Emanuele Tramacere

Traduzido por

Itália x Bósnia -2: Scamacca se junta ao grupo. Bastoni não está em plena forma; partida adiada para segunda-feira devido à neve

A expectativa cresce para o jogo mais importante do ano da Seleção.

A primeira já passou. Na noite de quinta-feira, em Bergamo, contra a Irlanda do Norte, a Itália cumpriu sua missão e, com a vitória por 2 a 0, com gols de Tonali e Kean, classificou-se para a final da repescagem, que verá os Azzurri enfrentarem a Bósnia na terça-feira, 31 de março, às 20h45, no ambiente superanimado do estádio Bilino Polje, em Zenica.


O técnico Gennaro Gattuso continua apostando tudo no grupo e levará para o treino de hoje a dúvida mais importante no setor ofensivo, onde Pio Esposito, que entrou em grande estilo contra a Irlanda do Norte, ameaça a vaga de titular de Mateo Retegui.


Aqui estão todas as notícias do dia sobre os Azzurri a três dias do grande jogo.


  • A PROGRAMAÇÃO DE HOJE

    A Itália volta aos treinos hoje em Coverciano, sob o comando do técnico Gattuso, com uma sessão que terá início no final da tarde, a partir das 17h, com todo o elenco presente. A equipe só embarcará na segunda-feira com destino a Zenica.

  • PIO OU RETEGUI? COMO ESTÁ BASTONI?

    Há duas dúvidas importantes que Gennaro Gattuso levará consigo nestes dias que antecedem a partida.


    O primeiro é conhecido: Alessandro Bastoni ainda não está em sua melhor forma após a partida contra a Irlanda do Norte, na qual ele se esforçou ao máximo para estar em campo, mas saiu exausto e sem estar no seu melhor. Sua condição terá de ser monitorada; caso contrário, Federico Gatti (que entrou no segundo tempo em Bergamo) voltará a ser escalado.


    A outra dúvida é sobre quem vai atuar ao lado de Moise Kean no centro do ataque italiano, já que Mateo Retegui pareceu apagado durante todo o primeiro tempo contra a Irlanda do Norte e ainda dói a lembrança daquela chance desperdiçada cara a cara com o goleiro. Pio Esposito, por outro lado, está com a cabeça e as pernas pesadas, e com ele em campo a Itália se desorganizou. Hoje as chances estão 50-50.

  • O GRUPO EM PRIMEIRO LUGAR: ONTEM À NOITE LIVRE

    Gennaro Gattuso optou, desde o primeiro dia, por apostar tudo na coesão do grupo.


    O elenco de 28 jogadores conta também com a presença de muitos jogadores lesionados que quiseram a todo custo se juntar à equipe, com Di Lorenzo e Vicario que já confirmaram que voarão para a Bósnia para ficar com os companheiros.


    Ontem à noite, para aliviar um pouco a tensão, Gattuso deu a noite de folga à equipe, e muitos jogadores aproveitaram as 3 ou 4 horas de liberdade para sair do centro de treinamento de Coverciano e abraçar suas famílias antes de retornarem para passar a noite.

  • POLÊMICA NA BÓSNIA POR COMEMORAÇÃO QUE VIRALIZOU: "ITALIANOS ARROGANTES"

    O vídeo dos jovens italianos, com destaque para Dimarco, Vicario e Pio Esposito, comemorando ao final da partida entre País de Gales e Bósnia, inevitavelmente se espalhou pela internet e se tornou viral.


    Um gesto que os torcedores e jogadores da Bósnia não aceitaram bem, a ponto de a opinião mais comum, mesmo observando as redes sociais da federação, ser a de considerar os “italianos arrogantes”, com a adição de um ameaçador “vamos levar isso em conta”.


    Para se desculpar, o lateral do Inter escreveu imediatamente ao ex-companheiro Edin Dzeko e hoje poderá tentar consertar a situação falando ele mesmo em uma coletiva de imprensa.

  • O ESTÁDIO DE ZENICA TERÁ CAPACIDADE REDUZIDA?

    Por fim, atenção ao ambiente fervilhante do Bilino Polje, em Zenica. Uma cidade industrial onde a torcida sabe se fazer ouvir e onde os ultras bósnios formam um grupo organizado de verdade. O estádio, inaugurado em 1972, tem capacidade para 15.600 lugares sentados; é muito pequeno e fervilhante, com as arquibancadas bem próximas ao campo de jogo.


    Além disso, após a multa aplicada à Bósnia por “comportamento inadequado da equipe, discriminação, racismo, uso de material pirotécnico, perturbação durante os hinos nacionais e falta de ordem e disciplina dentro e fora do estádio”, a capacidade do estádio será reduzida em 20%, com a arquibancada SUL e parte da arquibancada OESTE fechadas.

  • ALAJBEGOVIC: "VAI SER UM JOGO ACIRRADO"

    O meia da Bósnia, Kerim Alajbegovic, desafiou a Itália em entrevista à Gazzetta dello Sport: “Nós vamos vencer. O clima será infernal dentro e fora do estádio; será um jogo brutal”


  • 500 INGRESSOS À VENDA

    Os ingressos para a final contra a Bósnia já estão à venda. Os 500 ingressos disponíveis para a área de visitantes do estádio “Bilino Polje”, em Zenica, poderão ser adquiridos pelo preço de 15 euros a partir das 12h de hoje até às 20h de amanhã, domingo, 29 de março.

  • SCAMACCA EM GRUPO

    No treino da tarde em Coverciano, Gianluca Scamacca voltou a se juntar ao grupo, depois de ter assistido à partida contra a Irlanda do Norte da arquibancada devido a umalesão muscular-fascial no adutor direito. Guglielmo Vicario também acompanhou os companheiros à beira do campo, além de Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon.

  • PARTIDA ADIADA

    Conforme noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, houve uma mudança nos planos da seleção italiana após uma inspeção realizada por um representante da FIGC no local. Na Bósnia, nevou nas últimas horas e o técnico Gennaro Gattuso optou por não realizar o treino de preparação final em Zenica, preferindo permanecer em Coverciano e adiando, assim, a partida para a Bósnia.

    A equipe partirá, portanto, na segunda-feira às 16h30 em um voo charter de Florença e chegará a Zenica por volta das 19h para as atividades tradicionais da véspera do jogo.



Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ