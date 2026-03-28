A primeira já passou. Na noite de quinta-feira, em Bergamo, contra a Irlanda do Norte, a Itália cumpriu sua missão e, com a vitória por 2 a 0, com gols de Tonali e Kean, classificou-se para a final da repescagem, que verá os Azzurri enfrentarem a Bósnia na terça-feira, 31 de março, às 20h45, no ambiente superanimado do estádio Bilino Polje, em Zenica.
O técnico Gennaro Gattuso continua apostando tudo no grupo e levará para o treino de hoje a dúvida mais importante no setor ofensivo, onde Pio Esposito, que entrou em grande estilo contra a Irlanda do Norte, ameaça a vaga de titular de Mateo Retegui.
Aqui estão todas as notícias do dia sobre os Azzurri a três dias do grande jogo.