O Olympiastadion de Berlim testemunhou um século de história, mas poucas noites tiveram a intensidade visceral e operística de 9 de julho de 2006. Não foi apenas uma partida de futebol; foi uma grande tragédia em três atos, que colocou frente a frente uma seleção italiana forjada em meio a um escândalo nacional e uma equipe francesa liderada pelo imprevisível Zinedine Zidane, um maestro regendo sua última sinfonia. O ar estava carregado de expectativa, com a atmosfera pesada e úmida que antecede uma tempestade.
Itália x França: jogo clássico, a noite de trovões em Berlim e a queda de Zinedine Zidane
- AFP
Uma troca frenética de golpes logo no início
O drama começou aos 7 minutos, quando a França teve um pênalti polêmico marcado a seu favor. Zidane, com muita frieza, foi para a cobrança diante de Gianluigi Buffon. Sua cavadinha tocou a parte de baixo do travessão e quicou além da linha do gol, um início sutil para uma noite brutal. Mas a Itália, resistente e determinada, não se abateu. Aos 19 minutos, Marco Materazzi, que havia cometido o pênalti, subiu mais alto para alcançar um escanteio cobrado por Andrea Pirlo e cabeceou com força para empatar, dando início a uma batalha desgastante.
- DDP
O momento em que o mundo parou
Quando a partida entrou na prorrogação, o desgaste físico ficou evidente. Buffon fez uma defesa espetacular para desviar por cima do travessão uma cabeçada de Zidane, mas o momento decisivo aconteceu aos 110 minutos. Após uma breve troca de palavras, Zidane se virou e deu uma cabeçada chocante no peito de Materazzi. O árbitro Horacio Elizondo não viu o lance, mas foi alertado pelo quarto árbitro. A imagem de Zidane passando pelo troféu da Copa do Mundo após receber o cartão vermelho continua sendo uma das mais marcantes da história do futebol.
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Grosso e o acerto de contas final
Com o placar empatado em 1 a 1 após 120 minutos, aproximava-se a pressão extrema de uma disputa de pênaltis. A tensão era sufocante. Enquanto a Itália converteu todas as suas cobranças, David Trezeguet acertou o travessão. Coube a Fabio Grosso, o herói improvável da semifinal, cobrar o quinto pênalti, que seria decisivo. Ele bateu com precisão e provocou cenas de alegria incontida quando a Itália conquistou seu quarto título mundial, encerrando uma noite em que o futebol mostrou suas faces mais sombria e mais deslumbrante.
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