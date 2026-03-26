Itália x Irlanda do Norte, as notas de CM: Tonali é a estrela, 7,5. Kean é letal; os 30 minutos de Esposito foram melhores do que os de Retegui

Donnarumma 6: mero espectador na New Balance Arena durante todo o primeiro tempo. Arrisca muito na segunda etapa, quase entregando a bola de mão beijada a Donley.

Mancini 6: se é preciso colocar coração, garra e agressividade, o zagueiro central da Roma é o perfil que corresponde aos seus desejos. Atuação sólida, atenta, exatamente o que era necessário.

Bastoni 5,5: a primeira boa notícia é que os vaias parecem ter ficado no passado, o que já é um sinal importante para esta Seleção. Alinhado como pilar central da defesa, teve duas boas oportunidades em escanteios, enquanto na defesa arriscou um pouco com alguns deslizes atípicos para ele. Deixou Donley passar por ele e recebeu um cartão amarelo evitável. (A partir dos 64' Gatti 6: entra no lugar do jogador que recebeu o cartão e dá solidez à defesa. Missão cumprida.).

Calafiori 6,5: de um lateral esquerdo com suas características, é necessária uma atuação de nível internacional. Um pouco tímido nos primeiros 45 minutos, ele libera seu carisma no segundo tempo, oferecendo soluções em sobreposições pela esquerda e defendendo bem os ataques da Irlanda do Norte na retaguarda.

Politano 6,5: hoje atuando como ponta direita, mas a função não parece se adequar às suas características. Deveria dar mais ímpeto ao ataque da Azzurra, mas se mostrou em dificuldades durante todo o primeiro tempo. O que quer que Gattuso tenha lhe dito no intervalo o motivou. Ele parte com tudo, dando mais profundidade e cruzando com precisão para a jogada que resultou na vantagem da Itália. (A partir dos 83' Palestra sv).

Barella 6: algumas boas jogadas e nada mais. Assumiu mais o comando no segundo tempo, dando mais força física ao meio-campo.

Locatelli 6,5: começa bem em sua clássica posição de meia-armador, buscando com frequência o jogo para frente e as jogadas verticais. No final do primeiro tempo, lança Retegui para o gol com um grande passe em profundidade. Faz uma boa partida também na fase defensiva.

Tonali 7,5: quase abre o placar logo nos primeiros minutos com uma cabeçada que passa perto da trave. Varia por toda a linha do meio-campo, sobrepondo-se e buscando opções de jogo no terço ofensivo. Rápido a se posicionar na entrada da área, bastaram-lhe dez minutos no segundo tempo para soltar o míssil terra-ar que colocou a Itália em 1 a 0. Para fechar com chave de ouro, inventou um passe em profundidade que se transformou na assistência para Kean. (A partir dos 83' Pisilli sv).

Dimarco 6: a primeira finalização perigosa leva sua assinatura. Recebeu a bola sem muita convicção em sua lateral, mas deu a impressão de que seu pé esquerdo pode oferecer soluções interessantes. Subiu de nível no segundo tempo, assim como toda a equipe.

Retegui 5,5: nos minutos de acréscimo, faz uma excelente jogada em profundidade para contornar a defesa da Irlanda do Norte, mas seu toque acaba nas mãos de Charles. Muitas disputas e jogadas de costas para o gol, depois desperdiça de forma inacreditável a chance de abrir o placar sozinho diante do goleiro. (A partir dos 64' Esposito 6: entra, recupera uma bola e dá quase uma assistência de ouro para Kean. Nada mal como começo. Quem sabe se ele vai conquistar a vaga de titular na final...).

Kean 7: busca a sintonia com Retegui, tentando formar uma dupla e encontrar uma solução para dar mais vivacidade ao ataque da Azzurra. Ele realmente tem duas ótimas chances de deixar sua marca na partida, mas Charles nega-lhe a alegria do gol. Não sabíamos que ele estava simplesmente mirando e ensaiando um gol de belíssima factura, parando com agilidade o lançamento de Tonali, driblando o adversário e mandando a bola no canto para o 2 a 0. (A partir dos 88' Raspadori sv).





Técnico Gattuso 6,5: coração, paixão, grupo. As palavras-chave desta Itália e do espírito incutido pelo técnico. Ele consegue exatamente o resultado que toda a nação esperava; agora pode se preparar com a mesma atenção para a final que decidirá se voltaremos à Copa do Mundo após 12 longos anos.