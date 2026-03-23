Itália x Irlanda do Norte e a derrota em Belfast: a primeira eliminação histórica da Seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo

O confronto decisivo em Belfast, marcado para 4 de dezembro no Windsor Park, sofreu, porém, uma reviravolta inesperada: o árbitro designado, o húngaro István Zsolt, ficou retido em Londres devido à neblina e não conseguiu chegar ao estádio. Para não adiar a partida, as equipes entraram em campo mesmo assim, com um árbitro local. O encontro é assim formalmente transformado em um amistoso. Na verdade, aquele jogo terá muito pouco de amistoso e entrará para a história como a “Batalha de Belfast” devido à dureza das disputas e à hostilidade de parte da torcida da Irlanda do Norte.

Foni, desta vez, acerta na escalação inicial, reforçando a defesa com Corradi e, sobretudo, com Rino Ferrario, o zagueiro da Juventus conhecido como “Mobilia” e que ficou na história como “o Leão de Belfast” pela resistência física demonstrada naquela partida e por ter enfrentado até mesmo uma invasão de campo.

A Itália abre o placar com Ghiggia, mas Cush empata imediatamente. No segundo tempo, Montuori marca o 2 a 1 com assistência de Schiaffino, e então, novamente, Cush fixa o resultado em 2 a 2. Os Azzurri chegam perto da vitória no final com uma bola na trave de Bean, enquanto a narração de Nicolò Carosio transmite a imagem de uma partida duríssima, quase fora de controle.

“Estão batendo nos nossos jogadores”, afirma ao vivo a famosa voz do futebol italiano.

Apenas Ferrario e Chiappella respondem na mesma moeda aos adversários da Irlanda do Norte.

“O clima estava incandescente”,lembrará Chiappella. “Eu mesmo fui expulso enquanto os irlandeses atacavam o goleiro Bugatti. Bean acertou a trave, poderíamos ter vencido. Mas a partida não valia para a classificação e foi um empate inútil”.

O placar final de2 a 2, embora sem valor oficial, mostra, no entanto, uma Seleção viva e competitiva. Se tivesse sido disputada a partida oficial, o empate teria classificado a Itália, já que poucos dias depois os Azzurri venceram com autoridade a Portugal no San Siro (3 a 0 sob a neblina, com dois gols de Gratton e um de Pivatelli).

A classificação do Grupo 8 agora é a seguinte: Itália em primeiro com 4 pontos, Irlanda do Norte e Portugal (já eliminado) em segundo com 3. Apesar da vantagem de ter dois resultados em três possíveis, Foni precisa lidar com ausências muito importantes — Gratton, Cervato e Chiappella — e com um ambiente abertamente hostil. Além disso, as brigas e o clima hostil que se instalaram na primeira partida em Belfast pesarão como uma pedra sobre o jogo decisivo de 15 de janeiro de 1958.

Acusado de defensivismo, o técnico opta por escolhas corajosas e arriscadas: escala dois jogadores do Inter, como Vincenzi e o estreante Invernizzi, e, sem se importar com o rigoroso clima de inverno da Irlanda do Norte, coloca em campo desde o início o ítalo-brasileiro Dino Da Costa. O ataque da Azzurra parece repleto de talento, mas pouco adequado a um contexto físico e climático adverso. O frio, a chuva, um campo transformado em pântano e uma arbitragem de Zsolt fortemente favorável aos anfitriões completam o quadro decididamente adverso para a Seleção italiana.

Os Azzurri começam mal e sofrem dois gols na primeira meia hora, marcados por McIlroy e Cush. No segundo tempo, Da Costa reabre o jogo aproveitando um erro do goleiro adversário, mas a expulsão de Ghiggia, o herói do “Maracanazo” de 1950, particularmente visado pelos adversários, por uma falta de reação, complica definitivamente a recuperação. Em desvantagem numérica, os Azzurri não conseguem, de fato, empatar e acabam perdendo por 2 a 1.

“Era o destino”, dirá Chiappella. “Eu e Cervato estávamos lesionados, e tive que ficar em Abano para me tratar. O técnico teve que abrir mão do time da Fiorentina e convocou dois jogadores do Inter para enfrentar fisicamente os norte-irlandeses. Ao mesmo tempo, escalou três atacantes, Ghiggia, Pivatelli e Da Costa, e dois meias-atacantes: Montuori e Schiaffino. Gente boa, mas pouco adaptada e frágil demais para aquele clima”.

Assim se consuma a “derrota de Belfast”: a Itália, bicampeã mundial, é eliminada pela primeira vez da fase final de uma Copa do Mundo, assistirá pela TV ao Brasil do astro nascente Pelé conquistar seu primeiro título mundial e viverá uma das páginas mais amargas de sua história no futebol. Quem comemora, por outro lado, é a Irlanda do Norte, que se classifica para a Suécia excepcionalmente junto com todas as outras seleções britânicas.

O RESULTADO

Belfast (Windsor Park), 15 de janeiro de 1958, 14h15

IRLANDA DO NORTE x ITÁLIA 2 x 1

Gols: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

IRLANDA DO NORTE: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Técnico: P.D. Doherty.

ITÁLIA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Comissão Técnica da Federação, treinador: A. Foni.

Árbitro: Zsolt (Hungria).

Público: cerca de 43 mil

Notas: Ghiggia expulso aos 68'



