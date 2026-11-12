O drama começou aos 7 minutos, quando a França teve um pênalti polêmico marcado a seu favor. Zidane, com muita frieza, foi para a cobrança diante de Gianluigi Buffon. Sua cavadinha tocou a parte de baixo do travessão e quicou além da linha do gol, um início sutil para uma noite brutal. Mas a Itália, resistente e determinada, não se abateu. Aos 19 minutos, Marco Materazzi, que havia cometido o pênalti, subiu mais alto para alcançar um escanteio cobrado por Andrea Pirlo e cabeceou com força para empatar, dando início a uma batalha desgastante.