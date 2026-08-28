A Itália escolheu Roberto Mancini para recomeçar após a terceira não classificação para a Copa do Mundo. O novo técnico da seleção está procurando pelo mundo jogadores que possam ser convocados pela seleção italiana mesmo tendo, no momento, outra nacionalidade.





O caso mais chamativo é o de Nicolò Tresoldi, atacante nascido em 2004 do Bruges, com o qual marcou 4 gols nas primeiras 4 partidas da temporada, nascido em Cagliari e que chegou até a seleção sub-21 da Alemanha. Roberto Mancini ligou para ele para convencê-lo e a Itália agora aguarda o ok da Fifa para tê-lo a tempo de 18 de setembro, quando começará a Nations League.



