilizar em Belfast o bloqueio do Padova de Rocco havia sido rejeitada pelo técnico Foni, escreverá, por sua vez, no “Guerin Sportivo”:

    “Foni, mais do que não entender que se devia jogar o catenaccio do Padova, não ousou. Assim, a Comissão Técnica teve a brilhante ideia de escalar, em Belfast, em janeiro, uma linha de frente composta por 4/5 de sul-americanos (aliás, não dos melhores), substituindo ainda os dois lutadores florentinos da defesa, Chiappella e Cervato, pelos jogadores do Inter Vincenzi e Invernizzi”.

    O famoso jornalista acrescentará depois nas páginas de sua “Storia critica del calcio italiano”: 

    “O revésé doloroso para todos nós. As partes envolvidas acusam-se mutuamente. Os indiferenistas criticam Foni pelo número exagerado de oriundi empregados inutilmente; os defensivistas lamentam a não utilização da defesa padovana, que certamente teria permitido obter pelo menos o indispensável empate. O uso dos oriundi era, de fato, exagerado, mas revelava, na prática, como nosso futebol era pobre em elementos à altura. Parece incrível, mas justamente Foni, que havia conquistado dois Scudetti com o Inter aplicando o ‘catenaccio’, na Seleção se limitou ao mais medíocre WM e ficou de fora.”

    A primeira consequência da derrota foi a destituição imediata de Ottorino Barassi do cargo de presidente da Federação, com a Federação sendo colocada sob administração judicial. Mas, embora o dirigente tenha retornado poucos meses depois como número um da recém-criada Liga Nacional Amadora, no fim das contas quem pagou o pato foram sobretudo os jogadores, provavelmente os menos responsáveis.

    A equipe das eliminatórias para a Suécia ’58 foi, de fato, rapidamente desmantelada: Vincenzi e Invernizzi encerraram com aquele infeliz jogo em Belfast sua experiência na Azzurra, junto com eles também Pivatelli eos oriundos Schiaffino e Da Costa, que foram injustamente acusados de “falta de empenho”, enquanto Ghiggia acumulou uma última participação em um amistoso contra a Espanha em 1959.

    E o técnico Foni? Ele teria mais uma partida no comando da Seleção, mas uma nova derrota por 3 a 2, desta vez para a Áustria na Copa Internacional, causaria também sua demissão pela diretoria da federação e a saída da Seleção de jogadores como Ottavio Bugatti e Eddie Firmani, que faziam parte do elenco que disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo. O próprio Ferrario, um dos mais positivos, se despediria da camisa azul após o amistoso seguinte contra a França. 


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