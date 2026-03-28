Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Itália x Bósnia -3: Azzurri entram em campo após uma noite de folga. Pio enfrenta Retegui, Bastoni não está em sua melhor forma. Alajbegovic: “Vai ser brutal”

Itália
F. Dimarco
G. Gattuso
E. Dzeko
M. Retegui
F. Esposito
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina
A expectativa cresce para o jogo mais importante do ano da Seleção.

A primeira já passou. Na noite de quinta-feira, em Bergamo, contra a Irlanda do Norte, a Itália cumpriu sua missão e, com a vitória por 2 a 0, com gols de Tonali e Kean, classificou-se para a final da repescagem, que verá os Azzurri enfrentarem a Bósnia na terça-feira, 31 de março, às 20h45, no ambiente extremamente acalorado do estádio Bilino Polje, em Zenica.


O técnico Gennaro Gattuso continua apostando tudo no grupo e levará para o treino de hoje a dúvida mais importante no setor ofensivo, onde Pio Esposito, que entrou em grande estilo contra a Irlanda do Norte, ameaça a vaga de titular de Mateo Retegui.


Aqui estão todas as notícias do dia sobre os Azzurri a três dias do grande jogo.


  • A PROGRAMAÇÃO DE HOJE

    A Itália volta aos treinos hoje em Coverciano, sob o comando do técnico Gattuso, com uma sessão que terá início no final da tarde, a partir das 17h, com todo o elenco presente. Só na segunda-feira, porém, a equipe embarcará com destino a Zenica.

    • Publicidade

  • PIO OU RETEGUI? COMO ESTÁ O BASTONI?

    Há duas dúvidas importantes que Gennaro Gattuso levará consigo nestes dias que antecedem a partida.


    O primeiro é conhecido: Alessandro Bastoni ainda não está em sua melhor forma após a partida contra a Irlanda do Norte, na qual ele se esforçou ao máximo para estar em campo, mas saiu exausto e sem estar no seu melhor. Sua condição terá de ser monitorada; caso contrário, Federico Gatti (que entrou no segundo tempo em Bergamo) voltará a ser escalado.


    A outra dúvida é sobre quem vai atuar ao lado de Moise Kean no centro do ataque italiano, já que Mateo Retegui pareceu apagado durante todo o primeiro tempo contra a Irlanda do Norte e ainda dói a lembrança daquela chance desperdiçada cara a cara com o goleiro. Pio Esposito, por outro lado, está com a cabeça e as pernas pesadas, e com ele em campo a Itália se desorganizou. Hoje as chances estão 50-50.

  • O GRUPO EM PRIMEIRO LUGAR: ONTEM À NOITE LIVRE

    Gennaro Gattuso decidiu, desde o primeiro dia, apostar tudo na coesão do grupo.


    O elenco de 28 jogadores conta também com a presença de muitos jogadores lesionados que quiseram, a todo custo, se juntar à equipe, com Di Lorenzo e Vicario que já confirmaram que voarão para a Bósnia para ficar com os companheiros.


    Ontem à noite, para aliviar um pouco a tensão, Gattuso deu a noite de folga à equipe, e muitos jogadores aproveitaram as 3 ou 4 horas de liberdade para sair do centro de treinamento de Coverciano e abraçar suas famílias antes de retornarem para passar a noite.

  • POLÊMICA NA BÓSNIA POR COMEMORAÇÃO QUE VIRALIZOU: "ITALIANOS ARROGANTES"

    O vídeo dos jovens italianos, com destaque para Dimarco, Vicario e Pio Esposito, comemorando ao final da partida entre País de Gales e Bósnia, inevitavelmente se espalhou pela internet e se tornou viral.


    Um gesto que os torcedores e jogadores da Bósnia não aceitaram bem, a ponto de a opinião mais comum, mesmo observando as redes sociais da federação, ser a de considerar os “italianos arrogantes”, com a adição de um ameaçador “vamos levar isso em conta”.


    Para se desculpar, o lateral do Inter escreveu imediatamente ao ex-companheiro Edin Dzeko e hoje poderá tentar amenizar a situação falando ele mesmo em uma coletiva de imprensa.

  • O ESTÁDIO DE ZENICA TERÁ CAPACIDADE REDUZIDA?

    Por fim, atenção ao ambiente fervilhante do Bilino Polje, em Zenica. Uma cidade industrial onde a torcida sabe se fazer ouvir e onde os ultras bósnios formam um grupo organizado de verdade. O estádio, inaugurado em 1972, tem capacidade para 15.600 pessoas, sendo bastante pequeno e animado, com arquibancadas muito próximas ao campo de jogo.


    Além disso, após a multa aplicada à Bósnia por “comportamento inadequado da equipe, discriminação, racismo, uso de material pirotécnico, perturbação durante os hinos nacionais e falta de ordem e disciplina dentro e fora do estádio”, a capacidade do estádio será reduzida em 20%, com a arquibancada SUL e parte da arquibancada OESTE fechadas.

  • ALAJBEGOVIC: "VAI SER UM JOGO ACIRRADO"

    O meia da Bósnia, Kerim Alajbegovic, desafiou a Itália em entrevista à Gazzetta dello Sport: “Nós vamos vencer. O clima será infernal dentro e fora do estádio; será um jogo brutal”


Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ