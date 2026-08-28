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Tresoldi U21Getty Images

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Itália, Tresoldi diz sim a Mancini: espera pelo ok da Fifa para a mudança de seleção. Eis o objetivo do técnico da seleção

Itália
N. Tresoldi

O atacante aguarda receber o sinal verde da Fifa para a mudança de seleção. Ok também para Alessandro Romano, o outro objetivo é Matteo Palma

A Itália escolheu Roberto Mancini para recomeçar após a terceira não classificação para a Copa do Mundo. O novo técnico da seleção está procurando pelo mundo jogadores que possam ser convocados pela seleção italiana mesmo tendo, no momento, outra nacionalidade.


O caso mais chamativo é o de Nicolò Tresoldi, atacante nascido em 2004 do Bruges, com o qual marcou 4 gols nas primeiras 4 partidas da temporada, nascido em Cagliari e que chegou até a seleção sub-21 da Alemanha. Roberto Mancini ligou para ele para convencê-lo e a Itália agora aguarda o ok da Fifa para tê-lo a tempo de 18 de setembro, quando começará a Nations League.


  • O sim de Tresoldi

    Nicolò Tresoldi, como informa a La Gazzetta dello Sport, já disse sim à proposta de Mancini. Depois de chegar até a seleção sub-21 da Alemanha, pela qual marcou 12 gols em 24 partidas no total, ele escolheu mudar de seleção, passando para a Itália.

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  • POR QUE TRESOLDI PODE JOGAR PELA ITÁLIA

    Mas por que Tresoldi, que já vestiu a camisa da Alemanha nas categorias de base em partidas oficiais, pode mudar de seleção? A resposta está na regra "One-time change", disciplinada, no artigo 10, pela FIFA nas normas sobre "Change of Association".


    Tresoldi nasceu na Itália e tem cidadania italiana. Segundo o regulamento da FIFA, ter jogado nas seleções de base, mesmo em partidas oficiais, não é um vínculo que impeça a mudança de nacionalidade. A partir do momento em que disputar a primeira partida oficial pela seleção principal de um país, não poderá mais voltar atrás.




  • O que falta para a mudança

    Para tornar Tresoldi elegível para convocação, depois de obter o seu sim, é preciso o aval da FIFA. O objetivo é tê-lo à disposição para 18 de setembro, quando serão divulgados os convocados para os primeiros jogos da Nations League. A Itália, na primeira pausa, enfrentará a Bélgica (25 de setembro), a Turquia (28 de setembro), a França (2 de outubro) e novamente a Turquia (5 de outubro).


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  • Não só Tresoldi: os casos de Romano e Palma

    Além do sim de Tresoldi, Mancini também obteve o ok de Alessandro Romano, do Cagliari, autor do gol decisivo na estreia contra o Parma. Ele é italiano e tem pais italianos, mas até agora jogou pela Suíça até o sub-20: também precisa mudar, com Mancini à espera do ok da FIFA.


    O outro objetivo é Matteo Palma, zagueiro de 18 anos da Udinese. Ele jogou pela Itália sub-15, antes de passar para a Alemanha sub-17.